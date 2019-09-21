RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 66676869
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 04:09

  b3320413 написав:
  BIGor написав:А з газом що не так?

В прежних объемах залежей нет, доступность и конкуренция за ним возрастает. Вы забыли стресс-тест цен на газ в Европе за 2К евро?
Да и pl уголь не так доступен как раньше.


Зато выше 2к евро цена врядли будет.
По этому ценнику США выгодно и сжижать газ и везти танкерами через океан и прибыль некислая получается.
И самое главное - этого газа в Штатах дохрена, девать некуда.
Это не глубинный газ, это методом гидроразрыва. Он намного дешевле, но "трубу" не перекроешь. Это как кинуть карбид в бутылку - пока весь газ не выйдет, не заткнешь. Взорвется.
В Украине когда начнут так газ добывать, то будет что на экспорт поставлять.
2 месторождения как минимум есть, надо новые разведывать.
Юзовское в ЗБД пока.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13967
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7277 раз.
Подякували: 4378 раз.
 
Профіль
3
3
2
  #<1 ... 66676869
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Питання безпеки в контексті нерухомості 1 ... 11, 12, 13
UA » Вів 02 лис, 2021 18:52
128 14780
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 6, 7, 8
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 20:33
79 22394
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 18:45
Хомякоид
Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя 1 ... 20, 21, 22
Хомякоид » Вів 17 гру, 2019 12:18
212 44748
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2314)
14.11.2022 05:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.