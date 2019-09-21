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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 65666768
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 18:57

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Bolt написав:
  BIGor написав:
  beee написав:В аренду сдавать- 3000 злотых.

Студия 17 м2?

Зать соседа, работает в модном Вроцлавском барбершопе, арендует студию далеко не в центре-3600 с комуналью Места в ней - еле развернёшься.
Ну не знаю. Средняя стоимость 2000.
Может замануха, как у нас, хз
Значит, не судьба, Яремче ЗображенняЗображення
beee
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 19:09

  beee написав:
Bolt написав:
  BIGor написав:Зать соседа, работает в модном Вроцлавском барбершопе, арендует студию далеко не в центре-3600 с комуналью Места в ней - еле развернёшься.
Ну не знаю. Средняя стоимость 2000.
Может замануха, как у нас, хз
Значит, не судьба, Яремче ЗображенняЗображення

Две штуки, это лет пять назад такая цена была.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 19:21

  Bolt написав:
  beee написав:
Bolt написав:Ну не знаю. Средняя стоимость 2000.
Может замануха, как у нас, хз
Значит, не судьба, Яремче ЗображенняЗображення

Две штуки, это лет пять назад такая цена была.
5 років тому 700 злотих, за 2000 можна було зняти 3к
flyman
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2
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 20:25

  beee написав:
BIGor написав:
  beee написав:В аренду сдавать- 3000 злотых.

Студия 17 м2?
2к. 42м2. = 3000 злотых.
Студия 2000 зл.
А что не так?

И эта 2К что сдаётся за 3кZL стоит как 3К в Севене? Это получается 42 метра по трёшке за метр или больше?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 21:29

  beee написав:
BIGor написав:
  beee написав:В аренду сдавать- 3000 злотых.
Студия 17 м2?
2к. 42м2. = 3000 злотых.
Студия 2000 зл.
А что не так?

И эта 2К что сдаётся за 3кZL стоит как 3К в Севене? Это получается 42 метра по трёшке за метр или больше?

не, она стоит 120 куе. а в севене я продаю за 170 куе. ну как понимаешь - очередь из покупателей. за последний месяц 5 звонков.
получается, в польше аренда выгоднее в пересчёте на 1 тыс. долларов вложений на 20%
beee
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