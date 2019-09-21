rjkz написав:

К сожалению, я не про Трампа.ТРамп - живой политический труп. Этого не понимают только крайнеправые.Следующий Президент, скорей всего - Десантис.Тут другое.Во первых, СЩА в основном поставляла то, что скоро уже надо было списывать или то, чего на складах избытки на годы вперед.Сейчас старье заканчивается, а новые разработки они не готовы будут поставлять опасаясь "потери технологиЙ"эВо вторых, ФЭД заявил в очередной раз о продолжении поднятия ставок.Это уже ту мач. Все ждали, что они после промежуточных выборов изменят политику. Но очевидно они готовы сушить дальше и свою и мировую экономики.СЕйчас Байден запросил у Конгресса 37,7 млрд и это сразу назвали "прыжком дохлой кошки". До Нового года он их получит от старого состава Палаты Представителей, но после - большой вопрос.Инциндент с ракетой в Польше показал, что НАТО и США больше всего боятся "ЭСКАЛАЦИИ", то есть ситуации, когда надо что-то уже делать самим.И версия "украинской ракеты" спасает их морду лица в то время, когда они ссут в подгузник. Тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы глядя на карту, понять, что украинской эта ракета могла быть только в том случае, если-бы расийя находилась на месте Польши. А вот расийская перелететь могла как 2 пальца обасфальт.Ну и разговоры в том или ином формате среди политикума США в которых проскакивают слова "переговоры" говорят о себе сами.Сначала с одними акцентами, сейчас с другими , а потом будут третьи.