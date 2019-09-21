Если с Украины - то походу сразу в СБ звонят. Когда было окно от НБУ (рыбы) то везли миллионы кеша.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:58
Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:00
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Ого як вас торкнуло. "Ніколи Анталія не жила так добре як за Ердогана". Ердоган мейкс Туреччина грейт егейн. За наявності в регіоні таких країн як Іран та Росія, можливо це й правильна політика. Подивимось чим все це закінчиться.
Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:03
beee
А ты думал легко завезти несколько кирпичей на свой счёт в Польше ?
Это так не работает.
И да, я тебя учу
Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:19
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Будешь учить того, кто самостоятельно, без юристов и адвоката, не зная язык за 3 дня собрал три тома документов согласно польскому законодательству и получил постановление Польской прокуратуры в свою пользу?
Банк, получив указание в виде письма от прокурора, использовал все механизмы, чтобы счёт не разблокировать.
Пришлось писать банковскому омбудсмену .
И только потом банк вынужден был выполнять закон.
Вы в Германии поинтересуйтесь. Там ещё хуже
Сами поляки жалуются на банковскую систему. Блокировки счетов у них это частый гемор
Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:28
Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:29
естественно получил.
Мы же на ветке недвижимости сидим. Вроде все - состоятельные, образованные.
Должны быть)
У них бухгалтер или банк не на стороне клиента.
Я говорил с директором компании небольшой. Он говорит, я искал бухгалтера, чтобы он делал мне удобно и хорошо по привычке. Но нет, здесь бухгалтер делает удобно государству.
Смотри, задача поляков, чтобы ты приехал и работал на заводе. Точка.
Если ты, умный и хоть что-то сделаешь вне этой парадигмы, тебя затянет надуманный формализм.
Мне удивительно, что здесь это новость.
Зайдите в любой польский банк и пообщайтесь с людьми.
Для амбициозных людей, Европа, наверное, не подходит.
Вы слышали хоть одну историю успеха эмигранта? Как-то уехали, через 10 лет встречаешь - нифига и не изменилось.
Интересно, как в США
Да, забыл.
Недвижимость в польше принято покупать в кредит. Так это работает
Додано: П'ят 18 лис, 2022 20:20
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Прописка всегда была связана с военкоматом.
Я за последние 2 года, раза 4 ходил. Это весь день занимало или 200$
А продажа- интересно
❗️Одружуватися чи продати нерухомість не можна без довідки з військкомату
Без довідки з військкомату ряд адміністративних послуг для військовозобов'язаних буде недоступним.
Усі військовозобов'язані в Україні повинні дотримуватися Правил військового обліку, в яких зазначено, що при зміні місця проживання чоловіки повинні повідомити про це та стати на облік.
Якщо військовозобов'язаний не стає на облік, ряд адміністративних послуг для нього буде недоступним:
▪️реєстрація або розірвання шлюбу;
▪️реєстрація місця проживання;
▪️продаж нерухомого майна;
▪️Офіційне працевлаштування;
▪️Інші послуги, де необхідно надати довідку зі свого територіального центру комплектування.
Додано: П'ят 18 лис, 2022 20:36
Додано: П'ят 18 лис, 2022 20:42
beee про военкомат похоже на кликбейт. Нет ссылок на источник. Не знаю, что за помойка.
Не вижу никакой новости. Военком был, есть и будет.
Резников с Федоровым никак базы синхронизировать не могут.
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