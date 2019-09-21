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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 70717273
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 22:12

  rjkz написав:К сожалению, я не про Трампа.
ТРамп - живой политический труп. Этого не понимают только крайнеправые.
Следующий Президент, скорей всего - Десантис.
Тут другое.
Во первых, СЩА в основном поставляла то, что скоро уже надо было списывать или то, чего на складах избытки на годы вперед.
Сейчас старье заканчивается, а новые разработки они не готовы будут поставлять опасаясь "потери технологиЙ"э
Во вторых, ФЭД заявил в очередной раз о продолжении поднятия ставок.
Это уже ту мач. Все ждали, что они после промежуточных выборов изменят политику. Но очевидно они готовы сушить дальше и свою и мировую экономики.
СЕйчас Байден запросил у Конгресса 37,7 млрд и это сразу назвали "прыжком дохлой кошки". До Нового года он их получит от старого состава Палаты Представителей, но после - большой вопрос.
Инциндент с ракетой в Польше показал, что НАТО и США больше всего боятся "ЭСКАЛАЦИИ", то есть ситуации, когда надо что-то уже делать самим.
И версия "украинской ракеты" спасает их морду лица в то время, когда они ссут в подгузник. Тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы глядя на карту, понять, что украинской эта ракета могла быть только в том случае, если-бы расийя находилась на месте Польши. А вот расийская перелететь могла как 2 пальца обасфальт.
Ну и разговоры в том или ином формате среди политикума США в которых проскакивают слова "переговоры" говорят о себе сами.
Сначала с одними акцентами, сейчас с другими , а потом будут третьи.

Як такий сценарій: падіння цін на комоди, особливо на нафту/газ, розвал РФ,як колись СРСР ?
Не думаю, що зовнішня політика зміниться з приходом республіканців на гірше, навпаки замість ліваків-глобалістів отримаєм більш рішучих союзників
flyman
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  #<1 ... 70717273
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