Зато выше 2к евро цена врядли будет.
По этому ценнику США выгодно и сжижать газ и везти танкерами через океан и прибыль некислая получается.
И самое главное - этого газа в Штатах дохрена, девать некуда.
Это не глубинный газ, это методом гидроразрыва. Он намного дешевле, но "трубу" не перекроешь. Это как кинуть карбид в бутылку - пока весь газ не выйдет, не заткнешь. Взорвется.
В Украине когда начнут так газ добывать, то будет что на экспорт поставлять.
2 месторождения как минимум есть, надо новые разведывать.
Юзовское в ЗБД пока.