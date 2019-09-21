Додано: Суб 12 лис, 2022 16:35

beee написав: fox767676 написав: vitaliian написав: У вас же есть шорты из Ужгорода, то есть вы там почти свой. Помнится даже про квартиру в Закарпатье купить думали. Туда надо ехать. Выпадет снег на лыжах покатаетесь. В Солотвино есть солевые ванны, поплаваете. Вино-коньяк, Время пройдёт с пользой. У вас же есть шорты из Ужгорода, то есть вы там почти свой. Помнится даже про квартиру в Закарпатье купить думали. Туда надо ехать. Выпадет снег на лыжах покатаетесь. В Солотвино есть солевые ванны, поплаваете. Вино-коньяк, Время пройдёт с пользой.



Там военкоматы. Гребут слепоглухонемых и безногих. И вообще опять наивные иллюзии что ЗУ счастливо отсидится. Будет тоже самое что и с Киевом, может неделей позже. Там военкоматы. Гребут слепоглухонемых и безногих. И вообще опять наивные иллюзии что ЗУ счастливо отсидится. Будет тоже самое что и с Киевом, может неделей позже.

А я думал, не купить ли квартиру в яремче. Желание отпало А я думал, не купить ли квартиру в яремче. Желание отпало

Ну может сейчас норм, а весной-летом слава гремела, лайфхаки - "как гарантировано попастьв ЗСУ если в Киеве не беруь. Достаточно остановиться в гостинице Зап.Украины на пару суток" . И зачем вам Яремча, у вас Варшава в кармане.****Варшава: ждать сдачи 8 месяцев. Меня больше не выпустят. Ремонт делать некому. Злотый - шлак. Инфляция уже до 20%.Банки люто блокируют счета украинцев- блокада прокурорская на пол года с продлением на год. В аренду сдавать- 3000 злотых.В яремче квартира 2к в новострое (он там один) стоит 65куе. Сдавать можно, не знаю- 800баксов наверное. Видел там кто-то с колхозным ремонтом сдаёт за 900$ в олх.Ну и яремче волшебное место было. Отдыхать можно приехать.Жена панически боится теперь покупать у нас. И тащит меня опять к пшекам.На каждый шум в польше, у неё испуг - кажется, что взрыв. Человек психически тяжело перенёс всё. не могу найти аргументы. Может они есть у вас