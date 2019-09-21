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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 лис, 2022 22:12
rjkz написав:
К сожалению, я не про Трампа.
ТРамп - живой политический труп. Этого не понимают только крайнеправые.
Следующий Президент, скорей всего - Десантис.
Тут другое.
Во первых, СЩА в основном поставляла то, что скоро уже надо было списывать или то, чего на складах избытки на годы вперед.
Сейчас старье заканчивается, а новые разработки они не готовы будут поставлять опасаясь "потери технологиЙ"э
Во вторых, ФЭД заявил в очередной раз о продолжении поднятия ставок.
Это уже ту мач. Все ждали, что они после промежуточных выборов изменят политику. Но очевидно они готовы сушить дальше и свою и мировую экономики.
СЕйчас Байден запросил у Конгресса 37,7 млрд и это сразу назвали "прыжком дохлой кошки". До Нового года он их получит от старого состава Палаты Представителей, но после - большой вопрос.
Инциндент с ракетой в Польше показал, что НАТО и США больше всего боятся "ЭСКАЛАЦИИ", то есть ситуации, когда надо что-то уже делать самим.
И версия "украинской ракеты" спасает их морду лица в то время, когда они ссут в подгузник. Тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы глядя на карту, понять, что украинской эта ракета могла быть только в том случае, если-бы расийя находилась на месте Польши. А вот расийская перелететь могла как 2 пальца обасфальт.
Ну и разговоры в том или ином формате среди политикума США в которых проскакивают слова "переговоры" говорят о себе сами.
Сначала с одними акцентами, сейчас с другими , а потом будут третьи.
Як такий сценарій: падіння цін на комоди, особливо на нафту/газ, розвал РФ,як колись СРСР ?
Не думаю, що зовнішня політика зміниться з приходом республіканців на гірше, навпаки замість ліваків-глобалістів отримаєм більш рішучих союзників
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flyman
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 01:02
stm написав: rjkz написав:
К сожалению, я не про Трампа.
ТРамп - живой политический труп. Этого не понимают только крайнеправые.
Следующий Президент, скорей всего - Десантис.
Тут другое.
Во первых, СЩА в основном поставляла то, что скоро уже надо было списывать или то, чего на складах избытки на годы вперед.
Сейчас старье заканчивается, а новые разработки они не готовы будут поставлять опасаясь "потери технологиЙ"э
Во вторых, ФЭД заявил в очередной раз о продолжении поднятия ставок.
Это уже ту мач. Все ждали, что они после промежуточных выборов изменят политику. Но очевидно они готовы сушить дальше и свою и мировую экономики.
СЕйчас Байден запросил у Конгресса 37,7 млрд и это сразу назвали "прыжком дохлой кошки". До Нового года он их получит от старого состава Палаты Представителей, но после - большой вопрос.
Инциндент с ракетой в Польше показал, что НАТО и США больше всего боятся "ЭСКАЛАЦИИ", то есть ситуации, когда надо что-то уже делать самим.
И версия "украинской ракеты" спасает их морду лица в то время, когда они ссут в подгузник. Тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы глядя на карту, понять, что украинской эта ракета могла быть только в том случае, если-бы расийя находилась на месте Польши. А вот расийская перелететь могла как 2 пальца обасфальт.
Ну и разговоры в том или ином формате среди политикума США в которых проскакивают слова "переговоры" говорят о себе сами.
Сначала с одними акцентами, сейчас с другими , а потом будут третьи.
И да, и нет. Всегда должен быть тот, кто будет говорить с этим йобнутым, это предохранитель от ядерки. Но украинцы за медленное и трупное разложение РФ будут платить самую высокую цену. С января нефтяное эмбарго. К нему судя по всему присоединяться Индия и Китай. 40% доходов бюджета РФ. С июля они и так на ладан дышат. Чмобикам уже дают палки на учениях вместо автоматов. Но Украине надо жить по принципу сколько той зимы, ибо от этой жести уйти скорее всего не выйдет.
Последние атаки трупа на издыхании
"И да, и нет"(с).
Я понимаю, что мне легко говорить сидя в тепле, с электричеством и под защитой первой армии мира, но реально, если не додавить расийскую гадину и не выдавить ее со всех территорий Украины, то будет и "вторая украино-расиская" и может третья.
Поэтому сейчас у Украины шанс дать один раз по морде, но так, чтобы потом не возникало у русни другого чувства кроме страха от слова "Украина".
И чтобы не осталось никаких "скрепных" достижений, никаких "собираний земель".
Ничего страха и стыда (хотя стыд могут испытывать только люди,).
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rjkz
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 01:10
flyman написав: rjkz написав:
К сожалению, я не про Трампа.
ТРамп - живой политический труп. Этого не понимают только крайнеправые.
Следующий Президент, скорей всего - Десантис.
Тут другое.
Во первых, СЩА в основном поставляла то, что скоро уже надо было списывать или то, чего на складах избытки на годы вперед.
Сейчас старье заканчивается, а новые разработки они не готовы будут поставлять опасаясь "потери технологиЙ"э
Во вторых, ФЭД заявил в очередной раз о продолжении поднятия ставок.
Это уже ту мач. Все ждали, что они после промежуточных выборов изменят политику. Но очевидно они готовы сушить дальше и свою и мировую экономики.
СЕйчас Байден запросил у Конгресса 37,7 млрд и это сразу назвали "прыжком дохлой кошки". До Нового года он их получит от старого состава Палаты Представителей, но после - большой вопрос.
Инциндент с ракетой в Польше показал, что НАТО и США больше всего боятся "ЭСКАЛАЦИИ", то есть ситуации, когда надо что-то уже делать самим.
И версия "украинской ракеты" спасает их морду лица в то время, когда они ссут в подгузник. Тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы глядя на карту, понять, что украинской эта ракета могла быть только в том случае, если-бы расийя находилась на месте Польши. А вот расийская перелететь могла как 2 пальца обасфальт.
Ну и разговоры в том или ином формате среди политикума США в которых проскакивают слова "переговоры" говорят о себе сами.
Сначала с одними акцентами, сейчас с другими , а потом будут третьи.
Як такий сценарій: падіння цін на комоди, особливо на нафту/газ, розвал РФ,як колись СРСР ?
Не думаю, що зовнішня політика зміниться з приходом республіканців на гірше, навпаки замість ліваків-глобалістів отримаєм більш рішучих союзників
Хотелось-бы надеяться.
Насчет республиканцев.
Трамп - это представитьель крайне-правого крыла, которым характерны изоляционистские идеи. "Что там за пределами Америки-эгейн? Война? Ай-ай-ай, а мы на викэнд во ФлОриду собираемя, там такая погода"
Америка без НАТО и внешних обязательств.
Кстати, знаете почему крайне правые за пуйло? Потому что левые черезчур заигрались в толерантность на почве ориентации и преступления.
В НЙ сейчас ходит грустная шутка, ччто для того, чтобы преступника отпустили в зале суда, надо быть преступником и желательно не белым.
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rjkz
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 01:12
Это безусловно задача номер 1. Победа.
Ибо на сегодня - как показывают беседы с военнопленными - любой отец пятерых детей, служащий на острове Котлин - бросает все и бежит бегом бороться с @нацистами@ в Украине.
Задача номер 2 - это я тоже говорю, как человек, сидящий в тепле и при свете - поменять мозги у людей.
Мы это видим по форуму.
Если не начнут думать - все будет повторяться.
А пока мы видим, что мозги не меняются.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 01:18
akurt написав:
Это безусловно задача номер 1. Победа.
Ибо на сегодня - как показывают беседы с военнопленными - любой отец пятерых детей, служащий на острове Котлин - бросает все и бежит бегом бороться с @нацистами@ в Украине.
Задача номер 2 - это я тоже говорю, как человек, сидящий в тепле и при свете - поменять мозги у людей.
Мы это видим по форуму.
Если не начнут думать - все будет повторяться.
А пока мы видим, что мозги не меняются.
Акурт если раньше Анталия была просто бесполезно, то на сейчас это бесполезно и крайне дорого стало ))))) Всё фонды рекламируют уже ОАЭ от 50000€ аппараты ))) Учитывая абсолютную невозможность населения РФ быть волевыми Анталия активно приобретает ещё и 3 недостаток ))))
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stm
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 01:49
Потрясіння в Туреччині - це виключно питання часу. Найближчого. Не каркаю, але це очевидно.
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airmax78
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 03:04
airmax78 написав:
Потрясіння в Туреччині - це виключно питання часу. Найближчого. Не каркаю, але це очевидно.
Ви вже й Стамбулі квартирко прикупили?
Поздоровляю.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 08:11
airmax78 написав:
Потрясіння в Туреччині - це виключно питання часу. Найближчого. Не каркаю, але це очевидно.
На фоні курдів (народність типу українців - але без власної держави, в Турції проживає 18—25 млн чол), Сирії, окупованої частини Кіпрі - проблема росіян поки не така велика.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:33
airmax78 написав:
Потрясіння в Туреччині - це виключно питання часу. Найближчого. Не каркаю, але це очевидно.
Цікаві полуавторитарні "багатовекторні" держави часто погано закінчують. Югославія, Лівія. Кучмівська Україна трохи схоже.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:40
fox767676 написав: airmax78 написав:
Потрясіння в Туреччині - це виключно питання часу. Найближчого. Не каркаю, але це очевидно.
Цікаві полуавторитарні "багатовекторні" держави часто погано закінчують. Югославія, Лівія. Кучмівська Україна трохи схоже.
Так, саме Ердоган, а ніяки ні курди або кацапи - джерело існуючих і майбутніх проблем Туреччини. В нього жага до реваншу не менша ніж у хуйла. Просто він більш дисціплинована та порядна людина аніж хуйло. Але ризики від того лише збільшуються - турки зможуть далі зайти на шляху до величі.
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