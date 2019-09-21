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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:36
Voistov написав: fox767676 написав: vitaliian написав:
У вас же есть шорты из Ужгорода, то есть вы там почти свой. Помнится даже про квартиру в Закарпатье купить думали. Туда надо ехать. Выпадет снег на лыжах покатаетесь. В Солотвино есть солевые ванны, поплаваете. Вино-коньяк, Время пройдёт с пользой.
Там военкоматы. Гребут слепоглухонемых и безногих. И вообще опять наивные иллюзии что ЗУ счастливо отсидится. Будет тоже самое что и с Киевом, может неделей позже.
Вы сами военкомом работаете? Или кум, родич, друг?
Кума две недели назад призвали.
Все по процедуре, медкомиссия была.
Проблем с призывом нет.
У вас отсутсвует логика в вопросе. Если б я был военкомом - я бы продвигал Зап. Украину и писал бы что проблем не было и нет. На военкома или его родственика как раз вы больше похожи
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:37
beee написав: fox767676 написав: vitaliian написав:
У вас же есть шорты из Ужгорода, то есть вы там почти свой. Помнится даже про квартиру в Закарпатье купить думали. Туда надо ехать. Выпадет снег на лыжах покатаетесь. В Солотвино есть солевые ванны, поплаваете. Вино-коньяк, Время пройдёт с пользой.
Там военкоматы. Гребут слепоглухонемых и безногих. И вообще опять наивные иллюзии что ЗУ счастливо отсидится. Будет тоже самое что и с Киевом, может неделей позже.
А я думал, не купить ли квартиру в яремче. Желание отпало
Ну может сейчас норм, а весной-летом слава гремела, лайфхаки - "как гарантировано попастьв ЗСУ если в Киеве не беруь. Достаточно остановиться в гостинице Зап.Украины на пару суток" . И зачем вам Яремча, у вас Варшава в кармане.
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fox767676
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