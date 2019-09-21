akurt написав:

BIGor написав: Конечно, полно таких историй. Но все зависит от человека. Эмигрируют однозначно только амбициозные люди, в Украине им нечего делать. Конечно, полно таких историй.Эмигрируют однозначно только амбициозные люди, в Украине им нечего делать.

а у парней не пошло...

beee написав: Мы же на ветке недвижимости сидим. Вроде все - состоятельные, образованные.

Должны быть)

Мы же на ветке недвижимости сидим. Вроде все - состоятельные, образованные.

Отличные слова! И именно так:Уговариваю сына приятелей написать книгу об успехе, отшучивается... Но если бы написал - а есть что написать - был бы бестселлер: всего-то 5 или 6 лет в США.И перетянул двоих одноклассников, устроил на работу,Один вернулся вскоре, второй был уволен после одного дня работы: подвёл.А там так не принято...Приятно отметить укрепление на Финансовом форуме Украины еще одного умного и умелого человека.Как-то все уже подустали - как мне кажется - от ударенных по голове пустым мешком из-за угла, которые ранее определяли всё наполнение форума.Господин! Не сочтите за комплимент, но реально классно. У Вас всего чуть более 200 -т "подяк" от участников форума и это классный показатель: у указанных выше уже почти по 3000 "подяк"...Я лет пять назад делал достаточно крупные SWIFT-переводы из США на свой счет в ING Bank Śląski - не было никаких проблем: выдача налички с заказом сегодня - на завтра.Было еще забавнее: после катания на лыжах в Закопане - прямо в лыжных костюмах - заехали в тот же банк, открыли приятелю счет - внес бабло, доставая пачки из лыжных штанов - и всего за 10 злотых - прямо в отделении на их компьютере для клиентов - он отправлял не менее крупные суммы в США.Вона оно как всё поменялось...Тут один форумный очень очень крупный специалист по КРЖН и ЛРЖН уже 4 года не может забрать из польского банка кровью и потом заработанные 100 () злотых - теперь все понятно: всё поменялось...