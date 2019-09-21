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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 лис, 2022 10:58
beee написав: BIGor написав: flyman написав:
з якоїсь роботи, пропрацювати 6 міс., взяти довідку про з.п., піти в банк, відкрити кредитку, набити кредитну історію покупками в тому ж Карефурі/Ашані/Лідл/Алді/Теско, потім оформити іпотеку на стільки, на скільки дадуть.
Продати кавалірку, внести як перший внесок, взяти ще одну іпотеку і т.д.
Дуже правильна порада. Товаришу Беее на замітку.
Начать нужно с изучения языка в Киеве.
Поляки народ строгий и к языку ревнивый
Короче нацыки, как и французы.
На одной и той же работе с наших потребуют херачить до седьмого пота, пока поляки делают все то же самое не спеша и с прохладцей.
У них можно сдавать мед. экзамен письменно или устно. На устном наших врачей в 90% случаев тупо принципиально валят при первой сдаче. Все это давно знают и предпочитают сдавать письменно, там где на результат экзаменатор повлиять не может. Письменный в результате успешно сдает подавляющее большинство.
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Додано: Суб 19 лис, 2022 11:09
antey1969 написав:
На одной и той же работе с наших потребуют херачить до седьмого пота
Не идите на такую работу.
antey1969 написав:
У них можно сдавать мед. экзамен письменно или устно. На устном наших врачей в 90% случаев тупо принципиально валят при первой сдаче.
Не нравится - не здавайте.
Интересно, многие едут в чужую страну и считают что там им все должны. Витают в облаках. А еще и нациками обзывают. Не нравиться - едьте в Украину на 6700 грн, полно рабочих мест.
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Додано: Суб 19 лис, 2022 14:03
antey1969 написав: beee написав:
Начать нужно с изучения языка в Киеве.
Поляки народ строгий и к языку ревнивый
Короче нацыки, как и французы.
На одной и той же работе с наших потребуют херачить до седьмого пота, пока поляки делают все то же самое не спеша и с прохладцей.
У них можно сдавать мед. экзамен письменно или устно. На устном наших врачей в 90% случаев тупо принципиально валят при первой сдаче. Все это давно знают и предпочитают сдавать письменно, там где на результат экзаменатор повлиять не может. Письменный в результате успешно сдает подавляющее большинство.
Пробував здати екзамен на сертифікат по мові.
Так от, письмову частину можна обжалувати, а усну ні.
От по письмовій пройшов, а на усній завалили.
А в США/Канаді чи ще де, хіба не так.
rjkz пише, що приходиться більшості починати з самої тяжкої і малооплачуваної роботи, знімати цоколі/підвали в складщину.
не всі тільки можуть/хочуть
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flyman
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Додано: Суб 19 лис, 2022 15:10
Все врачи и вообще нормальные специалисты сидят в Украине.
За границу, а тем более в Польшу поехали рабы на заводы и фабрики.
Американская мечта пркорилась только тем, кто не шёл выполнять обезъяний труд, а удачно организовал бизнес.
Я вижу людей, которые в польше 6 лет и даже в браке за поляком, не то, что законы или правописание не выучили , а не знают толком устнуюречь.
Я за 2 недели знаю больше (в смысле кругозор общий)
О какой нафиг интеграции речь? Вы читали литературу? Вы смотрели их фильмы? Вы католик?
Наш присяжный переводчик 17 лет в Варшаве и он чужак.
Пожалуйста, не тешьте себя иллюзиями
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beee
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Додано: Суб 19 лис, 2022 15:20
Один из моих Заказчиков, в прошлом году построили дом - выдающийся хирург (направление хирургии не пишу), по трудам которого учатся студенты.
Он или я поедем унитазы паньству мыть?
Меня тут кото собака обзывает предателем, а на таких людях страна и держится: мы даём работу другим и сами выполняем
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beee
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Додано: Суб 19 лис, 2022 15:31
flyman написав:
А в США/Канаді чи ще де, хіба не так.rjkz
пише, що приходиться більшості починати з самої тяжкої і малооплачуваної роботи, знімати цоколі/підвали в складщину.
не всі тільки можуть/хочуть
Це для тих, хто попав в США зовсім випадково - наприклад, без фаху, спеціальності та знань в будь-якій сфері. Або пробрався через Мексику. Або ледачий...
З тих приятелів, що попали в США за останні 5 років - всі досить успішні та мають свою справу.
Найгірші варіанти серед моїх приятелів такі:
- думав розвивати life hack
з виготовлення якихось там "унікальних блокнотів" - прогорів та здається повернувся ні з чим; долю наразі не знаю...
- мав в Украіні СТО з поліровки авто - на нього працювало десь 5 осіб. В США заснував таке саме СТО, але прийшлося все робити самому - казав дуже важко і заробляє тільки на оренду та харчування.
З тих, хто має розум - всі успішні або більше, ніж успішні.
Просто не треба байдикувати та сподіватися, що когось надуриш і на тому заробиш.
Не получається.
Звісно, найкраще себе відчувають хлопці Computer sсience.
В жовтні в Santa Clara
(Силіконова долина) розмовляв з нашим хлопцем з Рівного. Cидячі в кріслах доволі шикарної квартири з бокалами червоного сухого Каліфорнійського (пригощав я) та я прямо в лоб задав питання: "Як виникла думка попасти в США?
"
- батько надоумив вчитися за кордоном.
Вступив в один з університетів e Великій Британії. Провчився 6 місяців та з"ясував, що UK
- то не та країна, де можна отримати "правильну" освіту та влашуватися на "правильну" роботу - після закінчення треба миттєво прибиратися з UK.
- переїхав до США та вступив в другорядний коледж (по кишені) - через 2 роки перевівся вже в (видалено) State University
(в ТОП-20 "Regional Universities West"
).
- зараз працює на одну з фірм в штаті Техас, але із зрозумілих причин - вже ж звик - проживає в Каліфорнії.
І зовcім не в підвалі, і авто в нього в лізингу 2021 BMW 228i xDrive.
Сам я мацав руками те авто на другому поверсі парковки в ЖК......P.S.
В листопаді говорив з ним по Скайпу - так в розмові сказав, що все ж думає потихеньку переїхати з Каліфорнії - все стало дорого.
То ж тільки флайман розкаже загалу, що в CША харчуються за 0,54$, а інфляція є тільки в тих країнах, де він ніколи не був.
Він сніданок готує собі зранку сам (яєшня+овочі+кава). Вдень замовляє їжу з доставкою.
Одягається не як американські мільйонери - в драні джинси, старі стоптатні кросівки та зім"яту футболку, а досить непогано (наш же хлопець
)...
Про зарплатню не питав - там не принято задавати такі питання.
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Додано: Суб 19 лис, 2022 15:54
beee написав:
Один из моих Заказчиков, в прошлом году построили дом - выдающийся хирург (направление хирургии не пишу), по трудам которого учатся студенты.
Он или я поедем унитазы паньству мыть?
Меня тут кото собака обзывает предателем, а на таких людях страна и держится: мы даём работу другим и сами выполняем
Приличные люди на форумах ники не коверкают и не брешут
Я не обзывал тебя предателем, я говорил, что твои сопли достали
А вот то, что на таких, как ты, страна держится - нимб не жмёт ?
Так чем ты сейчас Украину поддерживаешь в самый трудный период ? своим нытьем на форуме из Польши ?
Ну офигеть какая поддержка
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Додано: Суб 19 лис, 2022 16:42
beee написав:
Он или я поедем унитазы паньству мыть?
Не хотите мыть унитазы - не идите на такую работу.
А о великих хирургах в Украине первый раз слышу - что-то все чинуши ездят в ЕС на операции и лечение. Оно и понятно что продолжительность жизни в Украине меньше европейских на 10 лет.
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Додано: Суб 19 лис, 2022 17:19
beee написав:Все врачи и вообще нормальные специалисты сидят в Украине.
За границу, а тем более в Польшу поехали рабы на заводы и фабрики.
Американская мечта пркорилась только тем, кто не шёл выполнять обезъяний труд, а удачно организовал бизнес.
Я вижу людей, которые в польше 6 лет и даже в браке за поляком, не то, что законы или правописание не выучили , а не знают толком устнуюречь.
Я за 2 недели знаю больше (в смысле кругозор общий)
О какой нафиг интеграции речь? Вы читали литературу? Вы смотрели их фильмы? Вы католик?
Наш присяжный переводчик 17 лет в Варшаве и он чужак.
Пожалуйста, не тешьте себя иллюзиями
Я хоч і в Україні, але, чесно, не несіть @#₴&ю
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Додано: Суб 19 лис, 2022 18:31
flyman написав: antey1969 написав: beee написав:
Начать нужно с изучения языка в Киеве.
Поляки народ строгий и к языку ревнивый
Короче нацыки, как и французы.
На одной и той же работе с наших потребуют херачить до седьмого пота, пока поляки делают все то же самое не спеша и с прохладцей.
У них можно сдавать мед. экзамен письменно или устно. На устном наших врачей в 90% случаев тупо принципиально валят при первой сдаче. Все это давно знают и предпочитают сдавать письменно, там где на результат экзаменатор повлиять не может. Письменный в результате успешно сдает подавляющее большинство.
Пробував здати екзамен на сертифікат по мові.
Так от, письмову частину можна обжалувати, а усну ні.
От по письмовій пройшов, а на усній завалили.
А в США/Канаді чи ще де, хіба не так.
rjkz пише, що приходиться більшості починати з самої тяжкої і малооплачуваної роботи, знімати цоколі/підвали в складщину.
не всі тільки можуть/хочуть
Я такое писал?
Хде?
Начинать надо снизу тем кто ни языка не знает и ничего не умееет, но жить в подвалах не обязательно.
Кстати, я сам с этим не сталкивался, но как-то упомянули, что люди со слабым языком идут в Юбер и делают дневную зарплату за 3-4 часа (как повезет с заказами, там своя кухня, зависит от времени дня и откуда куда, но можно 100 в час иметь) или водилами в амбулет (возить пожилых) за 30-35 в час, если на своих машинах, то больше и параллельно на карсервисы (типа такси на заказ ) работают.
Тяжелая работа - прийти к бабульке/дедульке чтобы помочь по дому, напомнить про таблетки, купить продукты, что-то приготовить, вместе погулять?
Сейчас это около 20 в час, недавно было от 15.
Это, наверное, самая низкооплачиваемая работа.
Почему-то полицейским очень мало платят.\
Не, можно и разнорабочим на стройку пойти и угробить свое здоровье за 25 долларов в час, но нафига? С этим и мексиканцы справляются. Очень выносливые ребята.
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