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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 лис, 2022 18:57
Bolt написав: BIGor написав: beee написав:
В аренду сдавать- 3000 злотых.
Студия 17 м2?
Зать соседа, работает в модном Вроцлавском барбершопе, арендует студию далеко не в центре-3600 с комуналью
Места в ней - еле развернёшься.
Ну не знаю. Средняя стоимость 2000.
Может замануха, как у нас, хз
Значит, не судьба, Яремче
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beee
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Додано: Суб 12 лис, 2022 19:09
beee написав: Bolt написав: BIGor написав:
Зать соседа, работает в модном Вроцлавском барбершопе, арендует студию далеко не в центре-3600 с комуналью
Места в ней - еле развернёшься.
Ну не знаю. Средняя стоимость 2000.
Может замануха, как у нас, хз
Значит, не судьба, Яремче
Две штуки, это лет пять назад такая цена была.
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Bolt
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Додано: Суб 12 лис, 2022 19:21
Bolt написав: beee написав: Bolt написав:
Ну не знаю. Средняя стоимость 2000.
Может замануха, как у нас, хз
Значит, не судьба, Яремче
Две штуки, это лет пять назад такая цена была.
5 років тому 700 злотих, за 2000 можна було зняти 3к
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flyman
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2
Додано: Суб 12 лис, 2022 20:25
beee написав: BIGor написав: beee написав:
В аренду сдавать- 3000 злотых.
Студия 17 м2?
2к. 42м2. = 3000 злотых.
Студия 2000 зл.
А что не так?
И эта 2К что сдаётся за 3кZL стоит как 3К в Севене? Это получается 42 метра по трёшке за метр или больше?
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барабашов
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Додано: Суб 12 лис, 2022 21:29
beee написав: BIGor написав: beee написав:
В аренду сдавать- 3000 злотых.
Студия 17 м2?
2к. 42м2. = 3000 злотых.
Студия 2000 зл.
А что не так?
И эта 2К что сдаётся за 3кZL стоит как 3К в Севене? Это получается 42 метра по трёшке за метр или больше?
не, она стоит 120 куе. а в севене я продаю за 170 куе. ну как понимаешь - очередь из покупателей. за последний месяц 5 звонков.
получается, в польше аренда выгоднее в пересчёте на 1 тыс. долларов вложений на 20%
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beee
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Додано: Нед 13 лис, 2022 21:41
beee написав:
получается, в польше аренда выгоднее в пересчёте на 1 тыс. долларов вложений на 20%
В статике на сегодняшний день или в динамике на следущие пять лет?
Что меня беспокоит:
- отсутстие газа в Польше в 2024-...
- спиральная инфляция
- девальвация злотого
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b3320413
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Додано: Нед 13 лис, 2022 21:52
b3320413 написав: beee написав:
получается, в польше аренда выгоднее в пересчёте на 1 тыс. долларов вложений на 20%
В статике на сегодняшний день или в динамике на следущие пять лет?
Что меня беспокоит:
- отсутстие газа в Польше в 2024-...
- спиральная инфляция
- девальвация злотого
на сегодняшний день.
меня беспокоят точно те же вопросы)
пшекам кредиты я так понял урезали. да и в оп не встречал никого.
не всё так радужно видимо
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beee
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Додано: Пон 14 лис, 2022 00:58
b3320413 написав: beee написав:
получается, в польше аренда выгоднее в пересчёте на 1 тыс. долларов вложений на 20%
В статике на сегодняшний день или в динамике на следущие пять лет?
Что меня беспокоит:
- отсутстие газа в Польше в 2024-...
- спиральная инфляция
- девальвация злотого
А з газом що не так? Нордік пайп відкрили недавно, термінал в Свінцоувіце - теж відкрили. Там навіть скоріше всього ще німцям будуть газ перепродувати.
Інфляція насправді дуже велика, десь по відчуттям як в Україні.
За інфляцію та девальвацію - тут винне прикріплення до Євро і переварювання економікою + 1 млн. нового населення з України.
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BIGor
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1
Додано: Пон 14 лис, 2022 01:21
BIGor написав:
А з газом що не так?
В прежних объемах залежей нет, доступность и конкуренция за ним возрастает. Вы забыли стресс-тест цен на газ в Европе за 2К евро?
Да и pl уголь не так доступен как раньше.
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b3320413
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