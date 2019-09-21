Додано: Суб 19 лис, 2022 03:52

beee написав: beee написав: Не, по 15куе. Остальное не успел)).

Может это и хорошо, я не знаю. Для поляков хорошо. Для нерезидентов не очень Не, по 15куе. Остальное не успел)).Может это и хорошо, я не знаю. Для поляков хорошо. Для нерезидентов не очень

Банк себе резерв набивает. Очень странно, читал белорусы заводили по 200 куе... А Вы песель хоть получили? Банк себе резерв набивает. Очень странно, читал белорусы заводили по 200 куе... А Вы песель хоть получили?

естественно получил.Мы же на ветке недвижимости сидим. Вроде все - состоятельные, образованные.Должны быть)У них бухгалтер или банк не на стороне клиента.Я говорил с директором компании небольшой. Он говорит, я искал бухгалтера, чтобы он делал мне удобно и хорошо по привычке. Но нет, здесь бухгалтер делает удобно государству.Смотри, задача поляков, чтобы ты приехал и работал на заводе. Точка.Если ты, умный и хоть что-то сделаешь вне этой парадигмы, тебя затянет надуманный формализм.Мне удивительно, что здесь это новость.Зайдите в любой польский банк и пообщайтесь с людьми.Для амбициозных людей, Европа, наверное, не подходит.Вы слышали хоть одну историю успеха эмигранта? Как-то уехали, через 10 лет встречаешь - нифига и не изменилось.Интересно, как в СШАДа, забыл.Недвижимость в польше принято покупать в кредит. Так это работает[/quote]В СЩА если у тебя больше 10к налом и ты не можешь объяснить почему, то могут быть проблемы.но если ты продал в Украине хату, то легально везешь снятый со счета в банке нал, декларируешь на таможне в Украине вывоз, декларируешь ввоз в США и потом с этой декларацией несещь в банк. Это теория. Я не знаю ни одного человека, который так делал. В западном понимании 10+ куе налом - это грязные деньги и объяснения про украинскую БС не канают. У меня самого в середине 00-х был инцидент с 20 куе налом и американскими таможенниками. Был молодым и глупым.Но если ты принес в банк ДО 10 куе, то вопросов нет. Да и не надо их приносить.Открываешь счет с парой тысяч, а потом довносишь через машину.Историй узбеков украинских предпринимателей в США - вагон.Правда мало кто это начинает с трапа самолета.Год-два-три поработать на дядю, присмотреться к местным правилам и обычаям, а потом уж и самому плыть.На Ютьюбе есть блогеры=предприниматели. Один с 2016 в США, год работал на руфинге, потом начал бизнес по покупке финансово проблемных объектов во Флориде.Второй с 2013 в США, первый год не понятно кем работал, но очевидно на дядю, потом пробовал работать контрактором, потом начал битки переправлять в страны бСССР и очень в этом преуспел.Биг когда-то собирался предпринимательствовать в американской провинции.Не знаю или добрался сюда. Его тема тут - это вообще золотое дно. Продукты в местностях с низкой конкуренцией легко идут с Х3-4.То чем Вы занимаетесь тоже востребовано. С поправкой на то, что перепродажа объектов недвижимости менее чем через 3 года подпадает под драконовские налоги.Но, еще раз, флипперство - очень распространенное явление. И очень высокая конкуренция на покупку развалюх.