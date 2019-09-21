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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 65666768>
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:36

  Voistov написав:
  fox767676 написав:
  vitaliian написав:У вас же есть шорты из Ужгорода, то есть вы там почти свой. Помнится даже про квартиру в Закарпатье купить думали. Туда надо ехать. Выпадет снег на лыжах покатаетесь. В Солотвино есть солевые ванны, поплаваете. Вино-коньяк, Время пройдёт с пользой.


Там военкоматы. Гребут слепоглухонемых и безногих. И вообще опять наивные иллюзии что ЗУ счастливо отсидится. Будет тоже самое что и с Киевом, может неделей позже.


Вы сами военкомом работаете? Или кум, родич, друг?

Кума две недели назад призвали.
Все по процедуре, медкомиссия была.

Проблем с призывом нет.


У вас отсутсвует логика в вопросе. Если б я был военкомом - я бы продвигал Зап. Украину и писал бы что проблем не было и нет. На военкома или его родственика как раз вы больше похожи
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:37

  beee написав:
  fox767676 написав:
  vitaliian написав:У вас же есть шорты из Ужгорода, то есть вы там почти свой. Помнится даже про квартиру в Закарпатье купить думали. Туда надо ехать. Выпадет снег на лыжах покатаетесь. В Солотвино есть солевые ванны, поплаваете. Вино-коньяк, Время пройдёт с пользой.


Там военкоматы. Гребут слепоглухонемых и безногих. И вообще опять наивные иллюзии что ЗУ счастливо отсидится. Будет тоже самое что и с Киевом, может неделей позже.

А я думал, не купить ли квартиру в яремче. Желание отпало


Ну может сейчас норм, а весной-летом слава гремела, лайфхаки - "как гарантировано попастьв ЗСУ если в Киеве не беруь. Достаточно остановиться в гостинице Зап.Украины на пару суток" . И зачем вам Яремча, у вас Варшава в кармане.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 16:35

  beee написав:
  fox767676 написав:
  vitaliian написав:У вас же есть шорты из Ужгорода, то есть вы там почти свой. Помнится даже про квартиру в Закарпатье купить думали. Туда надо ехать. Выпадет снег на лыжах покатаетесь. В Солотвино есть солевые ванны, поплаваете. Вино-коньяк, Время пройдёт с пользой.


Там военкоматы. Гребут слепоглухонемых и безногих. И вообще опять наивные иллюзии что ЗУ счастливо отсидится. Будет тоже самое что и с Киевом, может неделей позже.

А я думал, не купить ли квартиру в яремче. Желание отпало


Ну может сейчас норм, а весной-летом слава гремела, лайфхаки - "как гарантировано попастьв ЗСУ если в Киеве не беруь. Достаточно остановиться в гостинице Зап.Украины на пару суток" . И зачем вам Яремча, у вас Варшава в кармане.


****

Варшава: ждать сдачи 8 месяцев. Меня больше не выпустят. Ремонт делать некому. Злотый - шлак. Инфляция уже до 20%.
Банки люто блокируют счета украинцев- блокада прокурорская на пол года с продлением на год. В аренду сдавать- 3000 злотых.
В яремче квартира 2к в новострое (он там один) стоит 65куе. Сдавать можно, не знаю- 800баксов наверное. Видел там кто-то с колхозным ремонтом сдаёт за 900$ в олх.
Ну и яремче волшебное место было. Отдыхать можно приехать.

Жена панически боится теперь покупать у нас. И тащит меня опять к пшекам.
На каждый шум в польше, у неё испуг - кажется, что взрыв. Человек психически тяжело перенёс всё. не могу найти аргументы. Может они есть у вас
beee
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 16:41

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  beee написав:В аренду сдавать- 3000 злотых.

Студия 17 м2?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 16:51

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Нужно сказать конечно, что мне счёт разблокировали за месяц. Я потрясён работой прокуратуры Вроцлав-Фабрична. (Моё дело милленниум почему-то туда направил).
Шьют подозрения в операциях.
Я написал всего-лишь три тома скарг (зато подтянул польский и немного законы) и прокуратура мне прислала постановление о разблокировке

Зображення
Востаннє редагувалось beee в Суб 12 лис, 2022 16:59, всього редагувалось 3 разів.
beee
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 16:55

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

BIGor написав:
  beee написав:В аренду сдавать- 3000 злотых.

Студия 17 м2?
2к. 42м2. = 3000 злотых.
Студия 2000 зл.
А что не так?
beee
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 17:22

  beee написав:
BIGor написав:
  beee написав:В аренду сдавать- 3000 злотых.

Студия 17 м2?
2к. 42м2. = 3000 злотых.
Студия 2000 зл.
А что не так?

Я три тижні посиленно шукав 1к в Кракові відмоніторив ринко 24/7 - дешевше 2500 нічого пристойного нема, більш меш хороший район - від 2800. Попит на оренду такий, що здаэться за 30 хв. Ну не може бути в Варшаві так дешево.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 17:55

  beee написав:
BIGor написав:
  beee написав:В аренду сдавать- 3000 злотых.
Студия 17 м2?
2к. 42м2. = 3000 злотых.
Студия 2000 зл.
А что не так?

Я три тижні посиленно шукав 1к в Кракові відмоніторив ринко 24/7 - дешевше 2500 нічого пристойного нема, більш меш хороший район - від 2800. Попит на оренду такий, що здаэться за 30 хв. Ну не може бути в Варшаві так дешево.

Вот и я думаю, зря я в Варшаву попёрся
beee
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 18:26

  BIGor написав:
  beee написав:В аренду сдавать- 3000 злотых.

Студия 17 м2?

Зать соседа, работает в модном Вроцлавском барбершопе, арендует студию далеко не в центре-3600 с комуналью🤦‍♂️ Места в ней - еле развернёшься.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 18:51

  beee написав:Вот и я думаю, зря я в Варшаву попёрся

А а може і не зря, це буде зрозуміло років через 7.
flyman
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