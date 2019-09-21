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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 лис, 2022 14:15
Цікаво читати міжнародні огляди та пророцтва від досвідчених іноземцезнавців.
Легко роздавати поради та пророцтва для іншої краіни.
Цікаво, що топчуть уряд та президента іноземної краіни жорсткіше, ніж тут досить вільна опозиція: ті не пропустять нічого і щодня б‘ють реально влучно: я читаю пресу опозиції щодня.
Цікаво, чому не получилося пророчити для своєї?
Як так сталося, що в парламент повибирали реальних збоченців, які зараз плигають по московії та розказують про хВашистів, а деякі у міжнародному розшуку. Важко собі уявити, щоби якийсь хлоп з турецького ОПЗЖ зараз виступав би на телебаченні Сирії. Або Греції.
А ше цікаво: зараз йде збір підписів про петицію відкликати всіх депутатів з ОПЗЖ.
Ну як, знавці - вже підписали петицію? Ні? СлабО? Ну-ну…
Якось проґавили події в своїй країні…
Пророки такі, чи ще щось заважало?
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:16
akurt написав:
Цікаво читати міжнародні огляди та пророцтва від досвідчених іноземцезнавців.
Легко роздавати поради та пророцтва для іншої краіни.
Цікаво, що топчуть уряд та президента іноземної краіни жорсткіше, ніж тут досить вільна опозиція: ті не пропустять нічого і щодня б‘ють реально влучно: я читаю пресу опозиції щодня.
Цікаво, чому не получилося пророчити для своєї? Як так сталося, що в парламент повибирали реальних збоченців, які зараз плигають по московії та розказують про хВашистів
, а деякі у міжнародному розшуку. Важко собі уявити, щоби якийсь хлоп з турецького ОПЗЖ зараз виступав би на телебаченні Сирії. Або Греції.
А ше цікаво: зараз йде збір підписів про петицію відкликати всіх депутатів з ОПЗЖ.
Ну як, знавці - вже підписали петицію? Ні? СлабО? Ну-ну…
Якось проґавили події в своїй.
Пророки такі, чи ще щось заважало?
1. До війни було досить багато проросійського населення, яке голосувало за ОПЗЖ і дуже багато виборців яких просто купили, тому такий результат:
2. Відкликати депутатів, згідно Конституції України неможливо, якщо вони самі не захочуть. Внести зміни у Конституцію під час війни теж неможливо тому, що так прописано у основному законі. Єдиний варіант позбавлення мандату, це судовий вирок, який вступив у силу, але це займе багато часу й нічого не змінить тому, що не всіх депутатів можливо притягнути до кримінальної відповідальності і у парламент прийдуть інші депутати по списку ОПЗЖ. Заборона ОПЗЖ теж нічого не змінить, тому що список кандидатів залишається зареєстрованим у ЦВК і згідно Конституції прибрати неможливо.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:35
akurt написав:
Цікаво читати міжнародні огляди та пророцтва від досвідчених іноземцезнавців.
Легко роздавати поради та пророцтва для іншої краіни.
Цікаво, що топчуть уряд та президента іноземної краіни жорсткіше, ніж тут досить вільна опозиція: ті не пропустять нічого і щодня б‘ють реально влучно: я читаю пресу опозиції щодня.
Цікаво, чому не получилося пророчити для своєї?
Як так сталося, що в парламент повибирали реальних збоченців, які зараз плигають по московії та розказують про хВашистів, а деякі у міжнародному розшуку. Важко собі уявити, щоби якийсь хлоп з турецького ОПЗЖ зараз виступав би на телебаченні Сирії. Або Греції.
А ше цікаво: зараз йде збір підписів про петицію відкликати всіх депутатів з ОПЗЖ.
Ну як, знавці - вже підписали петицію? Ні? СлабО? Ну-ну…
Якось проґавили події в своїй.
Пророки такі, чи ще щось заважало?
Розумію, що ви зараз горою за свою нову батьківщину та президента, майже як Понаєх за Трампа. Але ж потрібно ставитись об'єктивно. Якщо Ердоган знайде в себе сили відійти добровільно від влади - все буде добре. Якщо стане як хуйло - бути біді.
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