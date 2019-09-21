|
|
|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 лис, 2022 01:57
BIGor написав:
Конечно, полно таких историй. Но все зависит от человека.
Эмигрируют однозначно только амбициозные люди, в Украине им нечего делать.
Отличные слова! И именно так: все зависит от человека.
Уговариваю сына приятелей написать книгу об успехе, отшучивается... Но если бы написал - а есть что написать - был бы бестселлер: всего-то 5 или 6 лет в США.
И перетянул двоих одноклассников, устроил на работу, а у парней не пошло...
Один вернулся вскоре, второй был уволен после одного дня работы: подвёл.
А там так не принято...
Приятно отметить укрепление на Финансовом форуме Украины еще одного умного и умелого человека.
beee написав:
Мы же на ветке недвижимости сидим. Вроде все - состоятельные, образованные. Должны быть
)
Как-то все уже подустали - как мне кажется - от ударенных по голове пустым мешком из-за угла, которые ранее определяли всё наполнение форума.
Господин beee
! Не сочтите за комплимент, но реально классно. У Вас всего чуть более 200 -т "подяк
" от участников форума и это классный показатель: у указанных выше уже почти по 3000 "подяк
"...
Я лет пять назад делал достаточно крупные SWIFT
-переводы из США на свой счет в ING Bank Śląski
- не было никаких проблем: выдача налички с заказом сегодня - на завтра.
Было еще забавнее: после катания на лыжах в Закопане - прямо в лыжных костюмах - заехали в тот же банк, открыли приятелю счет - внес бабло, доставая пачки из лыжных штанов - и всего за 10 злотых - прямо в отделении на их компьютере для клиентов - он отправлял не менее крупные суммы в США.
Вона оно как всё поменялось...
Тут один форумный очень очень крупный специалист по КРЖН и ЛРЖН уже 4 года не может забрать из польского банка кровью и потом заработанные 100 (сто
) злотых - теперь все понятно: всё поменялось...
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 19 лис, 2022 02:33, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 7095
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2798 раз.
- Подякували: 948 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 19 лис, 2022 02:32
akurt написав:
Як так сталося, що в парламент повибирали реальних збоченців, які зараз плигають по московії та розказують про хВашистів, а деякі у міжнародному розшуку. Важко собі уявити, щоби якийсь хлоп з турецького ОПЗЖ зараз виступав би на телебаченні Сирії. Або Греції.
Ті, хто зараз на московії розказують про хфашистів в свій час були не збоченцями, а поважними людьми - академіками та профффесорами, лише час показав хто вони є насправді. А ті курди в Скандинавії, що зараз Ердоган вимагає видати, вони шо , закликають до інвестицій а Турцію ? Теракти та спроби військових переворотів показують що нажаль політичні процеси в Турції не длсягли рівня європейських країн, і "все може бути". І навіщо порівнювати з Україною - це наша Батьківщина, з усіма її недоліками нажаль, тому білшість дописувачів тут цікавиться нерухомістю за кордоном, але в країни біль-менш підпорядковані європейському закондавству, що б не трапилось "з вогня да в полум'я"
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 19 лис, 2022 02:41, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 470
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 лис, 2022 02:38
Ні, вони не вимагають таких інвестицій.
Якщо почитаєте історію - а там складна ситуація з тими курдами - частина з них осіли в Скандинавських країнах.
І не для того, щоби скоштувати традиційні скандинавські "Хрусткі хлібці" або "Бутерброд з креветками", а організовують доставку зброї для сепаратистів.
Туреччина мудро робить те, чого не робила Україна: бореться з сепаратистами, колаборантами та зрадниками.
Ви ж вже читали зведення СБУ про те, що зрадників на Херсонщині виявилося більше, ніж де інде в Україні...
Ото як раз воно...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 7095
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2798 раз.
- Подякували: 948 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 19 лис, 2022 02:43
BIGor написав: beee написав:
Для амбициозных людей, Европа, наверное, не подходит.
Вы слышали хоть одну историю успеха эмигранта?
Конечно, полно таких историй. Но все зависит от человека. Эмигрируют однозначно только амбициозные люди, в Украине им нечего делать.
Амбіції це дуже індивідуально. Для когось і зйомна кавадірка з 30 річною колимагою - амбіції.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 470
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 лис, 2022 02:51
Мудрець 13 століття Рамбан говорив так: основа нашої віри полягає в тому, що все, що має людина, залежить від його дій. Якщо ти виконав заповідь, Всевишній пошле тобі процвітання і успіх. Якщо, не дай Бог, ти порушиш заповідь, Всевишній тебе покарає.
Виходить, що людина своїми вчинками впливає на добробут.
"Буття визначає свідомість", - фраза належить добре відомому німецькому філософу єврейського походження, який більшу частину життя провів у пияцтві в Лондоні - Карлу Марксу, який перефразував слова свого вчителя Гегеля, який вважав, що "буття визначається свідомістю". Останній вважав: людина будує своє життя на основі своїх переконань, принципів, моралі.
На жаль в Україні мудрість немецькго єврея, похованого в Лондоні, отримала нову форумулу:
"Спаплюжена свідомість визначила буття".
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 7095
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2798 раз.
- Подякували: 948 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 19 лис, 2022 03:24
Ромасик написав:beee
про военкомат похоже на кликбейт. Нет ссылок на источник. Не знаю, что за помойка.
Не вижу никакой новости. Военком был, есть и будет.
Резников с Федоровым никак базы синхронизировать не могут.
Ну п ец. Украина Сейчас с 2 млн подписчиков помойка.
Да что же читать тогда? И вообще вопрос: у нас существует сми или это аненты
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1062
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 лис, 2022 03:25
beee написав:
Я открыл. Три. Но пшеки их заблокировали.
Тема такая. Ты общаешься с банком в письменном виде. Заранее согласовываешь все вопросы. Переводишь у лицензированных польских компаний подтвердающие происхождение средств документы. Спокойно вносишь на счёт.
И тут оказывается, что служба безопасности, как бэ клала. Они считают, что всё это подозрительно. И блокирует бабки на пол года с пролонгацией ещё на пол года. А там, судись годами. Сами нотариусы в польше мне сказали, что в суды никто идти не хочет. Это годы.
Вот вам и зарадные банки.
Хорошо, что я написал несколько томов жалоб, заявлений, сам пошёл к прокурору и они мне буквально за месяц счёт разблокировали.
У них банк - это стремная контора. Только зарплату получают.
Наверное, это только для нерезидентов
Я абсолютно не в курсе что там в Польше, но сам-бы стремался.
Я имел ввиду совсем западные. Не польские, киапрские и тд.
И 15 куе в 3 разных банка - это очень странно для нормальной страны.
Может это и вызвало подозрения. Не размер суммы, а странность поведения.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13976
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7280 раз.
- Подякували: 4378 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Суб 19 лис, 2022 03:38
BIGor написав: beee написав:
Для амбициозных людей, Европа, наверное, не подходит.
Вы слышали хоть одну историю успеха эмигранта?
Конечно, полно таких историй. Но все зависит от человека. Эмигрируют однозначно только амбициозные люди, в Украине им нечего делать.
Чаще слышу о розовых очках.
В Варшаве в каждом ТРЦ одни и те же сетевые монополии: тай вок, мак дак, викинг и ещё пару. Я специально проехал по десятку ТРЦ (была мысль) и офигів. То, что его есть невозможно, понятно - монополия.
Zabka - кабальная сеть, абсолютный монополист. Другого не существует (магаз у дома). (Бедрёнка, лидл не в счёт).
Где кофейни, как в Киеве, Львове? Я жил в 5 районах Варшавы. Существует только сети вроде пекарни путки, где кофе омно
Заезжаешь в Украину и в первом же селе чувствуешь дух свободы и предприимчивости. В Киеве в любом жк - уютная кофейня, которая закроется, если в ней плохо и на её место придёт другая.
Удивительно, неужели это никто не заметил.
Вы знали, что в польше месенджерами только начинают пользоваться? У нас служба поддержки банка - это секунды в телеге например.
Там же только смс. Я пока квартиру нашёл, потратил неделю только на контакт.
Уровень сервиса - просто пропасть, бездна.
Но, что касается дотошности - всё наоборот)
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1062
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 лис, 2022 03:47
rjkz написав: beee написав:
Я открыл. Три. Но пшеки их заблокировали.
Тема такая. Ты общаешься с банком в письменном виде. Заранее согласовываешь все вопросы. Переводишь у лицензированных польских компаний подтвердающие происхождение средств документы. Спокойно вносишь на счёт.
И тут оказывается, что служба безопасности, как бэ клала. Они считают, что всё это подозрительно. И блокирует бабки на пол года с пролонгацией ещё на пол года. А там, судись годами. Сами нотариусы в польше мне сказали, что в суды никто идти не хочет. Это годы.
Вот вам и зарадные банки.
Хорошо, что я написал несколько томов жалоб, заявлений, сам пошёл к прокурору и они мне буквально за месяц счёт разблокировали.
У них банк - это стремная контора. Только зарплату получают.
Наверное, это только для нерезидентов
Я абсолютно не в курсе что там в Польше, но сам-бы стремался.
Я имел ввиду совсем западные. Не польские, киапрские и тд.
И 15 куе в 3 разных банка - это очень странно для нормальной страны.
Может это и вызвало подозрения. Не размер суммы, а странность поведения.
Как сказал следак, у них команда - проверять украинцев.
В банке украинка сказала, что прокуратура завалена делами украинцев на год.
Они всех отправляют на проверку. Не знаю почему, возможно много кто хе нёй занимается
До наплыва беженцев всё было по другому.
Меня проверили и отпустили. Зато теперь я белый человек там.
Но общаясь с эммигрантами с 16 летним стажем, в таких странах, своим ты никогда не будешь.
Поэтому все едем домой
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1062
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 лис, 2022 03:52
beee написав: beee написав:
Не, по 15куе. Остальное не успел)).
Может это и хорошо, я не знаю. Для поляков хорошо. Для нерезидентов не очень
Банк себе резерв набивает. Очень странно, читал белорусы заводили по 200 куе... А Вы песель хоть получили?
естественно получил.
Мы же на ветке недвижимости сидим. Вроде все - состоятельные, образованные.
Должны быть)
У них бухгалтер или банк не на стороне клиента.
Я говорил с директором компании небольшой. Он говорит, я искал бухгалтера, чтобы он делал мне удобно и хорошо по привычке. Но нет, здесь бухгалтер делает удобно государству.
Смотри, задача поляков, чтобы ты приехал и работал на заводе. Точка.
Если ты, умный и хоть что-то сделаешь вне этой парадигмы, тебя затянет надуманный формализм.
Мне удивительно, что здесь это новость.
Зайдите в любой польский банк и пообщайтесь с людьми.
Для амбициозных людей, Европа, наверное, не подходит.
Вы слышали хоть одну историю успеха эмигранта? Как-то уехали, через 10 лет встречаешь - нифига и не изменилось.
Интересно, как в США
Да, забыл.
Недвижимость в польше принято покупать в кредит. Так это работает[/quote]
В СЩА если у тебя больше 10к налом и ты не можешь объяснить почему, то могут быть проблемы.
но если ты продал в Украине хату, то легально везешь снятый со счета в банке нал, декларируешь на таможне в Украине вывоз, декларируешь ввоз в США и потом с этой декларацией несещь в банк. Это теория. Я не знаю ни одного человека, который так делал. В западном понимании 10+ куе налом - это грязные деньги и объяснения про украинскую БС не канают. У меня самого в середине 00-х был инцидент с 20 куе налом и американскими таможенниками. Был молодым и глупым.
Но если ты принес в банк ДО 10 куе, то вопросов нет. Да и не надо их приносить.
Открываешь счет с парой тысяч, а потом довносишь через машину.
Историй узбеков украинских предпринимателей в США - вагон.
Правда мало кто это начинает с трапа самолета.
Год-два-три поработать на дядю, присмотреться к местным правилам и обычаям, а потом уж и самому плыть.
На Ютьюбе есть блогеры=предприниматели. Один с 2016 в США, год работал на руфинге, потом начал бизнес по покупке финансово проблемных объектов во Флориде.
Второй с 2013 в США, первый год не понятно кем работал, но очевидно на дядю, потом пробовал работать контрактором, потом начал битки переправлять в страны бСССР и очень в этом преуспел.
Биг когда-то собирался предпринимательствовать в американской провинции.
Не знаю или добрался сюда. Его тема тут - это вообще золотое дно. Продукты в местностях с низкой конкуренцией легко идут с Х3-4.
То чем Вы занимаетесь тоже востребовано. С поправкой на то, что перепродажа объектов недвижимости менее чем через 3 года подпадает под драконовские налоги.
Но, еще раз, флипперство - очень распространенное явление. И очень высокая конкуренция на покупку развалюх.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13976
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7280 раз.
- Подякували: 4378 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|128
|14807
|
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
|
|79
|22406
|
|
|212
|44776
|
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab
|