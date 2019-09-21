Додано: Пон 14 лис, 2022 04:00

BIGor написав: b3320413 написав: beee написав: получается, в польше аренда выгоднее в пересчёте на 1 тыс. долларов вложений на 20% получается, в польше аренда выгоднее в пересчёте на 1 тыс. долларов вложений на 20%



В статике на сегодняшний день или в динамике на следущие пять лет?

Что меня беспокоит:

- отсутстие газа в Польше в 2024-...

- спиральная инфляция

- девальвация злотого В статике на сегодняшний день или в динамике на следущие пять лет?Что меня беспокоит:- отсутстие газа в Польше в 2024-...- спиральная инфляция- девальвация злотого

А з газом що не так? Нордік пайп відкрили недавно, термінал в Свінцоувіце - теж відкрили. Там навіть скоріше всього ще німцям будуть газ перепродувати.

Інфляція насправді дуже велика, десь по відчуттям як в Україні.

За інфляцію та девальвацію - тут винне прикріплення до Євро і переварювання економікою + 1 млн. нового населення з України. А з газом що не так? Нордік пайп відкрили недавно, термінал в Свінцоувіце - теж відкрили. Там навіть скоріше всього ще німцям будуть газ перепродувати.Інфляція насправді дуже велика, десь по відчуттям як в Україні.За інфляцію та девальвацію - тут винне прикріплення до Євро і переварювання економікою + 1 млн. нового населення з України.

Ну, с инфляцией можете не париться.В прошлом году СИПИАЙ в Штатах был около 8%, но реальная больше 20, а может и 25.В этом году ожидается 7.7 , и они радуются этому "снижению роста инфляции" как дети малые (я имею официальную "радость", не людей с улицы), а реальная, хз, кажется не меньше.И это на фоне невиданных в истории закручивании гаек ФЕДом.Надо чтобы во-первых постковидная трясучка прошла, а во-вторых, чтобы мир пересетапился жить без раши. Год-два турбулентности и будет новая реальность.Поэтому пока на инфляцию особо не обращайте внимания, если только не планируете на ней заработать.