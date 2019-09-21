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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 66676869
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 04:09

  b3320413 написав:
  BIGor написав:А з газом що не так?

В прежних объемах залежей нет, доступность и конкуренция за ним возрастает. Вы забыли стресс-тест цен на газ в Европе за 2К евро?
Да и pl уголь не так доступен как раньше.


Зато выше 2к евро цена врядли будет.
По этому ценнику США выгодно и сжижать газ и везти танкерами через океан и прибыль некислая получается.
И самое главное - этого газа в Штатах дохрена, девать некуда.
Это не глубинный газ, это методом гидроразрыва. Он намного дешевле, но "трубу" не перекроешь. Это как кинуть карбид в бутылку - пока весь газ не выйдет, не заткнешь. Взорвется.
В Украине когда начнут так газ добывать, то будет что на экспорт поставлять.
2 месторождения как минимум есть, надо новые разведывать.
Юзовское в ЗБД пока.

Ну и Георгиева все-таки предрекает, я так понимаю, очередной Мировой кризис.
На то он и Мировой, что по всему миру. Понятно, что где-то жестче, где-то мягче.
Надеюсь, та ситуация, в которой все равно уже очутилась Украина, не даст ей упасть еще ниже (куда уж?), а международная помощь на восстановление станет драйвером роста экономики. По крайней мере я на это надеюсь.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 08:20

  b3320413 написав:
  BIGor написав:А з газом що не так?

В прежних объемах залежей нет, доступность и конкуренция за ним возрастает. Вы забыли стресс-тест цен на газ в Европе за 2К евро?
Да и pl уголь не так доступен как раньше.

Родственники в катовице не могут уголь купить. Очередь. Стояли пару месяцев. Им отопление дома обходится тысячу долларов в месяц.
beee
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 09:03

  b3320413 написав:
  BIGor написав:А з газом що не так?

В прежних объемах залежей нет, доступность и конкуренция за ним возрастает. Вы забыли стресс-тест цен на газ в Европе за 2К евро?
Да и pl уголь не так доступен как раньше.

Уголь и газ - рыночные товары. Заключаешь контракт и тебе его привозят. Странно такие страшилки читать в 21 веке.
ПС отопление если что еще не включали, сильно тепло пока в квартире.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 09:17

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

В Варшаве работает - батареи тёплые
beee
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 12:41

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  rjkz написав:если только не планируете на ней заработать.

Как на инфляции можно заработать?
b3320413
 
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