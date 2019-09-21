Додано: Чет 17 лис, 2022 21:16

stm написав: rjkz написав: reus написав: До 24.02.2022 г. я был уверен, что такой сценарий, который мы сейчас наблюдаем оч. маловероятен, но реалии оказались другими. Понятно, что вероятность попадание ракеты в жилой дом на сегодня оч. низкая, но есть масса других плохих, но реальных сценарий, которыми я действительно не хочу никого пугать. Вот поляки точно были уверены, что вероятность того, что на их территорию прилетят кацапские ракеты оч. низкая, но реалии оказались другими.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/11/15/7376502/ До 24.02.2022 г. я был уверен, что такой сценарий, который мы сейчас наблюдаем оч. маловероятен, но реалии оказались другими. Понятно, что вероятность попадание ракеты в жилой дом на сегодня оч. низкая, но есть масса других плохих, но реальных сценарий, которыми я действительно не хочу никого пугать. Вот поляки точно были уверены, что вероятность того, что на их территорию прилетят кацапские ракеты оч. низкая, но реалии оказались другими.



Хотел было потроллить кое кого.

Во дворе Ылитного АППС упали обломки сбитой ракеты.

Выставить на продажу за 352 куе.

Но в последнее время он стал мне настолько неприятен, что и этого решил не делать. Терпеть не могу лицемеров. Отправил в игнор.

Теперь плохое.

Судя по всему, в США начинают происходить процессы, которые могут закончиться если не полным сливом Украины, то сушественному спаду и помощи и дипподдержки.

Без помощи США реально сложно будет. Хотел было потроллить кое кого.Во дворе Ылитного АППС упали обломки сбитой ракеты.Выставить на продажу за 352 куе.Но в последнее время он стал мне настолько неприятен, что и этого решил не делать. Терпеть не могу лицемеров. Отправил в игнор.Теперь плохое.Судя по всему, в США начинают происходить процессы, которые могут закончиться если не полным сливом Украины, то сушественному спаду и помощи и дипподдержки.Без помощи США реально сложно будет.

Республиканцы - это газ, нефть и оружие. Всё пучком. Трампа сольют, а Трамп младший только ускоряет слив этого семейства в унитаз. Республиканцы - это газ, нефть и оружие. Всё пучком. Трампа сольют, а Трамп младший только ускоряет слив этого семейства в унитаз.

К сожалению, я не про Трампа.ТРамп - живой политический труп. Этого не понимают только крайнеправые.Следующий Президент, скорей всего - Десантис.Тут другое.Во первых, СЩА в основном поставляла то, что скоро уже надо было списывать или то, чего на складах избытки на годы вперед.Сейчас старье заканчивается, а новые разработки они не готовы будут поставлять опасаясь "потери технологиЙ"эВо вторых, ФЭД заявил в очередной раз о продолжении поднятия ставок.Это уже ту мач. Все ждали, что они после промежуточных выборов изменят политику. Но очевидно они готовы сушить дальше и свою и мировую экономики.СЕйчас Байден запросил у Конгресса 37,7 млрд и это сразу назвали "прыжком дохлой кошки". До Нового года он их получит от старого состава Палаты Представителей, но после - большой вопрос.Инциндент с ракетой в Польше показал, что НАТО и США больше всего боятся "ЭСКАЛАЦИИ", то есть ситуации, когда надо что-то уже делать самим.И версия "украинской ракеты" спасает их морду лица в то время, когда они ссут в подгузник. Тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы глядя на карту, понять, что украинской эта ракета могла быть только в том случае, если-бы расийя находилась на месте Польши. А вот расийская перелететь могла как 2 пальца обасфальт.Ну и разговоры в том или ином формате среди политикума США в которых проскакивают слова "переговоры" говорят о себе сами.Сначала с одними акцентами, сейчас с другими , а потом будут третьи.