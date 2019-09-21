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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 14:15

Цікаво читати міжнародні огляди та пророцтва від досвідчених іноземцезнавців.
Легко роздавати поради та пророцтва для іншої краіни.
Цікаво, що топчуть уряд та президента іноземної краіни жорсткіше, ніж тут досить вільна опозиція: ті не пропустять нічого і щодня б‘ють реально влучно: я читаю пресу опозиції щодня.
Цікаво, чому не получилося пророчити для своєї?
Як так сталося, що в парламент повибирали реальних збоченців, які зараз плигають по московії та розказують про хВашистів, а деякі у міжнародному розшуку. Важко собі уявити, щоби якийсь хлоп з турецького ОПЗЖ зараз виступав би на телебаченні Сирії. Або Греції.
А ше цікаво: зараз йде збір підписів про петицію відкликати всіх депутатів з ОПЗЖ.
Ну як, знавці - вже підписали петицію? Ні? СлабО? Ну-ну…
Якось проґавили події в своїй.
Пророки такі, чи ще щось заважало?
akurt
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