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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 лис, 2022 14:15
Цікаво читати міжнародні огляди та пророцтва від досвідчених іноземцезнавців.
Легко роздавати поради та пророцтва для іншої краіни.
Цікаво, що топчуть уряд та президента іноземної краіни жорсткіше, ніж тут досить вільна опозиція: ті не пропустять нічого і щодня б‘ють реально влучно: я читаю пресу опозиції щодня.
Цікаво, чому не получилося пророчити для своєї?
Як так сталося, що в парламент повибирали реальних збоченців, які зараз плигають по московії та розказують про хВашистів, а деякі у міжнародному розшуку. Важко собі уявити, щоби якийсь хлоп з турецького ОПЗЖ зараз виступав би на телебаченні Сирії. Або Греції.
А ше цікаво: зараз йде збір підписів про петицію відкликати всіх депутатів з ОПЗЖ.
Ну як, знавці - вже підписали петицію? Ні? СлабО? Ну-ну…
Якось проґавили події в своїй країні…
Пророки такі, чи ще щось заважало?
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:16
akurt написав:
Цікаво читати міжнародні огляди та пророцтва від досвідчених іноземцезнавців.
Легко роздавати поради та пророцтва для іншої краіни.
Цікаво, що топчуть уряд та президента іноземної краіни жорсткіше, ніж тут досить вільна опозиція: ті не пропустять нічого і щодня б‘ють реально влучно: я читаю пресу опозиції щодня.
Цікаво, чому не получилося пророчити для своєї? Як так сталося, що в парламент повибирали реальних збоченців, які зараз плигають по московії та розказують про хВашистів
, а деякі у міжнародному розшуку. Важко собі уявити, щоби якийсь хлоп з турецького ОПЗЖ зараз виступав би на телебаченні Сирії. Або Греції.
А ше цікаво: зараз йде збір підписів про петицію відкликати всіх депутатів з ОПЗЖ.
Ну як, знавці - вже підписали петицію? Ні? СлабО? Ну-ну…
Якось проґавили події в своїй.
Пророки такі, чи ще щось заважало?
1. До війни було досить багато проросійського населення, яке голосувало за ОПЗЖ і дуже багато виборців яких просто купили, тому такий результат:
2. Відкликати депутатів, згідно Конституції України неможливо, якщо вони самі не захочуть. Внести зміни у Конституцію під час війни теж неможливо тому, що так прописано у основному законі. Єдиний варіант позбавлення мандату, це судовий вирок, який вступив у силу, але це займе багато часу й нічого не змінить тому, що не всіх депутатів можливо притягнути до кримінальної відповідальності і у парламент прийдуть інші депутати по списку ОПЗЖ. Заборона ОПЗЖ теж нічого не змінить, тому що список кандидатів залишається зареєстрованим у ЦВК і згідно Конституції прибрати неможливо.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:35
akurt написав:
Цікаво читати міжнародні огляди та пророцтва від досвідчених іноземцезнавців.
Легко роздавати поради та пророцтва для іншої краіни.
Цікаво, що топчуть уряд та президента іноземної краіни жорсткіше, ніж тут досить вільна опозиція: ті не пропустять нічого і щодня б‘ють реально влучно: я читаю пресу опозиції щодня.
Цікаво, чому не получилося пророчити для своєї?
Як так сталося, що в парламент повибирали реальних збоченців, які зараз плигають по московії та розказують про хВашистів, а деякі у міжнародному розшуку. Важко собі уявити, щоби якийсь хлоп з турецького ОПЗЖ зараз виступав би на телебаченні Сирії. Або Греції.
А ше цікаво: зараз йде збір підписів про петицію відкликати всіх депутатів з ОПЗЖ.
Ну як, знавці - вже підписали петицію? Ні? СлабО? Ну-ну…
Якось проґавили події в своїй.
Пророки такі, чи ще щось заважало?
Розумію, що ви зараз горою за свою нову батьківщину та президента, майже як Понаєх за Трампа. Але ж потрібно ставитись об'єктивно. Якщо Ердоган знайде в себе сили відійти добровільно від влади - все буде добре. Якщо стане як хуйло - бути біді.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 16:17
beee написав: xio13 написав: somilitark написав:
А що колись було інакше
Дивно виглядає, але в економ сегменті новобудов, тобто не в пару сот метрах від центрів прийняття рішень, вилилась купа квартир по +-900 у.о. за метр без ремонта, голі стіни.
А от з ремонтом прайси тримаються.
1.5 за квадрат і вище.
Квіток на продаж більшає, ще трохи і посипляться ціни, бо так довго тривати не може, людям хочеться отримати зелені паперці, а не фантазувати десь в 2000 км від столиці, що колись все буде добре)))
Людям отримати зелені папірці? Я навпаки дивлюсь що людям зараз стрьомно кеш мати в руках.
В крайному разі квартиру орки обіссуть і підуть, а кеш заберуть...
Чи продати хатинку щоб у Польщі пів року пожити?))??
Навіть якщо хтось і продасть, постає не теоретичне, а практичне питання, як у мене- ну отримав ты кеш. Радість.
Що далі? В ячейку? Вже проходили. Одна ракета (на диво біля відділення недалеко) і жодного співробітника з ключем нема.
Хранить дома? У знакомого 50куе вынесли 2 месяца тому.
І що з грошима робиться? Так, вони розсираються
Открыть счет в западном банке.
Не?
Это не наш метод?
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 17:31
airmax78 написав:
Але ж потрібно ставитись об'єктивно
. Якщо Ердоган знайде в себе сили відійти добровільно від влади - все буде добре. Якщо стане як хуйло - бути біді.
Ставимося об"єктивно:
- чому Ви вважаєте, що у порушення Конституції країни президент крани, яка не має спільного кордону з Україною, кудись повинен піти за вашим особистим бажанням? Чи не розкажете Ви це президенту сусідньої дружньої Білорусі? СлабО? Так це ж спільний кордон...
- Який Ваш прогноз по відставці президента Молдови - там росіяни розхитують щодня - і сьогодні теж - ситуацію - удари в спину Україні разом з ПМР, де стоять тисячі російських солдат і сотні танків - не прогнозуєте як державоутворювач та країнознавець? Порадьте президенту ПМР Вадиму Красносельському - випускнику Харківського вищого військового командно-інженерного училища ракетних військ імені Маршала М. І. Крилова
піти у відставку. Чекаємо.
- Чи не почнете вимагати відходу у відставку президента Словаччини симпатичної білявки Zuzana Čaputová
- до Ірану словацьким виробником легких літаків було експортовано двигуни Rotax 912. Такий знайшли в "Моджахері", який росіяни запустили по Одесі. Словацькі виробники після початку вторгнення відправляли в Росію та Іран різні запчастини для виробництва важкої зброї - підшипники, електроніку, обладнання для танків, бронемашин, ракетних систем або носіїв міжконтинентальних балістичних ракет.Гримніть австрійським чоботом авторитетно на білявку!
У відставку! Добровільно!
- чекаємо на авторитетну пораду лідеру Угорщини піти у відставку - Угорщина тиждень тому не підтримала необхідних змін для підготовки пакета допомоги Україні в розмірі 18 мільярдів євро наступного року. Сусідка ваша - легко вам буде гримнути - від Відня 243 км.
Об"єктивно - продовжувати?
Президент Туреччини на законних підставах перебуває на посаді до виборів в червні 2023 року - і НЕ вам, і НЕ мені вирішувати, що йому робити.P.S.
Пропоную Вам, пане airmax78
, зробити дуже просту річ: прямо в понеділок сісти на Badner Bahn
(потрібні витрати: з 1 листопада в Австрії скасували безкоштовний проїзд для українських біженців - ну просто нелюди!) - доїдете до Karlsplatz
потім 1100 м пішки) та опинитися за адресою Neue Burg, Heldenplatz, 1010 Wien
(Hofburg Palace) та вимагати добровільної відставки з посади президента пана Alexander Van der Bellen
: на сьогодні він відмовився накласти санкції на російські: Товариство з обмеженою відповідальністю "О'КЕЙ"; Акціонерне товариство "Райффайзенбанк"; Публічне акціонерне товариство "Банк "Санкт-Петербург"; Відкрите акціонерне товариство "Північнефтегазпром". Гримнути чоботом та висловити протест з приводу того, що допомоги озброєннями Австрія Україні не надає, адже придумала відмазку: з 1955 року зберігає військовий нейтралітет.
Пристедіть хитрого австріяку: на сьогодні внаслідок агресії РФ заміновано близько 30% території України, що за масштабами приблизно дорівнює двом територіям Австрії.
Вимагайте добровільної відставки до вечора понеділка. Вимагайте компенсації вартості проїзду на Badner Bahn
туди і назад.
Буде дієво та справделиво! А головне - об"єктивно
!
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 17:36
Я открыл. Три. Но пшеки их заблокировали.
Тема такая. Ты общаешься с банком в письменном виде. Заранее согласовываешь все вопросы. Переводишь у лицензированных польских компаний подтвердающие происхождение средств документы. Спокойно вносишь на счёт.
И тут оказывается, что служба безопасности, как бэ клала. Они считают, что всё это подозрительно. И блокирует бабки на пол года с пролонгацией ещё на пол года. А там, судись годами. Сами нотариусы в польше мне сказали, что в суды никто идти не хочет. Это годы.
Вот вам и зарадные банки.
Хорошо, что я написал несколько томов жалоб, заявлений, сам пошёл к прокурору и они мне буквально за месяц счёт разблокировали.
У них банк - это стремная контора. Только зарплату получают.
Наверное, это только для нерезидентов
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beee
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:19
beee написав:
Я открыл. Три.
По 100 куе? Не удивительно что заблочили.
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BIGor
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:32
BIGor написав: beee написав:
Я открыл. Три.
По 100 куе? Не удивительно что заблочили.
Не, по 15куе. Остальное не успел)).
Может это и хорошо, я не знаю. Для поляков хорошо. Для нерезидентов не очень
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:47
BIGor написав: beee написав:
Я открыл. Три.
По 100 куе? Не удивительно что заблочили.
100 куе налом там в принципе никто не примет, кроме всяких стремных банков.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:56
beee написав: BIGor написав: beee написав:
Я открыл. Три.
По 100 куе? Не удивительно что заблочили.
Не, по 15куе. Остальное не успел)).
Может это и хорошо, я не знаю. Для поляков хорошо. Для нерезидентов не очень
Банк себе резерв набивает. Очень странно, читал белорусы заводили по 200 куе... А Вы песель хоть получили?
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