Додано: Суб 19 лис, 2022 19:28

BIGor написав: beee написав: Он или я поедем унитазы паньству мыть? Он или я поедем унитазы паньству мыть?

Не хотите мыть унитазы - не идите на такую работу.

А о великих хирургах в Украине первый раз слышу - что-то все чинуши ездят в ЕС на операции и лечение. Оно и понятно что продолжительность жизни в Украине меньше европейских на 10 лет. Не хотите мыть унитазы - не идите на такую работу.А о великих хирургах в Украине первый раз слышу - что-то все чинуши ездят в ЕС на операции и лечение. Оно и понятно что продолжительность жизни в Украине меньше европейских на 10 лет.

Посмеялся.Наши хирурги за рубежом весьма ценятся.Они работают в намного более сложных условиях, чем на Западе. И соответственно приобретают опыт, которого у их западных коллег нет в принципе.Запад выезжает лишь на качественной арпаратуре и медикаментах. Согласно статистике, выживаемость в наших нищих больницах ничем не хуже, чем в клиниках Польши, Германии и Франции. Чисто за счёт персонала и не до конца разрушенной системы здравоохранения.Ну да, если посмотреть на научные школы и уровень профессуры, то Запад нам даст сто очков вперёд. Сложные запушенные случаи конечно же лучше лечить в ВИП-клиниках Европы и Америки. Или кто-то всерьез думает, что наши нардепы ложатся в районные больницы Германии?)))Проблема только в языке и в обязательном лицензировании медперсонала на Запада.Далеко не каждый хирург или терапевт с 20летним стажем в Украине согласится доказывать на Западе да еще и на чужом языке, что он не верблюд.А молодежь без стажа валит на Запад просто табунами. Несколько лет назад был грандиозный скандал, когда оказалось, что через два года все 100% выпуска Тернопольского меда выехали за рубеж.В той же Германии в каждой госклинике легко найдется пара-тройка человек из Украины, раиси или Беларуси. В университетских может и 5 и 10 быть.Так что на то что дупомои выедут, а специалисты останутся и станут недвигу скупать, я бы не рассчитывал.