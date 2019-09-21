RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 76777879
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 10:58

  beee написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:з якоїсь роботи, пропрацювати 6 міс., взяти довідку про з.п., піти в банк, відкрити кредитку, набити кредитну історію покупками в тому ж Карефурі/Ашані/Лідл/Алді/Теско, потім оформити іпотеку на стільки, на скільки дадуть.
Продати кавалірку, внести як перший внесок, взяти ще одну іпотеку і т.д.

Дуже правильна порада. Товаришу Беее на замітку.

Начать нужно с изучения языка в Киеве.
Поляки народ строгий и к языку ревнивый

Короче нацыки, как и французы.
На одной и той же работе с наших потребуют херачить до седьмого пота, пока поляки делают все то же самое не спеша и с прохладцей.
У них можно сдавать мед. экзамен письменно или устно. На устном наших врачей в 90% случаев тупо принципиально валят при первой сдаче. Все это давно знают и предпочитают сдавать письменно, там где на результат экзаменатор повлиять не может. Письменный в результате успешно сдает подавляющее большинство.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11566
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1580 раз.
Подякували: 3455 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 11:09

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  antey1969 написав:На одной и той же работе с наших потребуют херачить до седьмого пота

Не идите на такую работу.
  antey1969 написав:У них можно сдавать мед. экзамен письменно или устно. На устном наших врачей в 90% случаев тупо принципиально валят при первой сдаче.

Не нравится - не здавайте.
Интересно, многие едут в чужую страну и считают что там им все должны. Витают в облаках. А еще и нациками обзывают. Не нравиться - едьте в Украину на 6700 грн, полно рабочих мест.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6926
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 1468 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 14:03

  antey1969 написав:
  beee написав:Начать нужно с изучения языка в Киеве.
Поляки народ строгий и к языку ревнивый

Короче нацыки, как и французы.
На одной и той же работе с наших потребуют херачить до седьмого пота, пока поляки делают все то же самое не спеша и с прохладцей.
У них можно сдавать мед. экзамен письменно или устно. На устном наших врачей в 90% случаев тупо принципиально валят при первой сдаче. Все это давно знают и предпочитают сдавать письменно, там где на результат экзаменатор повлиять не может. Письменный в результате успешно сдает подавляющее большинство.

Пробував здати екзамен на сертифікат по мові.
Так от, письмову частину можна обжалувати, а усну ні.
От по письмовій пройшов, а на усній завалили.

А в США/Канаді чи ще де, хіба не так.
rjkz пише, що приходиться більшості починати з самої тяжкої і малооплачуваної роботи, знімати цоколі/підвали в складщину.
не всі тільки можуть/хочуть
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30021
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 2586 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 76777879
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Питання безпеки в контексті нерухомості 1 ... 11, 12, 13
UA » Вів 02 лис, 2021 18:52
128 14808
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 6, 7, 8
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 20:33
79 22407
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 18:45
Хомякоид
Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя 1 ... 20, 21, 22
Хомякоид » Вів 17 гру, 2019 12:18
212 44777
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3244)
19.11.2022 14:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.