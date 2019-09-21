Додано: Пон 14 лис, 2022 04:09

b3320413 написав: BIGor написав: А з газом що не так? А з газом що не так?

В прежних объемах залежей нет, доступность и конкуренция за ним возрастает. Вы забыли стресс-тест цен на газ в Европе за 2К евро?

Да и pl уголь не так доступен как раньше. В прежних объемах залежей нет, доступность и конкуренция за ним возрастает. Вы забыли стресс-тест цен на газ в Европе за 2К евро?Да и pl уголь не так доступен как раньше.

Зато выше 2к евро цена врядли будет.По этому ценнику США выгодно и сжижать газ и везти танкерами через океан и прибыль некислая получается.И самое главное - этого газа в Штатах дохрена, девать некуда.Это не глубинный газ, это методом гидроразрыва. Он намного дешевле, но "трубу" не перекроешь. Это как кинуть карбид в бутылку - пока весь газ не выйдет, не заткнешь. Взорвется.В Украине когда начнут так газ добывать, то будет что на экспорт поставлять.2 месторождения как минимум есть, надо новые разведывать.Юзовское в ЗБД пока.Ну и Георгиева все-таки предрекает, я так понимаю, очередной Мировой кризис.На то он и Мировой, что по всему миру. Понятно, что где-то жестче, где-то мягче.Надеюсь, та ситуация, в которой все равно уже очутилась Украина, не даст ей упасть еще ниже (куда уж?), а международная помощь на восстановление станет драйвером роста экономики. По крайней мере я на это надеюсь.