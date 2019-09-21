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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 72737475
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:58

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  beee написав:Я открыл. Три.

По 100 куе? Не удивительно что заблочили.

100 куе налом там в принципе никто не примет, кроме всяких стремных банков.

Если с Украины - то походу сразу в СБ звонят. Когда было окно от НБУ (рыбы) то везли миллионы кеша.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:00

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Ого як вас торкнуло. "Ніколи Анталія не жила так добре як за Ердогана". Ердоган мейкс Туреччина грейт егейн. За наявності в регіоні таких країн як Іран та Росія, можливо це й правильна політика. Подивимось чим все це закінчиться.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:03

beee
А ты думал легко завезти несколько кирпичей на свой счёт в Польше ?
Это так не работает.
И да, я тебя учу
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

pesikot написав:beee
А ты думал легко завезти несколько кирпичей на свой счёт в Польше ?
Это так не работает.
И да, я тебя учу
Будешь учить того, кто самостоятельно, без юристов и адвоката, не зная язык за 3 дня собрал три тома документов согласно польскому законодательству и получил постановление Польской прокуратуры в свою пользу?

Банк, получив указание в виде письма от прокурора, использовал все механизмы, чтобы счёт не разблокировать.
Пришлось писать банковскому омбудсмену .
И только потом банк вынужден был выполнять закон.

Вы в Германии поинтересуйтесь. Там ещё хуже

Сами поляки жалуются на банковскую систему. Блокировки счетов у них это частый гемор Зображення
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:28

  BIGor написав:Банк себе резерв набивает. Очень странно, читал белорусы заводили по 200 куе... А Вы песель хоть получили?

А вы сколько завели?
Очередная поучительная история о баснях жизни в цивилизации.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:29

  beee написав:
  BIGor написав:
  beee написав:Я открыл. Три.
По 100 куе? Не удивительно что заблочили.

Не, по 15куе. Остальное не успел)).
Может это и хорошо, я не знаю. Для поляков хорошо. Для нерезидентов не очень

Банк себе резерв набивает. Очень странно, читал белорусы заводили по 200 куе... А Вы песель хоть получили?

естественно получил.
Мы же на ветке недвижимости сидим. Вроде все - состоятельные, образованные.
Должны быть)

У них бухгалтер или банк не на стороне клиента.

Я говорил с директором компании небольшой. Он говорит, я искал бухгалтера, чтобы он делал мне удобно и хорошо по привычке. Но нет, здесь бухгалтер делает удобно государству.

Смотри, задача поляков, чтобы ты приехал и работал на заводе. Точка.
Если ты, умный и хоть что-то сделаешь вне этой парадигмы, тебя затянет надуманный формализм.
Мне удивительно, что здесь это новость.
Зайдите в любой польский банк и пообщайтесь с людьми.

Для амбициозных людей, Европа, наверное, не подходит.

Вы слышали хоть одну историю успеха эмигранта? Как-то уехали, через 10 лет встречаешь - нифига и не изменилось.
Интересно, как в США

Да, забыл.
Недвижимость в польше принято покупать в кредит. Так это работает
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 20:20

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Прописка всегда была связана с военкоматом.
Я за последние 2 года, раза 4 ходил. Это весь день занимало или 200$

А продажа- интересно


❗️Одружуватися чи продати нерухомість не можна без довідки з військкомату

Без довідки з військкомату ряд адміністративних послуг для військовозобов'язаних буде недоступним.

Усі військовозобов'язані в Україні повинні дотримуватися Правил військового обліку, в яких зазначено, що при зміні місця проживання чоловіки повинні повідомити про це та стати на облік.

Якщо військовозобов'язаний не стає на облік, ряд адміністративних послуг для нього буде недоступним:

▪️реєстрація або розірвання шлюбу;

▪️реєстрація місця проживання;

▪️продаж нерухомого майна;

▪️Офіційне працевлаштування;

▪️Інші послуги, де необхідно надати довідку зі свого територіального центру комплектування.

https://t.me/kievreal1/31465
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 20:36

  beee написав:Вы слышали хоть одну историю успеха эмигранта? Как-то уехали, через 10 лет встречаешь - нифига и не изменилось.
Интересно, как в США

Да, от создателя этой ветки.
И в США говорит хорошо
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 20:42

beee про военкомат похоже на кликбейт. Нет ссылок на источник. Не знаю, что за помойка.
Не вижу никакой новости. Военком был, есть и будет.
Резников с Федоровым никак базы синхронизировать не могут.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 22:45

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  beee написав:Для амбициозных людей, Европа, наверное, не подходит.

Вы слышали хоть одну историю успеха эмигранта?

Конечно, полно таких историй. Но все зависит от человека. Эмигрируют однозначно только амбициозные люди, в Украине им нечего делать.
BIGor
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