RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78798081
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 02:18

  beee написав:1. Где я написал слово "великий " ?
2. К данному хирургу, ездят оперироваться со всей страны определённую железу.
В этом году его мотодолгию переводили на немецкий и английский для зарубежных вузов.
3. В Украине нет выдающихся людей?
Интересно.
А кто или что выдающегося есть в польше? Футболисты? Боксёры? Архитектура? Может кухня национальная известная?
кроме коперника никого не знаю. Польша- ровная, никакая страна.
4. Я пытаюсь отобразить плюсы, минусы. Привожу только примеры из лично своей жизни.

У тебя почему-то сторона порицания моей страны.

Если вы тут все умные, поделитесь жизненным опытом.
Травить саркастичные шутки днями на пролёт, я тоже умею

Роберт Левандовский. На этом, наверное, все.
airmax78
 
Повідомлень: 41280
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5104 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 06:20

  beee написав:
  BIGor написав:
  beee написав:Он или я поедем унитазы паньству мыть?

Не хотите мыть унитазы - не идите на такую работу.
А о великих хирургах в Украине первый раз слышу - что-то все чинуши ездят в ЕС на операции и лечение. Оно и понятно что продолжительность жизни в Украине меньше европейских на 10 лет.

1. Где я написал слово "великий " ?
2. К данному хирургу, ездят оперироваться со всей страны определённую железу.
В этом году его мотодолгию переводили на немецкий и английский для зарубежных вузов.
3. В Украине нет выдающихся людей?
Интересно.
А кто или что выдающегося есть в польше? Футболисты? Боксёры? Архитектура? Может кухня национальная известная?
кроме коперника никого не знаю. Польша- ровная, никакая страна.
4. Я пытаюсь отобразить плюсы, минусы. Привожу только примеры из лично своей жизни.

У тебя почему-то сторона порицания моей страны.

Если вы тут все умные, поделитесь жизненным опытом.
Травить саркастичные шутки днями на пролёт, я тоже умею


Я не имею ничего ни ЗА Польшу ни ПРОТИВ, хотя более ста лет назад часть моих предков жила в Речи Посполитой.
Мой список поляков, достойных упоминания.
1. СтанИслав Лем. Один из любимейших писателей-фантастов моей юности.
2. Мария Кюри(Склодовская) - первая женщина - Лауреат Нобелевской премии, первый дважды Лауреат Нобелевской премии. По физике и химии. Открыватель радиоактивности и самого термина "радиоактивность". Первая женщина-преподаватель Сорбонны и первая женщина- член Парижской медицинской академии.
Одна из величайших в моем понимании ученых в истории человечества. В моем личном рейтинге ее однозначно превосходит разве что Эльберт Эйнштейн.
3. Ва-банк и Ва-банк-2 величайшие шедевры польского кинематографа. Входят в топ=10 моих любимых фильмов.
4.Иоан-Павел Второй. Я не католик, но для сотен миллионов католиков по всему миру он - Великий.
5. Николая Коперника Вы упомянули. Один из Величайших ученый в истории человечества.
6. Фредерик Шопен. Гениальный композитор 19 века. К сожалению, попытки моих родителей привить мне любовь к классической музыке не закончились успехом, но по крайней мере некоторый кругозор образовался, что-то люблю, но не Шопена. И тем не менее.
7. Адам Мицкевич. Для меня лично - пустой звук, но в мировой литературе - личночть.
8. Збигнев Бжезинский - американский политик, награжден медалью Свободы, приложил "руку" к развалу совка.
9. Тадеуш Костющко - национальный герой. Его именем назван недавно построенный мост в Нью-Джерси в пригороде НЙ.
10. Кухня? Не скажу. Но и в Киеве и в НЙ покупаем польский радомер. Обычный хороший радомер. Французские, швейцарские, датские сыры тоже иногда покупаем, но почему-то на каждый день польский. Стоят +/- одинаково, во всяком случае, на цену не смотрю. Помню, что когда приехали, стоил около 4 долларов за паунд, сейчас наверно...а сегодня купил, ща посмотрю...ой, 9,49 за паунд. Афигеть как все подорожало. Как дальше жить? :lol:
11. Это уже полез в Энторнет.
Фаренгейт. Оказывается тоже поляк. Пока в Киеве градусы Цельсия, в Америке живут по Фаренгейтам. Довольно сложно переводить, не прямая зависимость. Ноль по Цельсию равен 32 по Фаренгейту, а примерно 12-13 по Цельсию это 55 по Фаренгейту. Создал первый барометр. Вроде как.
12. Анжей Вайда.
13. Роман Полански.
14. WOOOOW!!! А вот этого я не знал.
Петер Шмейхель оказывается до 7 лет имел польское гражданство. Когда я еще интересовался футболом, его игра мне очень нравилась.
Чемпион Европы 92 года вратарь сборной Дании (случайно прошли в Плей-офф и "случайно" стали чемпионами) и Манчестер Юнайтед.
Считаю его одним из лучших вратарей мира того времени пока меня это интересовало. В подростковом возрасте я сам был хорощим защитником и вратарем.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13988
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7286 раз.
Подякували: 4379 раз.
 
Профіль
3
3
2
  #<1 ... 78798081
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Питання безпеки в контексті нерухомості 1 ... 11, 12, 13
UA » Вів 02 лис, 2021 18:52
128 14810
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 6, 7, 8
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 20:33
79 22407
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 18:45
Хомякоид
Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя 1 ... 20, 21, 22
Хомякоид » Вів 17 гру, 2019 12:18
212 44777
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (268)
20.11.2022 06:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.