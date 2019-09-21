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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 лис, 2022 06:57
rjkz написав: beee написав:
Я открыл. Три. Но пшеки их заблокировали.
Тема такая. Ты общаешься с банком в письменном виде. Заранее согласовываешь все вопросы. Переводишь у лицензированных польских компаний подтвердающие происхождение средств документы. Спокойно вносишь на счёт.
И тут оказывается, что служба безопасности, как бэ клала. Они считают, что всё это подозрительно. И блокирует бабки на пол года с пролонгацией ещё на пол года. А там, судись годами. Сами нотариусы в польше мне сказали, что в суды никто идти не хочет. Это годы.
Вот вам и зарадные банки.
Хорошо, что я написал несколько томов жалоб, заявлений, сам пошёл к прокурору и они мне буквально за месяц счёт разблокировали.
У них банк - это стремная контора. Только зарплату получают.
Наверное, это только для нерезидентов
Я абсолютно не в курсе что там в Польше, но сам-бы стремался.
Я имел ввиду совсем западные. Не польские, киапрские и тд.
И 15 куе в 3 разных банка - это очень странно для нормальной страны.
Может это и вызвало подозрения. Не размер суммы, а странность поведения.
Мені Райфазен в Польщі стремав відкрити рахунок для з.п., от методом тика шукав, який відкриє і який більш-менш як Приват, а не з одним відділенням із інтернет-банкінгом і невисими комісіями, які при виконанні певних умов можна обходити.
З того що зрозумів, до 10Кєвро, не проблема покласти готівкою. Може, тре було ще більше дрібнити. Або попався "справжній европейський банк" типа Райфайзена.
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flyman
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Додано: Суб 19 лис, 2022 07:06
rjkz написав: flyman написав: rjkz написав:
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В США весь уклад фактически строится на официальном доходе и его стабильности.
Есть это? И тебе доступно все. Если нет, то сложности на каждом шагу.
Важней иметь стабильный доход, чем разовую сумму на счету.
Для Украины это не понятно.
Хотя это и напрягает немного.
я вже писав, що тре було "трєніроваться на кошках", тобто починати з кавалірок.
В смыслЕ? Что не так?
починати з малого, а не з заносу каклєт Франклінів на 100куе для новобудови у В-ві і з якоїсь роботи, пропрацювати 6 міс., взяти довідку про з.п., піти в банк, відкрити кредитку, набити кредитну історію покупками в тому ж Карефурі/Ашані/Лідл/Алді/Теско, потім оформити іпотеку на стільки, на скільки дадуть.
Продати кавалірку, внести як перший внесок, взяти ще одну іпотеку і т.д.
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flyman
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Додано: Суб 19 лис, 2022 07:27
Тут же ж саме цікаве, пане флаймане, чого з перерахованих дій, спрямованих на щастя, ви особисто не змогли зробити жодної?
Аналізували, як так сталося?
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akurt
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Додано: Суб 19 лис, 2022 07:30
akurt написав:
Тут же ж саме цікаве, пане флаймане, чого з перерахованих дій, спрямованих на щастя, ви особисто не змогли зробити жодної?
Аналізували, як так сталося?
Діло в тому, що я зрозумів, що стадію первинного накопичення капіталу швидше можна пройти вна неньці, а потім діяти по алгоритму, який написав.
От тільки бананофікусні та 1860 обмеження, я ж не пенсіонер за віком.
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flyman
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Додано: Суб 19 лис, 2022 07:32
flyman написав: rjkz написав: flyman написав:
В СШ
я вже писав, що тре було "трєніроваться на кошках", тобто починати з кавалірок.
В смыслЕ? Что не так?
починати з малого, а не з заносу каклєт Франклінів на 100куе для новобудови у В-ві і з якоїсь роботи, пропрацювати 6 міс., взяти довідку про з.п., піти в банк, відкрити кредитку, набити кредитну історію покупками в тому ж Карефурі/Ашані/Лідл/Алді/Теско, потім оформити іпотеку на стільки, на скільки дадуть.
Продати кавалірку, внести як перший внесок, взяти ще одну іпотеку і т.д.
А, то это не ко мне.
Это у Бее проблемы с польскими банками.
Я мелким галопом почти так и делаю.
Только сейчас уже реально нечего брать в том зипкоде, что я мониторю -интересные объекты или снялись с продаж или ущли.
При этом, то, что еще дешевеет, все равно не выгодно брать.
Некоторые объекты висели-висели, потом кто-то купил.
Или за кэш или с конским мортгиджем.
По одному городку в НДж тоже цены сперва присели, а потом поисчезали самые интересные объекты. ХЗ чего. Учетку вроде и дальше будут вверх двигать.
Я надеялся или в начале роста взять по человеческому мортгиджу или цены упадут настолько, чтобы взять без мортгиджа.
Но пока и ставки высокие и цены дальше не падают.
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Додано: Суб 19 лис, 2022 09:13
beee написав: BIGor написав: beee написав:
Для амбициозных людей, Европа, наверное, не подходит.
Вы слышали хоть одну историю успеха эмигранта?
Конечно, полно таких историй. Но все зависит от человека. Эмигрируют однозначно только амбициозные люди, в Украине им нечего делать.
Чаще слышу о розовых очках.
В Варшаве в каждом ТРЦ одни и те же сетевые монополии: тай вок, мак дак, викинг и ещё пару. Я специально проехал по десятку ТРЦ (была мысль) и офигів. То, что его есть невозможно, понятно - монополия.
Zabka - кабальная сеть, абсолютный монополист. Другого не существует (магаз у дома). (Бедрёнка, лидл не в счёт).
Где кофейни, как в Киеве, Львове? Я жил в 5 районах Варшавы. Существует только сети вроде пекарни путки, где кофе омно
Заезжаешь в Украину и в первом же селе чувствуешь дух свободы и предприимчивости. В Киеве в любом жк - уютная кофейня, которая закроется, если в ней плохо и на её место придёт другая.
Удивительно, неужели это никто не заметил.
Вы знали, что в польше месенджерами только начинают пользоваться? У нас служба поддержки банка - это секунды в телеге например.
Там же только смс. Я пока квартиру нашёл, потратил неделю только на контакт.
Уровень сервиса - просто пропасть, бездна.
Но, что касается дотошности - всё наоборот)
Cтранно, но как бы в Украине тоже нет кафешек в микрорайонах. Может в Киеве - да. У нас принято пить кофе из ларьков или на базаре есть спец. ларек. Очевидно сервис немного другой.
За банки - ну какой может быть сервис - если деньги с платиновой карты в Украине снять невозможно - лимиты в 1000 грн. Если хочешь без лимитов - езжай в другой конец города.
Натягивать Киев на всю Украины - как-то глупо. Считайте что это отдельная страна.
Кстати эти классные украинские банки и заграницей сделали ограничения - 12500 грн эквивалент можно снять раз в неделю. Очень удобно и классно.
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Додано: Суб 19 лис, 2022 09:23
flyman написав:
з якоїсь роботи, пропрацювати 6 міс., взяти довідку про з.п., піти в банк, відкрити кредитку, набити кредитну історію покупками в тому ж Карефурі/Ашані/Лідл/Алді/Теско, потім оформити іпотеку на стільки, на скільки дадуть.
Продати кавалірку, внести як перший внесок, взяти ще одну іпотеку і т.д.
Дуже правильна порада. Товаришу Беее на замітку.
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Додано: Суб 19 лис, 2022 09:32
Ромасик написав: beee написав: Ромасик написав:beee
про военкомат похоже на кликбейт. Нет ссылок на источник. Не знаю, что за помойка.
Не вижу никакой новости. Военком был, есть и будет.
Резников с Федоровым никак базы синхронизировать не могут.
Ну п ец. Украина Сейчас с 2 млн подписчиков помойка.
Да что же читать тогда? И вообще вопрос: у нас существует сми или это аненты
Труху?😄
Я не буду свой источник инфы публиковать, а то популисты забросают тапками, но он меня ни разу не подводил. Стоит у меня в закрепах с начала войны.
Подам на них в суд за порчу репутации. Ой, мы ж не в США
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Додано: Суб 19 лис, 2022 09:43
BIGor написав: flyman написав:
з якоїсь роботи, пропрацювати 6 міс., взяти довідку про з.п., піти в банк, відкрити кредитку, набити кредитну історію покупками в тому ж Карефурі/Ашані/Лідл/Алді/Теско, потім оформити іпотеку на стільки, на скільки дадуть.
Продати кавалірку, внести як перший внесок, взяти ще одну іпотеку і т.д.
Дуже правильна порада. Товаришу Беее на замітку.
Начать нужно с изучения языка в Киеве.
Поляки народ строгий и к языку ревнивый
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