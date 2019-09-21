airmax78 написав:
Але ж потрібно ставитись об'єктивно
. Якщо Ердоган знайде в себе сили відійти добровільно від влади - все буде добре. Якщо стане як хуйло - бути біді.
Ставимося об"єктивно:
- чому Ви вважаєте, що у порушення Конституції країни президент крани, яка не має спільного кордону з Україною, кудись повинен піти за вашим особистим бажанням? Чи не розкажете Ви це президенту сусідньої дружньої Білорусі? СлабО? Так це ж спільний кордон...
- Який Ваш прогноз по відставці президента Молдови - там росіяни розхитують щодня - і сьогодні теж - ситуацію - удари в спину Україні разом з ПМР, де стоять тисячі російських солдат і сотні танків - не прогнозуєте як державоутворювач та країнознавець? Порадьте президенту ПМР Вадиму Красносельському - випускнику Харківського вищого військового командно-інженерного училища ракетних військ імені Маршала М. І. Крилова
піти у відставку. Чекаємо.
- Чи не почнете вимагати відходу у відставку президента Словаччини симпатичної білявки Zuzana Čaputová
- до Ірану словацьким виробником легких літаків було експортовано двигуни Rotax 912. Такий знайшли в "Моджахері", який росіяни запустили по Одесі. Словацькі виробники після початку вторгнення відправляли в Росію та Іран різні запчастини для виробництва важкої зброї - підшипники, електроніку, обладнання для танків, бронемашин, ракетних систем або носіїв міжконтинентальних балістичних ракет.Гримніть австрійським чоботом авторитетно на білявку!
У відставку! Добровільно!
- чекаємо на авторитетну пораду лідеру Угорщини піти у відставку - Угорщина тиждень тому не підтримала необхідних змін для підготовки пакета допомоги Україні в розмірі 18 мільярдів євро наступного року. Сусідка ваша - легко вам буде гримнути - від Відня 243 км.
Об"єктивно - продовжувати?
Президент Туреччини на законних підставах перебуває на посаді до виборів в червні 2023 року - і НЕ вам, і НЕ мені вирішувати, що йому робити.P.S.
Пропоную Вам, пане airmax78
, зробити дуже просту річ: прямо в понеділок сісти на Badner Bahn
(не лякайтеся витрат: проїзд українцям безкоштовний - доїдете до Karlsplatz
потім 1100 м пішки) та опинитися за адресою Neue Burg, Heldenplatz, 1010 Wien
(Hofburg Palace) та вимагати добровільної відставки з посади президента пана Alexander Van der Bellen
: на сьогодні він відмовився накласти санкції на російські: Товариство з обмеженою відповідальністю "О'КЕЙ"; Акціонерне товариство "Райффайзенбанк"; Публічне акціонерне товариство "Банк "Санкт-Петербург"; Відкрите акціонерне товариство "Північнефтегазпром". Гримнути чоботом та висловити протест з приводу того, що допомоги озброєннями Австрія Україні не надає, адже придумала відмазку: з 1955 року зберігає військовий нейтралітет. Вимагайте добровільної відставки до вечора понеділка.
Буде дієво та справделиво! А головне - об"єктивно
!