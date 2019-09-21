Отличные слова! И именно так: все зависит от человека.
Уговариваю сына приятелей написать книгу об успехе, отшучивается... Но если бы написал - а есть что написать - был бы бестселлер: всего-то 5 или 6 лет в США.
И перетянул двоих одноклассников, устроил на работу, а у парней не пошло...
Один вернулся вскоре, второй был уволен после одного дня работы: подвёл.
А там так не принято, как в Украине привыкли...
Приятно отметить укрепление на Финансовом форуме Украины еще одного умного и умелого человека.
Как-то все уже подустали от психически странных и ударенных по голове пустым мешком из-за угла, которые ранее определяли всю политику и наполнение форума.
Господин beee! Не сочтите за комплимент, но реально классно.
Я лет пять назад делал достаточно крупные SWIFT-переводы из США на свой счет в ING Bank Śląski - не было никаких проблем: выдача налички с заказом сегодня - на завтра.
Было еще забавнее: после катания на лыжах в Закопане - прямо в лыжных костюмах - заехали в тот же банк, открыли приятелю счет - и всего за 10 злотых - прямо в отделении на их компьютере для клиентов - он отправлял не менее крупные суммы в США.
Вона оно как все поменялось...
Тут один форумный очень очень крупный специалист по КРЖН и ЛРЖН уже 4 года не может забрать из польского банка кровью и потом заработанные 100 (сто) злотых - теперь все понятно: всё поменялось...