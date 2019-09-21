Цікаво читати міжнародні огляди та пророцтва від досвідчених іноземцезнавців.
Легко роздавати поради та пророцтва для іншої краіни.
Цікаво, що топчуть уряд та президента іноземної краіни жорсткіше, ніж тут досить вільна опозиція: ті не пропустять нічого і щодня б‘ють реально влучно: я читаю пресу опозиції щодня.
Цікаво, чому не получилося пророчити для своєї?
Як так сталося, що в парламент повибирали реальних збоченців, які зараз плигають по московії та розказують про хВашистів, а деякі у міжнародному розшуку. Важко собі уявити, щоби якийсь хлоп з турецького ОПЗЖ зараз виступав би на телебаченні Сирії. Або Греції.
А ше цікаво: зараз йде збір підписів про петицію відкликати всіх депутатів з ОПЗЖ.
Ну як, знавці - вже підписали петицію? Ні? СлабО? Ну-ну…
Якось проґавили події в своїй.
Пророки такі, чи ще щось заважало?