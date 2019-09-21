Зато выше 2к евро цена врядли будет.
По этому ценнику США выгодно и сжижать газ и везти танкерами через океан и прибыль некислая получается.
И самое главное - этого газа в Штатах дохрена, девать некуда.
Это не глубинный газ, это методом гидроразрыва. Он намного дешевле, но "трубу" не перекроешь. Это как кинуть карбид в бутылку - пока весь газ не выйдет, не заткнешь. Взорвется.
В Украине когда начнут так газ добывать, то будет что на экспорт поставлять.
2 месторождения как минимум есть, надо новые разведывать.
Юзовское в ЗБД пока.
Ну и Георгиева все-таки предрекает, я так понимаю, очередной Мировой кризис.
На то он и Мировой, что по всему миру. Понятно, что где-то жестче, где-то мягче.
Надеюсь, та ситуация, в которой все равно уже очутилась Украина, не даст ей упасть еще ниже (куда уж?), а международная помощь на восстановление станет драйвером роста экономики. По крайней мере я на это надеюсь.