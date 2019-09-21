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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 лис, 2022 04:16
Ромасик написав: beee написав:
Вы слышали хоть одну историю успеха эмигранта? Как-то уехали, через 10 лет встречаешь - нифига и не изменилось.
Интересно, как в США
Да, от создателя этой ветки.
И в США говорит хорошо
По украинским меркам - и успех и хорошо.
По американским - просто не самый плохой старт. Но я знаю слишком много людей с доходами в 1,5-2 и даже 3 раза выще.Правда, они тут уже десятилетия. С отличным Инглишем и местным образованием. И очень многие из них начинали куда как труднее.
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rjkz
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Додано: Суб 19 лис, 2022 04:32
beee написав: rjkz написав: beee написав:
Я открыл. Три. Но пшеки их заблокировали.
Тема такая. Ты общаешься с банком в письменном виде. Заранее согласовываешь все вопросы. Переводишь у лицензированных польских компаний подтвердающие происхождение средств документы. Спокойно вносишь на счёт.
И тут оказывается, что служба безопасности, как бэ клала. Они считают, что всё это подозрительно. И блокирует бабки на пол года с пролонгацией ещё на пол года. А там, судись годами. Сами нотариусы в польше мне сказали, что в суды никто идти не хочет. Это годы.
Вот вам и зарадные банки.
Хорошо, что я написал несколько томов жалоб, заявлений, сам пошёл к прокурору и они мне буквально за месяц счёт разблокировали.
У них банк - это стремная контора. Только зарплату получают.
Наверное, это только для нерезидентов
Я абсолютно не в курсе что там в Польше, но сам-бы стремался.
Я имел ввиду совсем западные. Не польские, киапрские и тд.
И 15 куе в 3 разных банка - это очень странно для нормальной страны.
Может это и вызвало подозрения. Не размер суммы, а странность поведения.
Как сказал следак, у них команда - проверять украинцев.
В банке украинка сказала, что прокуратура завалена делами украинцев на год.
Они всех отправляют на проверку. Не знаю почему, возможно много кто хе нёй занимается
До наплыва беженцев всё было по другому.
Меня проверили и отпустили. Зато теперь я белый человек там.
Но общаясь с эммигрантами с 16 летним стажем, в таких странах, своим ты никогда не будешь. Поэтому все едем домой
Не отпускает мысль, что Вы оттуда и не выезжали.
Польша в моем понимании чуть лучшая версия Украины.
"Курица - не птица
Болгария - не заграница"
(с).
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rjkz
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Додано: Суб 19 лис, 2022 05:22
akurt написав: BIGor написав:
Конечно, полно таких историй. Но все зависит от человека.
Эмигрируют однозначно только амбициозные люди, в Украине им нечего делать.
Отличные слова! И именно так: все зависит от человека.
Уговариваю сына приятелей написать книгу об успехе, отшучивается... Но если бы написал - а есть что написать - был бы бестселлер: всего-то 5 или 6 лет в США.
И перетянул двоих одноклассников, устроил на работу, а у парней не пошло...
Один вернулся вскоре, второй был уволен после одного дня работы: подвёл.
А там так не принято...
Приятно отметить укрепление на Финансовом форуме Украины еще одного умного и умелого человека.
beee написав:
Мы же на ветке недвижимости сидим. Вроде все - состоятельные, образованные. Должны быть
)
Как-то все уже подустали - как мне кажется - от ударенных по голове пустым мешком из-за угла, которые ранее определяли всё наполнение форума.
Господин beee
! Не сочтите за комплимент, но реально классно. У Вас всего чуть более 200 -т "подяк
" от участников форума и это классный показатель: у указанных выше уже почти по 3000 "подяк
"...
Я лет пять назад делал достаточно крупные SWIFT
-переводы из США на свой счет в ING Bank Śląski
- не было никаких проблем: выдача налички с заказом сегодня - на завтра.
Было еще забавнее: после катания на лыжах в Закопане - прямо в лыжных костюмах - заехали в тот же банк, открыли приятелю счет - внес бабло, доставая пачки из лыжных штанов - и всего за 10 злотых - прямо в отделении на их компьютере для клиентов - он отправлял не менее крупные суммы в США.
Вона оно как всё поменялось...
Тут один форумный очень очень крупный специалист по КРЖН и ЛРЖН уже 4 года не может забрать из польского банка кровью и потом заработанные 100 (сто
) злотых - теперь все понятно: всё поменялось...
Давно это было))
Закон от 16 ноября 2000 г. о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма возлагает на банк обязанность сообщать и анализировать сомнительные операции
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beee
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Додано: Суб 19 лис, 2022 05:27
rjkz написав:
По украинским меркам - и успех и хорошо
По украинским меркам 1000 баксов это не успех, но хорошо. А может и успех.
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Ромасик
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Додано: Суб 19 лис, 2022 05:36
beee написав: Ромасик написав:beee
про военкомат похоже на кликбейт. Нет ссылок на источник. Не знаю, что за помойка.
Не вижу никакой новости. Военком был, есть и будет.
Резников с Федоровым никак базы синхронизировать не могут.
Ну п ец. Украина Сейчас с 2 млн подписчиков помойка.
Да что же читать тогда? И вообще вопрос: у нас существует сми или это аненты
Труху?😄
Я не буду свой источник инфы публиковать, а то популисты забросают тапками, но он меня ни разу не подводил. Стоит у меня в закрепах с начала войны.
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Ромасик
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Додано: Суб 19 лис, 2022 05:36
Не отпускает мысль, что Вы оттуда и не выезжали.
Польша в моем понимании чуть лучшая версия Украины.
"Курица - не птица
Болгария - не заграница"
(с).
Я не придумал, чем заниматься в Польше. А в Киеве нельзя всё бросить.
Интересно, но оказалось, что в языковой барьер сказывается и на детях. В польских школах и садах не так их много - все тусуются в трц.
Да, для запада купюры - туалетная бумага. ценность - их природа. Европа воспитывает узколобых, покорных, дисциплинированных. И это хорошо.
Было забавно, когда менеджеры соседних жк в Варшаве не знают друг друга. Там у работника кругозор - линия.
У нас менеджер жк расскажет метод оплаты, комиссию в разных банках и пошлёт к начальнику отделения банка.
Нет, слишком мы разные
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beee
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Додано: Суб 19 лис, 2022 05:45
Ромасик написав: rjkz написав:
По украинским меркам - и успех и хорошо
По украинским меркам 1000 баксов это не успех, но хорошо. А может и успех.
По американским это даже не половина от порога бедности.
Я-ж писал уже не раз - в среднем большинство жителей НЙ зарабатывают 30-50 долларов в час. Это 60-100 куе в год.
Около 1000 долларов в месяц - это пособие по бедности для нетрудоспособных, но плюс страховка, плюс фудстемпы плюс, если подсуетились, жилищная программа, плюс масса еще мелких плюшек. Всего эквивалент примерно 3-5 куе в месяц.
хотя, наверно вру, раньше было 20 куе в год - порог бедности, но сейчас реально больше.
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rjkz
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Додано: Суб 19 лис, 2022 05:55
beee написав:
Не отпускает мысль, что Вы оттуда и не выезжали.
Польша в моем понимании чуть лучшая версия Украины.
"Курица - не птица
Болгария - не заграница"
(с).
Я не придумал, чем заниматься в Польше. А в Киеве нельзя всё бросить.
Интересно, но оказалось, что в языковой барьер сказывается и на детях. В польских школах и садах не так их много - все тусуются в трц.
Да, для запада купюры - туалетная бумага. ценность - их природа. Европа воспитывает узколобых, покорных, дисциплинированных. И это хорошо.
Было забавно, когда менеджеры соседних жк в Варшаве не знают друг друга. Там у работника кругозор - линия.
У нас менеджер жк расскажет метод оплаты, комиссию в разных банках и пошлёт к начальнику отделения банка.
Нет, слишком мы разные
В США весь уклад фактически строится на официальном доходе и его стабильности.
Есть это? И тебе доступно все. Если нет, то сложности на каждом шагу.
Важней иметь стабильный доход, чем разовую сумму на счету.
Для Украины это не понятно.
Хотя это и напрягает немного.
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rjkz
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Додано: Суб 19 лис, 2022 06:30
rjkz написав: beee написав:
Не отпускает мысль, что Вы оттуда и не выезжали.
Польша в моем понимании чуть лучшая версия Украины.
"Курица - не птица
Болгария - не заграница"
(с).
Я не придумал, чем заниматься в Польше. А в Киеве нельзя всё бросить.
Интересно, но оказалось, что в языковой барьер сказывается и на детях. В польских школах и садах не так их много - все тусуются в трц.
Да, для запада купюры - туалетная бумага. ценность - их природа. Европа воспитывает узколобых, покорных, дисциплинированных. И это хорошо.
Было забавно, когда менеджеры соседних жк в Варшаве не знают друг друга. Там у работника кругозор - линия.
У нас менеджер жк расскажет метод оплаты, комиссию в разных банках и пошлёт к начальнику отделения банка.
Нет, слишком мы разные
В США весь уклад фактически строится на официальном доходе и его стабильности.
Есть это? И тебе доступно все. Если нет, то сложности на каждом шагу.
Важней иметь стабильный доход, чем разовую сумму на счету.
Для Украины это не понятно.
Хотя это и напрягает немного.
я вже писав, що тре було "трєніроваться на кошках", тобто починати з кавалірок.
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flyman
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Додано: Суб 19 лис, 2022 06:45
flyman написав: rjkz написав:
\
В США весь уклад фактически строится на официальном доходе и его стабильности.
Есть это? И тебе доступно все. Если нет, то сложности на каждом шагу.
Важней иметь стабильный доход, чем разовую сумму на счету.
Для Украины это не понятно.
Хотя это и напрягает немного.
я вже писав, що тре було "трєніроваться на кошках", тобто починати з кавалірок.
В смыслЕ? Что не так?
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rjkz
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