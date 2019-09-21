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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 лис, 2022 18:51
flyman написав: akurt написав:
Тут же ж саме цікаве, пане флаймане, чого з перерахованих дій, спрямованих на щастя, ви особисто не змогли зробити жодної?
Аналізували, як так сталося?
Діло в тому, що я зрозумів, що стадію первинного накопичення капіталу швидше можна пройти вна неньці,
Зраду якусь пишете, Бігор накопив капітал і віддав його провіднику, щоб покинути неньку 😄
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Ромасик
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Додано: Суб 19 лис, 2022 19:28
BIGor написав: beee написав:
Он или я поедем унитазы паньству мыть?
Не хотите мыть унитазы - не идите на такую работу.
А о великих хирургах в Украине первый раз слышу - что-то все чинуши ездят в ЕС на операции и лечение. Оно и понятно что продолжительность жизни в Украине меньше европейских на 10 лет.
Посмеялся.
Наши хирурги за рубежом весьма ценятся.
Они работают в намного более сложных условиях, чем на Западе. И соответственно приобретают опыт, которого у их западных коллег нет в принципе.
Запад выезжает лишь на качественной арпаратуре и медикаментах. Согласно статистике, выживаемость в наших нищих больницах ничем не хуже, чем в клиниках Польши, Германии и Франции. Чисто за счёт персонала и не до конца разрушенной системы здравоохранения.
Ну да, если посмотреть на научные школы и уровень профессуры, то Запад нам даст сто очков вперёд. Сложные запушенные случаи конечно же лучше лечить в ВИП-клиниках Европы и Америки. Или кто-то всерьез думает, что наши нардепы ложатся в районные больницы Германии?)))
Проблема только в языке и в обязательном лицензировании медперсонала на Запада.
Далеко не каждый хирург или терапевт с 20летним стажем в Украине согласится доказывать на Западе да еще и на чужом языке, что он не верблюд.
А молодежь без стажа валит на Запад просто табунами. Несколько лет назад был грандиозный скандал, когда оказалось, что через два года все 100% выпуска Тернопольского меда выехали за рубеж.
В той же Германии в каждой госклинике легко найдется пара-тройка человек из Украины, раиси или Беларуси. В университетских может и 5 и 10 быть.
Так что на то что дупомои выедут, а специалисты останутся и станут недвигу скупать, я бы не рассчитывал.
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Додано: Суб 19 лис, 2022 19:57
flyman написав: antey1969 написав: beee написав:
Начать нужно с изучения языка в Киеве.
Поляки народ строгий и к языку ревнивый
Короче нацыки, как и французы.
На одной и той же работе с наших потребуют херачить до седьмого пота, пока поляки делают все то же самое не спеша и с прохладцей.
У них можно сдавать мед. экзамен письменно или устно. На устном наших врачей в 90% случаев тупо принципиально валят при первой сдаче. Все это давно знают и предпочитают сдавать письменно, там где на результат экзаменатор повлиять не может. Письменный в результате успешно сдает подавляющее большинство.
Пробував здати екзамен на сертифікат по мові.
Так от, письмову частину можна обжалувати, а усну ні.
От по письмовій пройшов, а на усній завалили.
А в США/Канаді чи ще де, хіба не так.
rjkz пише, що приходиться більшості починати з самої тяжкої і малооплачуваної роботи, знімати цоколі/підвали в складщину.
не всі тільки можуть/хочуть
Медэкзамен в Польше сдают только после успешной сдачи языкового экзамена.
Так что вопрос совсем не в языке.
По сути письменный и устный медэкзамен в Польше - это одно и то же, можно выбирать форму сдачи. Но вот разница в результатах просто ошеломляющая.
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antey1969
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Додано: Суб 19 лис, 2022 20:18
BIGor написав: beee написав:
Он или я поедем унитазы паньству мыть?
Не хотите мыть унитазы - не идите на такую работу.
А о великих хирургах в Украине первый раз слышу - что-то все чинуши ездят в ЕС на операции и лечение. Оно и понятно что продолжительность жизни в Украине меньше европейских на 10 лет.
1. Где я написал слово "великий " ?
2. К данному хирургу, ездят оперироваться со всей страны определённую железу.
В этом году его мотодолгию переводили на немецкий и английский для зарубежных вузов.
3. В Украине нет выдающихся людей?
Интересно.
А кто или что выдающегося есть в польше? Футболисты? Боксёры? Архитектура? Может кухня национальная известная?
кроме коперника никого не знаю. Польша- ровная, никакая страна.
4. Я пытаюсь отобразить плюсы, минусы. Привожу только примеры из лично своей жизни.
У тебя почему-то сторона порицания моей страны.
Если вы тут все умные, поделитесь жизненным опытом.
Травить саркастичные шутки днями на пролёт, я тоже умею
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Додано: Суб 19 лис, 2022 20:59
Ромасик написав: flyman написав: akurt написав:
Тут же ж саме цікаве, пане флаймане, чого з перерахованих дій, спрямованих на щастя, ви особисто не змогли зробити жодної?
Аналізували, як так сталося?
Діло в тому, що я зрозумів, що стадію первинного накопичення капіталу швидше можна пройти вна неньці,
Зраду якусь пишете, Бігор накопив капітал і віддав його провіднику, щоб покинути неньку 😄
а міг би зробити 50% внеску на кавалірку в Києві в пішій доступності до ШРТ
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Додано: Суб 19 лис, 2022 21:18
beee написав:
Назовите мне дату приёма у польского врача. 3 месяца? Больше?
Не несите чушь, большего бреда вообще не слышал. Из последнего, запись к врачу и анализы в Люксмед - 6 дней.
А 3 месяца - это только в воспаленном мозгу может быть
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Додано: Суб 19 лис, 2022 21:21
flyman Київ занадто дороге місто для таких ніщебродів як я.
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Додано: Суб 19 лис, 2022 22:32
beee написав: Faceless написав:
beee написав:Все врачи и вообще нормальные специалисты сидят в Украине.
За границу, а тем более в Польшу поехали рабы на заводы и фабрики.
Американская мечта пркорилась только тем, кто не шёл выполнять обезъяний труд, а удачно организовал бизнес.
Я вижу людей, которые в польше 6 лет и даже в браке за поляком, не то, что законы или правописание не выучили , а не знают толком устнуюречь.
Я за 2 недели знаю больше (в смысле кругозор общий)
О какой нафиг интеграции речь? Вы читали литературу? Вы смотрели их фильмы? Вы католик?
Наш присяжный переводчик 17 лет в Варшаве и он чужак.
Пожалуйста, не тешьте себя иллюзиями
Я хоч і в Україні, але, чесно, не несіть @#₴&ю
Предлагаю вам удалить свой же пост за нарушение правила номер 4, вроде. И не пи..еть
Назовите мне дату приёма у польского врача. 3 месяца? Больше? Я вчера говорил с людьми, которые купив квартиру в Варшаве, ездили лечить ухо в Украину.
И где я вообще сравнивал зарубежных и украинских врачей?
Я лишь пишу, что наши врачи - крутые.
У родственников в польше умерла свекровь только потому, что её неправильно лепили от ковида
Хто тут заявив, що в Польщу поїхали сами раби на фабрики і що всі нормальні специ (хоч лікарі, хоч хто) залишилися? Тож кому й що варто завалити - читачі й так зрозуміють, і раптом що це не про мене
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Додано: Суб 19 лис, 2022 22:42
BIGor написав: beee написав:
Назовите мне дату приёма у польского врача. 3 месяца? Больше?
Не несите чушь, большего бреда вообще не слышал. Из последнего, запись к врачу и анализы в Люксмед - 6 дней.
А 3 месяца - это только в воспаленном мозгу может быть
Естть такое в Польше, называется NFZ-бесплатная медицина(доступна даже иностранцу который оплачивает соцстрах(ZUS), например делают бесплатные операции за которые в частной клинике пришлось бы заплатить тысячи евро. Кстати по этому ZUS моему сотруднику сделали операцию за границей и стоимость в 19000евро была полностью оплачена из фонда.
А так проще конечно обратится в частную клинику или стоматологию.
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Додано: Суб 19 лис, 2022 23:10
beee написав: Faceless написав:
beee написав:Все врачи и вообще нормальные специалисты сидят в Украине.
За границу, а тем более в Польшу поехали рабы на заводы и фабрики.
Американская мечта пркорилась только тем, кто не шёл выполнять обезъяний труд, а удачно организовал бизнес.
Я вижу людей, которые в польше 6 лет и даже в браке за поляком, не то, что законы или правописание не выучили , а не знают толком устнуюречь.
Я за 2 недели знаю больше (в смысле кругозор общий)
О какой нафиг интеграции речь? Вы читали литературу? Вы смотрели их фильмы? Вы католик?
Наш присяжный переводчик 17 лет в Варшаве и он чужак.
Пожалуйста, не тешьте себя иллюзиями
Я хоч і в Україні, але, чесно, не несіть @#₴&ю
Предлагаю вам удалить свой же пост за нарушение правила номер 4, вроде. И не пи..еть
Назовите мне дату приёма у польского врача. 3 месяца? Больше? Я вчера говорил с людьми, которые купив квартиру в Варшаве, ездили лечить ухо в Украину.
И где я вообще сравнивал зарубежных и украинских врачей?
Я лишь пишу, что наши врачи - крутые.
У родственников в польше умерла свекровь только потому, что её неправильно лепили от ковида
Йоперный театр!
А как надо ПРАВИЛЬНО лечить от ковида?
В Украине ПРАВИЛЬНО лечат от ковида?
Как говорил Либо, "докладываю".
В марте прошлого года звоню я пожилому близкому родственнику в Киев.
И что-то не нравится мне его голос. Хрип, говорит с задышкой.
Первая мысль - ковид. Оно и понятно - на дворе пандемия.
Я спрашиваю - ты врача вызывал?
-Да, приехал, посмотрел, послушал.
-Какой диагноз?
-Старость.
Таблетки выписал.
В общем, звоню другим родственникам
-Берите из моих денег, вызывайте на дом к нему лабораторию, пусть возьмут анализы на ковид и все что можно и нельзя (список согласовал с американскими медработниками по знакомству).
Лаборатория приехала не очень скоро, было несколько причин, одна из которых, что родственник свято верил в своего доктора, который наблюдает его много лет.
Приехали.
Ковид.
И уже и антитела есть.
И вирусное воспаление легких началось.
Срочно в больницу!
А больницы, услышав возраст и диагноз - умирайте дома.
В общем, прищлось отсюда руководить процессом и посылать деньги.
Привезли на дом кислородный концентратор, наняли сиделок.
В целом уже все с ним прощались.
Но он выкарабкался.
Но отказал кищечник.
А больницы опять не берут.
Положили в частную клинику на пару недель.
С горем пополам понемногу опять запустили кишечник, но помимо этого отказали ноги.
От лежания начались пролежни.
купили кровать специальную и матрац, заказали тренажер для разработки ног.
Вызывали частным образом физиотерапевта.
Через полгода борьбы смог передвигаться по квартире с вокером (ходунками), потом с палочкой, потом сам.
От государственной медицины только диагноз "Старость" и "Умирайте дома".
Все.
С началом войны удалось уговорить его на эмиграцию. В 90 лет.
Теперь он в стране с одной из лучших медицин мира. И его уже начали подлатывать запущенные украинской медициной болячки.
Так что как ПРАВИЛЬНО вУкраине лечат ковид мы знаем.
Не надо ля-ля.
А умирают от него по всему миру и в США и в Япониии и в Швейцарии.
Из этого совсем не следует, что в Украине медицина хоть чего-то стоит.
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