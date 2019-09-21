Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee Где написали что трансформаторы будет Садовый год менять? Цены Львова тоже вниз? А не по тысяче уе в месяц за 1К в приличном доме. Киев же наверняка в приоритете при замене этих подстанций на резервные?
барабашов написав:beee Где написали что трансформаторы будет Садовый год менять? Цены Львова тоже вниз? А не по тысяче уе в месяц за 1К в приличном доме. Киев же наверняка в приоритете при замене этих подстанций на резервные?
Звісно що Київ відремонтують у першу чергу та захистять ППО. Хоча рік на Львів - то реально. Тому що поки вони законтрактують нові трансформатори, поки їх вироблять, доставлять, змонтують... https://www.youtube.com/watch?v=ky-XP_5-2a0
барабашов написав:beee Где написали что трансформаторы будет Садовый год менять? Цены Львова тоже вниз? А не по тысяче уе в месяц за 1К в приличном доме. Киев же наверняка в приоритете при замене этих подстанций на резервные?
Звісно що Київ відремонтують у першу чергу та захистять ППО. Хоча рік на Львів - то реально. Тому що поки вони законтрактують нові трансформатори, поки їх вироблять, доставлять, змонтують... https://www.youtube.com/watch?v=ky-XP_5-2a0
Може з Європи підвезуть, мусять мати такі в резерві.
барабашов написав:beee Где написали что трансформаторы будет Садовый год менять? Цены Львова тоже вниз? А не по тысяче уе в месяц за 1К в приличном доме. Киев же наверняка в приоритете при замене этих подстанций на резервные?
Где-то в новостях писали, что ремонт год займёт. Львов - туристический город. Как хаб он свою роль уже закончил. Наверное цены аренды вниз
барабашов написав:beee Где написали что трансформаторы будет Садовый год менять? Цены Львова тоже вниз? А не по тысяче уе в месяц за 1К в приличном доме. Киев же наверняка в приоритете при замене этих подстанций на резервные?
Где-то в новостях писали, что ремонт год займёт. Львов - туристический город. Как хаб он свою роль уже закончил. Наверное цены аренды вниз
барабашов написав:beee Где написали что трансформаторы будет Садовый год менять? Цены Львова тоже вниз? А не по тысяче уе в месяц за 1К в приличном доме. Киев же наверняка в приоритете при замене этих подстанций на резервные?
Где-то в новостях писали, что ремонт год займёт. Львов - туристический город. Как хаб он свою роль уже закончил. Наверное цены аренды вниз
beee написав:я не виноват. все претензии к моей жене. тянет человека на приключения. мне, кстати, тоже интересно, как мы будем решать из Киева бытовые проблемы. Кран, например, потёк или сифон забился у арендаторов. лично я вернусь поскорее в Киев и буду долепливать свой любимый яр. град.
До 24.02.2022 г. я был уверен, что такой сценарий, который мы сейчас наблюдаем оч. маловероятен, но реалии оказались другими. Понятно, что вероятность попадание ракеты в жилой дом на сегодня оч. низкая, но есть масса других плохих, но реальных сценарий, которыми я действительно не хочу никого пугать. Вот поляки точно были уверены, что вероятность того, что на их территорию прилетят кацапские ракеты оч. низкая, но реалии оказались другими. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/11/15/7376502/
Хотел было потроллить кое кого. Во дворе Ылитного АППС упали обломки сбитой ракеты. Выставить на продажу за 352 куе. Но в последнее время он стал мне настолько неприятен, что и этого решил не делать. Терпеть не могу лицемеров. Отправил в игнор. Теперь плохое. Судя по всему, в США начинают происходить процессы, которые могут закончиться если не полным сливом Украины, то сушественному спаду и помощи и дипподдержки. Без помощи США реально сложно будет.
beee написав:я не виноват. все претензии к моей жене. тянет человека на приключения. мне, кстати, тоже интересно, как мы будем решать из Киева бытовые проблемы. Кран, например, потёк или сифон забился у арендаторов. лично я вернусь поскорее в Киев и буду долепливать свой любимый яр. град.
До 24.02.2022 г. я был уверен, что такой сценарий, который мы сейчас наблюдаем оч. маловероятен, но реалии оказались другими. Понятно, что вероятность попадание ракеты в жилой дом на сегодня оч. низкая, но есть масса других плохих, но реальных сценарий, которыми я действительно не хочу никого пугать. Вот поляки точно были уверены, что вероятность того, что на их территорию прилетят кацапские ракеты оч. низкая, но реалии оказались другими. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/11/15/7376502/
Хотел было потроллить кое кого. Во дворе Ылитного АППС упали обломки сбитой ракеты. Выставить на продажу за 352 куе. Но в последнее время он стал мне настолько неприятен, что и этого решил не делать. Терпеть не могу лицемеров. Отправил в игнор. Теперь плохое. Судя по всему, в США начинают происходить процессы, которые могут закончиться если не полным сливом Украины, то сушественному спаду и помощи и дипподдержки. Без помощи США реально сложно будет.
Республиканцы - это газ, нефть и оружие. Всё пучком. Трампа сольют, а Трамп младший только ускоряет слив этого семейства в унитаз.