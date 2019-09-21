|
|
|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 лис, 2022 18:51
flyman написав: akurt написав:
Тут же ж саме цікаве, пане флаймане, чого з перерахованих дій, спрямованих на щастя, ви особисто не змогли зробити жодної?
Аналізували, як так сталося?
Діло в тому, що я зрозумів, що стадію первинного накопичення капіталу швидше можна пройти вна неньці,
Зраду якусь пишете, Бігор накопив капітал і віддав його провіднику, щоб покинути неньку 😄
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5408
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1302 раз.
- Подякували: 768 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 лис, 2022 19:28
BIGor написав: beee написав:
Он или я поедем унитазы паньству мыть?
Не хотите мыть унитазы - не идите на такую работу.
А о великих хирургах в Украине первый раз слышу - что-то все чинуши ездят в ЕС на операции и лечение. Оно и понятно что продолжительность жизни в Украине меньше европейских на 10 лет.
Посмеялся.
Наши хирурги за рубежом весьма ценятся.
Они работают в намного более сложных условиях, чем на Западе. И соответственно приобретают опыт, которого у их западных коллег нет в принципе.
Запад выезжает лишь на качественной арпаратуре и медикаментах. Согласно статистике, выживаемость в наших нищих больницах ничем не хуже, чем в клиниках Польши, Германии и Франции. Чисто за счёт персонала и не до конца разрушенной системы здравоохранения.
Ну да, если посмотреть на научные школы и уровень профессуры, то Запад нам даст сто очков вперёд. Сложные запушенные случаи конечно же лучше лечить в ВИП-клиниках Европы и Америки. Или кто-то всерьез думает, что наши нардепы ложатся в районные больницы Германии?)))
Проблема только в языке и в обязательном лицензировании медперсонала на Запада.
Далеко не каждый хирург или терапевт с 20летним стажем в Украине согласится доказывать на Западе да еще и на чужом языке, что он не верблюд.
А молодежь без стажа валит на Запад просто табунами. Несколько лет назад был грандиозный скандал, когда оказалось, что через два года все 100% выпуска Тернопольского меда выехали за рубеж.
В той же Германии в каждой госклинике легко найдется пара-тройка человек из Украины, раиси или Беларуси. В университетских может и 5 и 10 быть.
Так что на то что дупомои выедут, а специалисты останутся и станут недвигу скупать, я бы не рассчитывал.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11569
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1581 раз.
- Подякували: 3458 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Суб 19 лис, 2022 19:50
Faceless написав:
beee написав:Все врачи и вообще нормальные специалисты сидят в Украине.
За границу, а тем более в Польшу поехали рабы на заводы и фабрики.
Американская мечта пркорилась только тем, кто не шёл выполнять обезъяний труд, а удачно организовал бизнес.
Я вижу людей, которые в польше 6 лет и даже в браке за поляком, не то, что законы или правописание не выучили , а не знают толком устнуюречь.
Я за 2 недели знаю больше (в смысле кругозор общий)
О какой нафиг интеграции речь? Вы читали литературу? Вы смотрели их фильмы? Вы католик?
Наш присяжный переводчик 17 лет в Варшаве и он чужак.
Пожалуйста, не тешьте себя иллюзиями
Я хоч і в Україні, але, чесно, не несіть @#₴&ю
Предлагаю вам удалить свой же пост за нарушение правила номер 4, вроде. И не пи..еть
Назовите мне дату приёма у польского врача. 3 месяца? Больше? Я вчера говорил с людьми, которые купив квартиру в Варшаве, ездили лечить ухо в Украину.
И где я вообще сравнивал зарубежных и украинских врачей?
Я лишь пишу, что наши врачи - крутые.
У родственников в польше умерла свекровь только потому, что её неправильно лепили от ковида
Востаннє редагувалось beee
в Суб 19 лис, 2022 20:20, всього редагувалось 1 раз.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1077
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 249 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 лис, 2022 19:56
pesikot написав: beee написав:
Один из моих Заказчиков, в прошлом году построили дом - выдающийся хирург (направление хирургии не пишу), по трудам которого учатся студенты.
Он или я поедем унитазы паньству мыть?
Меня тут кото собака обзывает предателем, а на таких людях страна и держится: мы даём работу другим и сами выполняем
Приличные люди на форумах ники не коверкают и не брешут
Я не обзывал тебя предателем, я говорил, что твои сопли достали
А вот то, что на таких, как ты, страна держится - нимб не жмёт ?
Так чем ты сейчас Украину поддерживаешь в самый трудный период ? своим нытьем на форуме из Польши ?
Ну офигеть какая поддержка
Del
Востаннє редагувалось beee
в Суб 19 лис, 2022 20:21, всього редагувалось 1 раз.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1077
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 249 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 лис, 2022 19:57
flyman написав: antey1969 написав: beee написав:
Начать нужно с изучения языка в Киеве.
Поляки народ строгий и к языку ревнивый
Короче нацыки, как и французы.
На одной и той же работе с наших потребуют херачить до седьмого пота, пока поляки делают все то же самое не спеша и с прохладцей.
У них можно сдавать мед. экзамен письменно или устно. На устном наших врачей в 90% случаев тупо принципиально валят при первой сдаче. Все это давно знают и предпочитают сдавать письменно, там где на результат экзаменатор повлиять не может. Письменный в результате успешно сдает подавляющее большинство.
Пробував здати екзамен на сертифікат по мові.
Так от, письмову частину можна обжалувати, а усну ні.
От по письмовій пройшов, а на усній завалили.
А в США/Канаді чи ще де, хіба не так.
rjkz пише, що приходиться більшості починати з самої тяжкої і малооплачуваної роботи, знімати цоколі/підвали в складщину.
не всі тільки можуть/хочуть
Медэкзамен в Польше сдают только после успешной сдачи языкового экзамена.
Так что вопрос совсем не в языке.
По сути письменный и устный медэкзамен в Польше - это одно и то же, можно выбирать форму сдачи. Но вот разница в результатах просто ошеломляющая.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11569
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1581 раз.
- Подякували: 3458 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Суб 19 лис, 2022 20:18
BIGor написав: beee написав:
Он или я поедем унитазы паньству мыть?
Не хотите мыть унитазы - не идите на такую работу.
А о великих хирургах в Украине первый раз слышу - что-то все чинуши ездят в ЕС на операции и лечение. Оно и понятно что продолжительность жизни в Украине меньше европейских на 10 лет.
1. Где я написал слово "великий " ?
2. К данному хирургу, ездят оперироваться со всей страны определённую железу.
В этом году его мотодолгию переводили на немецкий и английский для зарубежных вузов.
3. В Украине нет выдающихся людей?
Интересно.
А кто или что выдающегося есть в польше? Футболисты? Боксёры? Архитектура? Может кухня национальная известная?
кроме коперника никого не знаю. Польша- ровная, никакая страна.
4. Я пытаюсь отобразить плюсы, минусы. Привожу только примеры из лично своей жизни.
У тебя почему-то сторона порицания моей страны.
Если вы тут все умные, поделитесь жизненным опытом.
Травить саркастичные шутки днями на пролёт, я тоже умею
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1077
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 249 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 лис, 2022 20:57
rjkz написав: flyman написав: antey1969 написав:
Короче нацыки, как и французы.
На одной и той же работе с наших потребуют херачить до седьмого пота, пока поляки делают все то же самое не спеша и с прохладцей.
У них можно сдавать мед. экзамен письменно или устно. На устном наших врачей в 90% случаев тупо принципиально валят при первой сдаче. Все это давно знают и предпочитают сдавать письменно, там где на результат экзаменатор повлиять не может. Письменный в результате успешно сдает подавляющее большинство.
Пробував здати екзамен на сертифікат по мові.
Так от, письмову частину можна обжалувати, а усну ні.
От по письмовій пройшов, а на усній завалили.
А в США/Канаді чи ще де, хіба не так.
rjkz пише, що приходиться більшості починати з самої тяжкої і малооплачуваної роботи, знімати цоколі/підвали в складщину.
не всі тільки можуть/хочуть
Я такое писал?
Хде?
Начинать надо снизу тем кто ни языка не знает и ничего не умееет, но жить в подвалах не обязательно.
Кстати, я сам с этим не сталкивался, но как-то упомянули, что люди со слабым языком идут в Юбер и делают дневную зарплату за 3-4 часа (как повезет с заказами, там своя кухня, зависит от времени дня и откуда куда, но можно 100 в час иметь) или водилами в амбулет (возить пожилых) за 30-35 в час, если на своих машинах, то больше и параллельно на карсервисы (типа такси на заказ ) работают.
Тяжелая работа - прийти к бабульке/дедульке чтобы помочь по дому, напомнить про таблетки, купить продукты, что-то приготовить, вместе погулять?
Сейчас это около 20 в час, недавно было от 15.
Это, наверное, самая низкооплачиваемая работа.
Почему-то полицейским очень мало платят.\
Не, можно и разнорабочим на стройку пойти и угробить свое здоровье за 25 долларов в час, но нафига? С этим и мексиканцы справляются. Очень выносливые ребята.
Значить перепутав, може то Саша з Флориди, або Алех Брежнев
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30026
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1443 раз.
- Подякували: 2587 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 19 лис, 2022 20:59
Ромасик написав: flyman написав: akurt написав:
Тут же ж саме цікаве, пане флаймане, чого з перерахованих дій, спрямованих на щастя, ви особисто не змогли зробити жодної?
Аналізували, як так сталося?
Діло в тому, що я зрозумів, що стадію первинного накопичення капіталу швидше можна пройти вна неньці,
Зраду якусь пишете, Бігор накопив капітал і віддав його провіднику, щоб покинути неньку 😄
а міг би зробити 50% внеску на кавалірку в Києві в пішій доступності до ШРТ
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30026
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1443 раз.
- Подякували: 2587 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|128
|14810
|
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
|
|79
|22407
|
|
|212
|44777
|
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab
|