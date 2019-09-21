Додано: П'ят 18 лис, 2022 17:31

airmax78 написав: Але ж потрібно ставитись об'єктивно. Якщо Ердоган знайде в себе сили відійти добровільно від влади - все буде добре. Якщо стане як хуйло - бути біді. Але ж потрібно. Якщо Ердоган знайде в себе сили відійти добровільно від влади - все буде добре. Якщо стане як хуйло - бути біді.

Гримніть австрійським чоботом авторитетно на білявку!

Ставимося об"єктивно:- чому Ви вважаєте, що у порушення Конституції країни президент крани, яка не має спільного кордону з Україною, кудись повинен піти за вашим особистим бажанням? Чи не розкажете Ви це президенту сусідньої дружньої Білорусі? СлабО? Так це ж спільний кордон...- Який Ваш прогноз по відставці президента Молдови - там росіяни розхитують щодня - і сьогодні теж - ситуацію - удари в спину Україні разом з ПМР, де стоять тисячі російських солдат і сотні танків - не прогнозуєте як державоутворювач та країнознавець? Порадьте президенту ПМР Вадиму Красносельському - випускнику Харківського вищого військового командно-інженерного училища ракетних військ імені Маршала М. І. Крилова піти у відставку. Чекаємо.- Чи не почнете вимагати відходу у відставку президента Словаччини симпатичної білявки Zuzana Čaputová - до Ірану словацьким виробником легких літаків було експортовано двигуни Rotax 912. Такий знайшли в "Моджахері", який росіяни запустили по Одесі. Словацькі виробники після початку вторгнення відправляли в Росію та Іран різні запчастини для виробництва важкої зброї - підшипники, електроніку, обладнання для танків, бронемашин, ракетних систем або носіїв міжконтинентальних балістичних ракет.У відставку! Добровільно!- чекаємо на авторитетну пораду лідеру Угорщини піти у відставку - Угорщина тиждень тому не підтримала необхідних змін для підготовки пакета допомоги Україні в розмірі 18 мільярдів євро наступного року. Сусідка ваша - легко вам буде гримнути - від Відня 243 км.Об"єктивно - продовжувати?Президент Туреччини на законних підставах перебуває на посаді до виборів в червні 2023 року - і НЕ вам, і НЕ мені вирішувати, що йому робити.Пропоную Вам, пане, зробити дуже просту річ: прямо в понеділок сісти на Badner Bahn (потрібні витрати: з 1 листопада в Австрії скасували безкоштовний проїзд для українських біженців - ну просто нелюди!) - доїдете до Karlsplatz потім 1100 м пішки) та опинитися за адресою Neue Burg, Heldenplatz, 1010 Wien (Hofburg Palace) та вимагати добровільної відставки з посади президента пана Alexander Van der Bellen: на сьогодні він відмовився накласти санкції на російські: Товариство з обмеженою відповідальністю "О'КЕЙ"; Акціонерне товариство "Райффайзенбанк"; Публічне акціонерне товариство "Банк "Санкт-Петербург"; Відкрите акціонерне товариство "Північнефтегазпром". Гримнути чоботом та висловити протест з приводу того, що допомоги озброєннями Австрія Україні не надає, адже придумала відмазку: з 1955 року зберігає військовий нейтралітет.Пристедіть хитрого австріяку: на сьогодні внаслідок агресії РФ заміновано близько 30% території України, що за масштабами приблизно дорівнює двом територіям Австрії.Вимагайте добровільної відставки до вечора понеділка. Вимагайте компенсації вартості проїзду на Badner Bahn туди і назад.Буде дієво та справделиво! А головне -