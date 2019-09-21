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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Додано: Суб 19 лис, 2022 06:57
rjkz написав: beee написав:
Я открыл. Три. Но пшеки их заблокировали.
Тема такая. Ты общаешься с банком в письменном виде. Заранее согласовываешь все вопросы. Переводишь у лицензированных польских компаний подтвердающие происхождение средств документы. Спокойно вносишь на счёт.
И тут оказывается, что служба безопасности, как бэ клала. Они считают, что всё это подозрительно. И блокирует бабки на пол года с пролонгацией ещё на пол года. А там, судись годами. Сами нотариусы в польше мне сказали, что в суды никто идти не хочет. Это годы.
Вот вам и зарадные банки.
Хорошо, что я написал несколько томов жалоб, заявлений, сам пошёл к прокурору и они мне буквально за месяц счёт разблокировали.
У них банк - это стремная контора. Только зарплату получают.
Наверное, это только для нерезидентов
Я абсолютно не в курсе что там в Польше, но сам-бы стремался.
Я имел ввиду совсем западные. Не польские, киапрские и тд.
И 15 куе в 3 разных банка - это очень странно для нормальной страны.
Может это и вызвало подозрения. Не размер суммы, а странность поведения.
Мені Райфазен в Польщі стремав відкрити рахунок для з.п., от методом тика шукав, який відкриє і який більш-менш як Приват, а не з одним відділенням із інтернет-банкінгом і невисими комісіями, які при виконанні певних умов можна обходити.
З того що зрозумів, до 10Кєвро, не проблема покласти готівкою. Може, тре було ще більше дрібнити. Або попався "справжній европейський банк" типа Райфайзена.
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flyman
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Додано: Суб 19 лис, 2022 07:06
rjkz написав: flyman написав: rjkz написав:
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В США весь уклад фактически строится на официальном доходе и его стабильности.
Есть это? И тебе доступно все. Если нет, то сложности на каждом шагу.
Важней иметь стабильный доход, чем разовую сумму на счету.
Для Украины это не понятно.
Хотя это и напрягает немного.
я вже писав, що тре було "трєніроваться на кошках", тобто починати з кавалірок.
В смыслЕ? Что не так?
починати з малого, а не з заносу каклєт Франклінів на 100куе для новобудови у В-ві і з якоїсь роботи, пропрацювати 6 міс., взяти довідку про з.п., піти в банк, відкрити кредитку, набити кредитну історію покупками в тому ж Карефурі/Ашані/Лідл/Алді/Теско, потім оформити іпотеку на стільки, на скільки дадуть.
Продати кавалірку, внести як перший внесок, взяти ще одну іпотеку і т.д.
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flyman
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