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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 69707172
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 00:24

beee
Где написали что трансформаторы будет Садовый год менять? Цены Львова тоже вниз? А не по тысяче уе в месяц за 1К в приличном доме. Киев же наверняка в приоритете при замене этих подстанций на резервные?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 01:20

  барабашов написав:beee
Где написали что трансформаторы будет Садовый год менять? Цены Львова тоже вниз? А не по тысяче уе в месяц за 1К в приличном доме. Киев же наверняка в приоритете при замене этих подстанций на резервные?

Звісно що Київ відремонтують у першу чергу та захистять ППО. Хоча рік на Львів - то реально. Тому що поки вони законтрактують нові трансформатори, поки їх вироблять, доставлять, змонтують... https://www.youtube.com/watch?v=ky-XP_5-2a0
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 06:58

  airmax78 написав:
  барабашов написав:beee
Где написали что трансформаторы будет Садовый год менять? Цены Львова тоже вниз? А не по тысяче уе в месяц за 1К в приличном доме. Киев же наверняка в приоритете при замене этих подстанций на резервные?

Звісно що Київ відремонтують у першу чергу та захистять ППО. Хоча рік на Львів - то реально. Тому що поки вони законтрактують нові трансформатори, поки їх вироблять, доставлять, змонтують... https://www.youtube.com/watch?v=ky-XP_5-2a0

Може з Європи підвезуть, мусять мати такі в резерві.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 08:36

  барабашов написав:beee
Где написали что трансформаторы будет Садовый год менять? Цены Львова тоже вниз? А не по тысяче уе в месяц за 1К в приличном доме. Киев же наверняка в приоритете при замене этих подстанций на резервные?

Где-то в новостях писали, что ремонт год займёт.
Львов - туристический город. Как хаб он свою роль уже закончил.
Наверное цены аренды вниз
beee
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 08:59

  beee написав:
  барабашов написав:beee
Где написали что трансформаторы будет Садовый год менять? Цены Львова тоже вниз? А не по тысяче уе в месяц за 1К в приличном доме. Киев же наверняка в приоритете при замене этих подстанций на резервные?

Где-то в новостях писали, что ремонт год займёт.
Львов - туристический город. Как хаб он свою роль уже закончил.
Наверное цены аренды вниз

В Киеве хоть пункты обогрева организовывают. А во Львове как?
https://www.rbc.ua/ukr/news/kiyiv-vzhe- ... 6.html/amp
maza5
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 10:33

  maza5 написав:
  beee написав:
  барабашов написав:beee
Где написали что трансформаторы будет Садовый год менять? Цены Львова тоже вниз? А не по тысяче уе в месяц за 1К в приличном доме. Киев же наверняка в приоритете при замене этих подстанций на резервные?

Где-то в новостях писали, что ремонт год займёт.
Львов - туристический город. Как хаб он свою роль уже закончил.
Наверное цены аренды вниз

В Киеве хоть пункты обогрева организовывают. А во Львове как?
https://www.rbc.ua/ukr/news/kiyiv-vzhe- ... 6.html/amp

Пункт обогрева это пару дней. В -10 трубы замёрзнут за считанные часы
beee
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 20:48

  reus написав:
  beee написав:я не виноват. все претензии к моей жене. тянет человека на приключения.
мне, кстати, тоже интересно, как мы будем решать из Киева бытовые проблемы. Кран, например, потёк или сифон забился у арендаторов.
лично я вернусь поскорее в Киев и буду долепливать свой любимый яр. град.

До 24.02.2022 г. я был уверен, что такой сценарий, который мы сейчас наблюдаем оч. маловероятен, но реалии оказались другими. Понятно, что вероятность попадание ракеты в жилой дом на сегодня оч. низкая, но есть масса других плохих, но реальных сценарий, которыми я действительно не хочу никого пугать. Вот поляки точно были уверены, что вероятность того, что на их территорию прилетят кацапские ракеты оч. низкая, но реалии оказались другими.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/11/15/7376502/


Хотел было потроллить кое кого.
Во дворе Ылитного АППС упали обломки сбитой ракеты.
Выставить на продажу за 352 куе.
Но в последнее время он стал мне настолько неприятен, что и этого решил не делать. Терпеть не могу лицемеров. Отправил в игнор.
Теперь плохое.
Судя по всему, в США начинают происходить процессы, которые могут закончиться если не полным сливом Украины, то сушественному спаду и помощи и дипподдержки.
Без помощи США реально сложно будет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 20:56

  rjkz написав:
  reus написав:
  beee написав:я не виноват. все претензии к моей жене. тянет человека на приключения.
мне, кстати, тоже интересно, как мы будем решать из Киева бытовые проблемы. Кран, например, потёк или сифон забился у арендаторов.
лично я вернусь поскорее в Киев и буду долепливать свой любимый яр. град.

До 24.02.2022 г. я был уверен, что такой сценарий, который мы сейчас наблюдаем оч. маловероятен, но реалии оказались другими. Понятно, что вероятность попадание ракеты в жилой дом на сегодня оч. низкая, но есть масса других плохих, но реальных сценарий, которыми я действительно не хочу никого пугать. Вот поляки точно были уверены, что вероятность того, что на их территорию прилетят кацапские ракеты оч. низкая, но реалии оказались другими.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/11/15/7376502/


Хотел было потроллить кое кого.
Во дворе Ылитного АППС упали обломки сбитой ракеты.
Выставить на продажу за 352 куе.
Но в последнее время он стал мне настолько неприятен, что и этого решил не делать. Терпеть не могу лицемеров. Отправил в игнор.
Теперь плохое.
Судя по всему, в США начинают происходить процессы, которые могут закончиться если не полным сливом Украины, то сушественному спаду и помощи и дипподдержки.
Без помощи США реально сложно будет.

Республиканцы - это газ, нефть и оружие. Всё пучком. Трампа сольют, а Трамп младший только ускоряет слив этого семейства в унитаз.
stm
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