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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 лис, 2022 18:51
flyman написав: akurt написав:
Тут же ж саме цікаве, пане флаймане, чого з перерахованих дій, спрямованих на щастя, ви особисто не змогли зробити жодної?
Аналізували, як так сталося?
Діло в тому, що я зрозумів, що стадію первинного накопичення капіталу швидше можна пройти вна неньці,
Зраду якусь пишете, Бігор накопив капітал і віддав його провіднику, щоб покинути неньку 😄
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