RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 75767778
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 06:57

  rjkz написав:
  beee написав:Я открыл. Три. Но пшеки их заблокировали.
Тема такая. Ты общаешься с банком в письменном виде. Заранее согласовываешь все вопросы. Переводишь у лицензированных польских компаний подтвердающие происхождение средств документы. Спокойно вносишь на счёт.
И тут оказывается, что служба безопасности, как бэ клала. Они считают, что всё это подозрительно. И блокирует бабки на пол года с пролонгацией ещё на пол года. А там, судись годами. Сами нотариусы в польше мне сказали, что в суды никто идти не хочет. Это годы.
Вот вам и зарадные банки.
Хорошо, что я написал несколько томов жалоб, заявлений, сам пошёл к прокурору и они мне буквально за месяц счёт разблокировали.

У них банк - это стремная контора. Только зарплату получают.
Наверное, это только для нерезидентов


Я абсолютно не в курсе что там в Польше, но сам-бы стремался.
Я имел ввиду совсем западные. Не польские, киапрские и тд.
И 15 куе в 3 разных банка - это очень странно для нормальной страны.
Может это и вызвало подозрения. Не размер суммы, а странность поведения.

Мені Райфазен в Польщі стремав відкрити рахунок для з.п., от методом тика шукав, який відкриє і який більш-менш як Приват, а не з одним відділенням із інтернет-банкінгом і невисими комісіями, які при виконанні певних умов можна обходити.

З того що зрозумів, до 10Кєвро, не проблема покласти готівкою. Може, тре було ще більше дрібнити. Або попався "справжній европейський банк" типа Райфайзена.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30012
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 2584 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 07:06

  rjkz написав:
  flyman написав:
  rjkz написав:\
В США весь уклад фактически строится на официальном доходе и его стабильности.
Есть это? И тебе доступно все. Если нет, то сложности на каждом шагу.
Важней иметь стабильный доход, чем разовую сумму на счету.
Для Украины это не понятно.
Хотя это и напрягает немного.

я вже писав, що тре було "трєніроваться на кошках", тобто починати з кавалірок.


В смыслЕ? Что не так?

починати з малого, а не з заносу каклєт Франклінів на 100куе для новобудови у В-ві і з якоїсь роботи, пропрацювати 6 міс., взяти довідку про з.п., піти в банк, відкрити кредитку, набити кредитну історію покупками в тому ж Карефурі/Ашані/Лідл/Алді/Теско, потім оформити іпотеку на стільки, на скільки дадуть.
Продати кавалірку, внести як перший внесок, взяти ще одну іпотеку і т.д.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30012
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 2584 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 07:27

Тут же ж саме цікаве, пане флаймане, чого з перерахованих дій, спрямованих на щастя, ви особисто не змогли зробити жодної?
Аналізували, як так сталося?
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7096
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2798 раз.
Подякували: 948 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 07:30

  akurt написав:Тут же ж саме цікаве, пане флаймане, чого з перерахованих дій, спрямованих на щастя, ви особисто не змогли зробити жодної?
Аналізували, як так сталося?

Діло в тому, що я зрозумів, що стадію первинного накопичення капіталу швидше можна пройти вна неньці, а потім діяти по алгоритму, який написав.
От тільки бананофікусні та 1860 обмеження, я ж не пенсіонер за віком.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30012
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 2584 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 07:32

  flyman написав:
  rjkz написав:
  flyman написав:В СШ
я вже писав, що тре було "трєніроваться на кошках", тобто починати з кавалірок.


В смыслЕ? Что не так?

починати з малого, а не з заносу каклєт Франклінів на 100куе для новобудови у В-ві і з якоїсь роботи, пропрацювати 6 міс., взяти довідку про з.п., піти в банк, відкрити кредитку, набити кредитну історію покупками в тому ж Карефурі/Ашані/Лідл/Алді/Теско, потім оформити іпотеку на стільки, на скільки дадуть.
Продати кавалірку, внести як перший внесок, взяти ще одну іпотеку і т.д.


А, то это не ко мне.
Это у Бее проблемы с польскими банками.
Я мелким галопом почти так и делаю.
Только сейчас уже реально нечего брать в том зипкоде, что я мониторю -интересные объекты или снялись с продаж или ущли.
При этом, то, что еще дешевеет, все равно не выгодно брать.
Некоторые объекты висели-висели, потом кто-то купил.
Или за кэш или с конским мортгиджем.
По одному городку в НДж тоже цены сперва присели, а потом поисчезали самые интересные объекты. ХЗ чего. Учетку вроде и дальше будут вверх двигать.
Я надеялся или в начале роста взять по человеческому мортгиджу или цены упадут настолько, чтобы взять без мортгиджа.
Но пока и ставки высокие и цены дальше не падают.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13983
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7283 раз.
Подякували: 4378 раз.
 
Профіль
3
3
2
  #<1 ... 75767778
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Питання безпеки в контексті нерухомості 1 ... 11, 12, 13
UA » Вів 02 лис, 2021 18:52
128 14808
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 6, 7, 8
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 20:33
79 22407
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 18:45
Хомякоид
Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя 1 ... 20, 21, 22
Хомякоид » Вів 17 гру, 2019 12:18
212 44776
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3242)
19.11.2022 01:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.