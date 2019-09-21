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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 14:15

Цікаво читати міжнародні огляди та пророцтва від досвідчених іноземцезнавців.
Легко роздавати поради та пророцтва для іншої краіни.
Цікаво, що топчуть уряд та президента іноземної краіни жорсткіше, ніж тут досить вільна опозиція: ті не пропустять нічого і щодня б‘ють реально влучно: я читаю пресу опозиції щодня.
Цікаво, чому не получилося пророчити для своєї?
Як так сталося, що в парламент повибирали реальних збоченців, які зараз плигають по московії та розказують про хВашистів, а деякі у міжнародному розшуку. Важко собі уявити, щоби якийсь хлоп з турецького ОПЗЖ зараз виступав би на телебаченні Сирії. Або Греції.
А ше цікаво: зараз йде збір підписів про петицію відкликати всіх депутатів з ОПЗЖ.
Ну як, знавці - вже підписали петицію? Ні? СлабО? Ну-ну…
Якось проґавили події в своїй країні…
Пророки такі, чи ще щось заважало?
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:16

  akurt написав:Цікаво читати міжнародні огляди та пророцтва від досвідчених іноземцезнавців.
Легко роздавати поради та пророцтва для іншої краіни.
Цікаво, що топчуть уряд та президента іноземної краіни жорсткіше, ніж тут досить вільна опозиція: ті не пропустять нічого і щодня б‘ють реально влучно: я читаю пресу опозиції щодня.
Цікаво, чому не получилося пророчити для своєї?
Як так сталося, що в парламент повибирали реальних збоченців, які зараз плигають по московії та розказують про хВашистів, а деякі у міжнародному розшуку. Важко собі уявити, щоби якийсь хлоп з турецького ОПЗЖ зараз виступав би на телебаченні Сирії. Або Греції.
А ше цікаво: зараз йде збір підписів про петицію відкликати всіх депутатів з ОПЗЖ.
Ну як, знавці - вже підписали петицію? Ні? СлабО? Ну-ну…
Якось проґавили події в своїй.
Пророки такі, чи ще щось заважало?

1. До війни було досить багато проросійського населення, яке голосувало за ОПЗЖ і дуже багато виборців яких просто купили, тому такий результат:
2. Відкликати депутатів, згідно Конституції України неможливо, якщо вони самі не захочуть. Внести зміни у Конституцію під час війни теж неможливо тому, що так прописано у основному законі. Єдиний варіант позбавлення мандату, це судовий вирок, який вступив у силу, але це займе багато часу й нічого не змінить тому, що не всіх депутатів можливо притягнути до кримінальної відповідальності і у парламент прийдуть інші депутати по списку ОПЗЖ. Заборона ОПЗЖ теж нічого не змінить, тому що список кандидатів залишається зареєстрованим у ЦВК і згідно Конституції прибрати неможливо.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:35

  akurt написав:Цікаво читати міжнародні огляди та пророцтва від досвідчених іноземцезнавців.
Легко роздавати поради та пророцтва для іншої краіни.
Цікаво, що топчуть уряд та президента іноземної краіни жорсткіше, ніж тут досить вільна опозиція: ті не пропустять нічого і щодня б‘ють реально влучно: я читаю пресу опозиції щодня.
Цікаво, чому не получилося пророчити для своєї?
Як так сталося, що в парламент повибирали реальних збоченців, які зараз плигають по московії та розказують про хВашистів, а деякі у міжнародному розшуку. Важко собі уявити, щоби якийсь хлоп з турецького ОПЗЖ зараз виступав би на телебаченні Сирії. Або Греції.
А ше цікаво: зараз йде збір підписів про петицію відкликати всіх депутатів з ОПЗЖ.
Ну як, знавці - вже підписали петицію? Ні? СлабО? Ну-ну…
Якось проґавили події в своїй.
Пророки такі, чи ще щось заважало?

Розумію, що ви зараз горою за свою нову батьківщину та президента, майже як Понаєх за Трампа. Але ж потрібно ставитись об'єктивно. Якщо Ердоган знайде в себе сили відійти добровільно від влади - все буде добре. Якщо стане як хуйло - бути біді.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 17:31

  airmax78 написав: Але ж потрібно ставитись об'єктивно. Якщо Ердоган знайде в себе сили відійти добровільно від влади - все буде добре. Якщо стане як хуйло - бути біді.

Ставимося об"єктивно:
- чому Ви вважаєте, що у порушення Конституції країни президент крани, яка не має спільного кордону з Україною, кудись повинен піти за вашим особистим бажанням? Чи не розкажете Ви це президенту сусідньої дружньої Білорусі? СлабО? Так це ж спільний кордон...
- Який Ваш прогноз по відставці президента Молдови - там росіяни розхитують щодня - і сьогодні теж - ситуацію - удари в спину Україні разом з ПМР, де стоять тисячі російських солдат і сотні танків - не прогнозуєте як державоутворювач та країнознавець? Порадьте президенту ПМР Вадиму Красносельському - випускнику Харківського вищого військового командно-інженерного училища ракетних військ імені Маршала М. І. Крилова піти у відставку. Чекаємо.
- Чи не почнете вимагати відходу у відставку президента Словаччини симпатичної білявки Zuzana Čaputová - до Ірану словацьким виробником легких літаків було експортовано двигуни Rotax 912. Такий знайшли в "Моджахері", який росіяни запустили по Одесі. Словацькі виробники після початку вторгнення відправляли в Росію та Іран різні запчастини для виробництва важкої зброї - підшипники, електроніку, обладнання для танків, бронемашин, ракетних систем або носіїв міжконтинентальних балістичних ракет.
Гримніть австрійським чоботом авторитетно на білявку! У відставку! Добровільно!
- чекаємо на авторитетну пораду лідеру Угорщини піти у відставку - Угорщина тиждень тому не підтримала необхідних змін для підготовки пакета допомоги Україні в розмірі 18 мільярдів євро наступного року. Сусідка ваша - легко вам буде гримнути - від Відня 243 км.

Об"єктивно - продовжувати?
Президент Туреччини на законних підставах перебуває на посаді до виборів в червні 2023 року - і НЕ вам, і НЕ мені вирішувати, що йому робити.

P.S. Пропоную Вам, пане airmax78, зробити дуже просту річ: прямо в понеділок сісти на Badner Bahn (не лякайтеся витрат: проїзд українцям безкоштовний - доїдете до Karlsplatz потім 1100 м пішки) та опинитися за адресою Neue Burg, Heldenplatz, 1010 Wien (Hofburg Palace) та вимагати добровільної відставки з посади президента пана Alexander Van der Bellen: на сьогодні він відмовився накласти санкції на російські: Товариство з обмеженою відповідальністю "О'КЕЙ"; Акціонерне товариство "Райффайзенбанк"; Публічне акціонерне товариство "Банк "Санкт-Петербург"; Відкрите акціонерне товариство "Північнефтегазпром". Гримнути чоботом та висловити протест з приводу того, що допомоги озброєннями Австрія Україні не надає, адже придумала відмазку: з 1955 року зберігає військовий нейтралітет. Вимагайте добровільної відставки до вечора понеділка.
Буде дієво та справделиво! А головне - об"єктивно!
akurt
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