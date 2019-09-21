Додано: Суб 19 лис, 2022 15:31

flyman написав: А в США/Канаді чи ще де, хіба не так.

rjkz пише, що приходиться більшості починати з самої тяжкої і малооплачуваної роботи, знімати цоколі/підвали в складщину.

не всі тільки можуть/хочуть А в США/Канаді чи ще де, хіба не так.пише, що приходиться більшості починати з самої тяжкої і малооплачуваної роботи, знімати цоколі/підвали в складщину.не всі тільки можуть/хочуть

батько надоумив вчитися за кордоном.

Це для тих, хто попав в США зовсім випадково - наприклад, без фаху, спеціальності та знань в будь-якій сфері. Або пробрався через Мексику. Або ледачий...З тих приятелів, що попали в США за останні 5 років - всі досить успішні та мають свою справу.Найгірші варіанти серед моїх приятелів такі:- думав розвивати life hack з виготовлення якихось там "унікальних блокнотів" - прогорів та здається повернувся ні з чим; долю наразі не знаю...- мав в Украіні СТО з поліровки авто - на нього працювало десь 5 осіб. В США заснував таке саме СТО, але прийшлося все робити самому - казав дуже важко і заробляє тільки на оренду та харчування.З тих, хто має розум - всі успішні або більше, ніж успішні.Просто не треба байдикувати та сподіватися, що когось надуриш і на тому заробиш.Не получається.Звісно, найкраще себе відчувають хлопці Computer sсience.В жовтні в Santa Clara (Силіконова долина) розмовляв з нашим хлопцем з Рівного. Cидячі в кріслах доволі шикарної квартири з бокалами червоного сухого Каліфорнійського (пригощав я) та я прямо в лоб задав питання: "Як виникла думка попасти в США?"Вступив в один з університетів e Великій Британії. Провчився 6 місяців та з"ясував, що UK - то не та країна, де можна отримати "правильну" освіту та влашуватися на "правильну" роботу - після закінчення треба миттєво прибиратися з UK.- переїхав до США та вступив в другорядний коледж (по кишені) - через 2 роки перевівся вже в (видалено) State University (в ТОП-20 "Regional Universities West").- зараз працює на одну з фірм в штаті Техас, але із зрозумілих причин - вже ж звик - проживає в Каліфорнії.І зовcім не в підвалі, і авто в нього в лізингу 2021 BMW 228i xDrive.Сам я мацав руками те авто на другому поверсі парковки в ЖК......В листопаді говорив з ним по Скайпу - так в розмові сказав, що все ж думає потихеньку переїхати з Каліфорнії - все стало дорого.То ж тільки флайман розкаже загалу, що в CША харчуються за 0,54$, а інфляція є тільки в тих країнах, де він ніколи не був.Він сніданок готує собі зранку сам (яєшня+овочі+кава). Вдень замовляє їжу з доставкою.Одягається не як американські мільйонери - в драні джинси, старі стоптатні кросівки та зім"яту футболку, а досить непогано (наш же хлопець)...Про зарплатню не питав - там не принято задавати такі питання.