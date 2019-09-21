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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 лис, 2022 10:58
beee написав: BIGor написав: flyman написав:
з якоїсь роботи, пропрацювати 6 міс., взяти довідку про з.п., піти в банк, відкрити кредитку, набити кредитну історію покупками в тому ж Карефурі/Ашані/Лідл/Алді/Теско, потім оформити іпотеку на стільки, на скільки дадуть.
Продати кавалірку, внести як перший внесок, взяти ще одну іпотеку і т.д.
Дуже правильна порада. Товаришу Беее на замітку.
Начать нужно с изучения языка в Киеве.
Поляки народ строгий и к языку ревнивый
Короче нацыки, как и французы.
На одной и той же работе с наших потребуют херачить до седьмого пота, пока поляки делают все то же самое не спеша и с прохладцей.
У них можно сдавать мед. экзамен письменно или устно. На устном наших врачей в 90% случаев тупо принципиально валят при первой сдаче. Все это давно знают и предпочитают сдавать письменно, там где на результат экзаменатор повлиять не может. Письменный в результате успешно сдает подавляющее большинство.
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Додано: Суб 19 лис, 2022 11:09
antey1969 написав:
На одной и той же работе с наших потребуют херачить до седьмого пота
Не идите на такую работу.
antey1969 написав:
У них можно сдавать мед. экзамен письменно или устно. На устном наших врачей в 90% случаев тупо принципиально валят при первой сдаче.
Не нравится - не здавайте.
Интересно, многие едут в чужую страну и считают что там им все должны. Витают в облаках. А еще и нациками обзывают. Не нравиться - едьте в Украину на 6700 грн, полно рабочих мест.
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