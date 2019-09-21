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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:36
Voistov написав: fox767676 написав: vitaliian написав:
У вас же есть шорты из Ужгорода, то есть вы там почти свой. Помнится даже про квартиру в Закарпатье купить думали. Туда надо ехать. Выпадет снег на лыжах покатаетесь. В Солотвино есть солевые ванны, поплаваете. Вино-коньяк, Время пройдёт с пользой.
Там военкоматы. Гребут слепоглухонемых и безногих. И вообще опять наивные иллюзии что ЗУ счастливо отсидится. Будет тоже самое что и с Киевом, может неделей позже.
Вы сами военкомом работаете? Или кум, родич, друг?
Кума две недели назад призвали.
Все по процедуре, медкомиссия была.
Проблем с призывом нет.
У вас отсутсвует логика в вопросе. Если б я был военкомом - я бы продвигал Зап. Украину и писал бы что проблем не было и нет. На военкома или его родственика как раз вы больше похожи
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fox767676
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:37
beee написав: fox767676 написав: vitaliian написав:
У вас же есть шорты из Ужгорода, то есть вы там почти свой. Помнится даже про квартиру в Закарпатье купить думали. Туда надо ехать. Выпадет снег на лыжах покатаетесь. В Солотвино есть солевые ванны, поплаваете. Вино-коньяк, Время пройдёт с пользой.
Там военкоматы. Гребут слепоглухонемых и безногих. И вообще опять наивные иллюзии что ЗУ счастливо отсидится. Будет тоже самое что и с Киевом, может неделей позже.
А я думал, не купить ли квартиру в яремче. Желание отпало
Ну может сейчас норм, а весной-летом слава гремела, лайфхаки - "как гарантировано попастьв ЗСУ если в Киеве не беруь. Достаточно остановиться в гостинице Зап.Украины на пару суток" . И зачем вам Яремча, у вас Варшава в кармане.
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fox767676
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Додано: Суб 12 лис, 2022 16:35
beee написав: fox767676 написав: vitaliian написав:
У вас же есть шорты из Ужгорода, то есть вы там почти свой. Помнится даже про квартиру в Закарпатье купить думали. Туда надо ехать. Выпадет снег на лыжах покатаетесь. В Солотвино есть солевые ванны, поплаваете. Вино-коньяк, Время пройдёт с пользой.
Там военкоматы. Гребут слепоглухонемых и безногих. И вообще опять наивные иллюзии что ЗУ счастливо отсидится. Будет тоже самое что и с Киевом, может неделей позже.
А я думал, не купить ли квартиру в яремче. Желание отпало
Ну может сейчас норм, а весной-летом слава гремела, лайфхаки - "как гарантировано попастьв ЗСУ если в Киеве не беруь. Достаточно остановиться в гостинице Зап.Украины на пару суток" . И зачем вам Яремча, у вас Варшава в кармане.
****
Варшава: ждать сдачи 8 месяцев. Меня больше не выпустят. Ремонт делать некому. Злотый - шлак. Инфляция уже до 20%.
Банки люто блокируют счета украинцев- блокада прокурорская на пол года с продлением на год. В аренду сдавать- 3000 злотых.
В яремче квартира 2к в новострое (он там один) стоит 65куе. Сдавать можно, не знаю- 800баксов наверное. Видел там кто-то с колхозным ремонтом сдаёт за 900$ в олх.
Ну и яремче волшебное место было. Отдыхать можно приехать.
Жена панически боится теперь покупать у нас. И тащит меня опять к пшекам.
На каждый шум в польше, у неё испуг - кажется, что взрыв. Человек психически тяжело перенёс всё. не могу найти аргументы. Может они есть у вас
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Додано: Суб 12 лис, 2022 16:41
beee написав:
В аренду сдавать- 3000 злотых.
Студия 17 м2?
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BIGor
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Додано: Суб 12 лис, 2022 16:51
Нужно сказать конечно, что мне счёт разблокировали за месяц. Я потрясён работой прокуратуры Вроцлав-Фабрична. (Моё дело милленниум почему-то туда направил).
Шьют подозрения в операциях.
Я написал всего-лишь три тома скарг (зато подтянул польский и немного законы) и прокуратура мне прислала постановление о разблокировке
Востаннє редагувалось beee
в Суб 12 лис, 2022 16:59, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 12 лис, 2022 16:55
BIGor написав: beee написав:
В аренду сдавать- 3000 злотых.
Студия 17 м2?
2к. 42м2. = 3000 злотых.
Студия 2000 зл.
А что не так?
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beee
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