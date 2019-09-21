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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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  #<1 ... 78798081
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 02:18

  beee написав:1. Где я написал слово "великий " ?
2. К данному хирургу, ездят оперироваться со всей страны определённую железу.
В этом году его мотодолгию переводили на немецкий и английский для зарубежных вузов.
3. В Украине нет выдающихся людей?
Интересно.
А кто или что выдающегося есть в польше? Футболисты? Боксёры? Архитектура? Может кухня национальная известная?
кроме коперника никого не знаю. Польша- ровная, никакая страна.
4. Я пытаюсь отобразить плюсы, минусы. Привожу только примеры из лично своей жизни.

У тебя почему-то сторона порицания моей страны.

Если вы тут все умные, поделитесь жизненным опытом.
Травить саркастичные шутки днями на пролёт, я тоже умею

Роберт Левандовский. На этом, наверное, все.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 06:20

  beee написав:
  BIGor написав:
  beee написав:Он или я поедем унитазы паньству мыть?

Не хотите мыть унитазы - не идите на такую работу.
А о великих хирургах в Украине первый раз слышу - что-то все чинуши ездят в ЕС на операции и лечение. Оно и понятно что продолжительность жизни в Украине меньше европейских на 10 лет.

1. Где я написал слово "великий " ?
2. К данному хирургу, ездят оперироваться со всей страны определённую железу.
В этом году его мотодолгию переводили на немецкий и английский для зарубежных вузов.
3. В Украине нет выдающихся людей?
Интересно.
А кто или что выдающегося есть в польше? Футболисты? Боксёры? Архитектура? Может кухня национальная известная?
кроме коперника никого не знаю. Польша- ровная, никакая страна.
4. Я пытаюсь отобразить плюсы, минусы. Привожу только примеры из лично своей жизни.

У тебя почему-то сторона порицания моей страны.

Если вы тут все умные, поделитесь жизненным опытом.
Травить саркастичные шутки днями на пролёт, я тоже умею


Я не имею ничего ни ЗА Польшу ни ПРОТИВ, хотя более ста лет назад часть моих предков жила в Речи Посполитой.
Мой список поляков, достойных упоминания.
1. СтанИслав Лем. Один из любимейших писателей-фантастов моей юности.
2. Мария Кюри(Склодовская) - первая женщина - Лауреат Нобелевской премии, первый дважды Лауреат Нобелевской премии. По физике и химии. Открыватель радиоактивности и самого термина "радиоактивность". Первая женщина-преподаватель Сорбонны и первая женщина- член Парижской медицинской академии.
Одна из величайших в моем понимании ученых в истории человечества. В моем личном рейтинге ее однозначно превосходит разве что Эльберт Эйнштейн.
3. Ва-банк и Ва-банк-2 величайшие шедевры польского кинематографа. Входят в топ=10 моих любимых фильмов.
4.Иоан-Павел Второй. Я не католик, но для сотен миллионов католиков по всему миру он - Великий.
5. Николая Коперника Вы упомянули. Один из Величайших ученый в истории человечества.
6. Фредерик Шопен. Гениальный композитор 19 века. К сожалению, попытки моих родителей привить мне любовь к классической музыке не закончились успехом, но по крайней мере некоторый кругозор образовался, что-то люблю, но не Шопена. И тем не менее.
7. Адам Мицкевич. Для меня лично - пустой звук, но в мировой литературе - личночть.
8. Збигнев Бжезинский - американский политик, награжден медалью Свободы, приложил "руку" к развалу совка.
9. Тадеуш Костющко - национальный герой. Его именем назван недавно построенный мост в Нью-Джерси в пригороде НЙ.
10. Кухня? Не скажу. Но и в Киеве и в НЙ покупаем польский радомер. Обычный хороший радомер. Французские, швейцарские, датские сыры тоже иногда покупаем, но почему-то на каждый день польский. Стоят +/- одинаково, во всяком случае, на цену не смотрю. Помню, что когда приехали, стоил около 4 долларов за паунд, сейчас наверно...а сегодня купил, ща посмотрю...ой, 9,49 за паунд. Афигеть как все подорожало. Как дальше жить? :lol:
11. Это уже полез в Энторнет.
Фаренгейт. Оказывается тоже поляк. Пока в Киеве градусы Цельсия, в Америке живут по Фаренгейтам. Довольно сложно переводить, не прямая зависимость. Ноль по Цельсию равен 32 по Фаренгейту, а примерно 12-13 по Цельсию это 55 по Фаренгейту. Создал первый барометр. Вроде как.
12. Анжей Вайда.
13. Роман Полански.
14. WOOOOW!!! А вот этого я не знал.
Петер Шмейхель оказывается до 7 лет имел польское гражданство. Когда я еще интересовался футболом, его игра мне очень нравилась.
Чемпион Европы 92 года вратарь сборной Дании (случайно прошли в Плей-офф и "случайно" стали чемпионами) и Манчестер Юнайтед.
Считаю его одним из лучших вратарей мира того времени пока меня это интересовало. В подростковом возрасте я сам был хорощим защитником и вратарем.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 09:48

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Если под словом "правильное" лечение - это выписали на следующий день, то хорошо. Лечат правило.
Интересно почему к моему детскому инфекционисту очередь на он лайн консультации, при которых считанные часы остаются от ларингита, спускание инфекции ниже, бронхита, переходящего в бактериальную форму и дальнейшим воспалением лёгких.
Наши киевские врачи- красавцы.
А ваши любимые европейские- нет. Это моё личное мнение, я его никому не навязываю (оно умышленно предвзятое в определённую сторону, потому что мне так хочется)
Востаннє редагувалось beee в Нед 20 лис, 2022 09:58, всього редагувалось 2 разів.
beee
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 09:52

  beee написав:
  BIGor написав:
  beee написав:Он или я поедем унитазы паньству мыть?
Не хотите мыть унитазы - не идите на такую работу.
А о великих хирургах в Украине первый раз слышу - что-то все чинуши ездят в ЕС на операции и лечение. Оно и понятно что продолжительность жизни в Украине меньше европейских на 10 лет.

1. Где я написал слово "великий " ?
2. К данному хирургу, ездят оперироваться со всей страны определённую железу.
В этом году его мотодолгию переводили на немецкий и английский для зарубежных вузов.
3. В Украине нет выдающихся людей?
Интересно.
А кто или что выдающегося есть в польше? Футболисты? Боксёры? Архитектура? Может кухня национальная известная?
кроме коперника никого не знаю. Польша- ровная, никакая страна.
4. Я пытаюсь отобразить плюсы, минусы. Привожу только примеры из лично своей жизни.

У тебя почему-то сторона порицания моей страны.

Если вы тут все умные, поделитесь жизненным опытом.
Травить саркастичные шутки днями на пролёт, я тоже умею


Я не имею ничего ни ЗА Польшу ни ПРОТИВ, хотя более ста лет назад часть моих предков жила в Речи Посполитой.
Мой список поляков, достойных упоминания.
1. СтанИслав Лем. Один из любимейших писателей-фантастов моей юности.
2. Мария Кюри(Склодовская) - первая женщина - Лауреат Нобелевской премии, первый дважды Лауреат Нобелевской премии. По физике и химии. Открыватель радиоактивности и самого термина "радиоактивность". Первая женщина-преподаватель Сорбонны и первая женщина- член Парижской медицинской академии.
Одна из величайших в моем понимании ученых в истории человечества. В моем личном рейтинге ее однозначно превосходит разве что Эльберт Эйнштейн.
3. Ва-банк и Ва-банк-2 величайшие шедевры польского кинематографа. Входят в топ=10 моих любимых фильмов.
4.Иоан-Павел Второй. Я не католик, но для сотен миллионов католиков по всему миру он - Великий.
5. Николая Коперника Вы упомянули. Один из Величайших ученый в истории человечества.
6. Фредерик Шопен. Гениальный композитор 19 века. К сожалению, попытки моих родителей привить мне любовь к классической музыке не закончились успехом, но по крайней мере некоторый кругозор образовался, что-то люблю, но не Шопена. И тем не менее.
7. Адам Мицкевич. Для меня лично - пустой звук, но в мировой литературе - личночть.
8. Збигнев Бжезинский - американский политик, награжден медалью Свободы, приложил "руку" к развалу совка.
9. Тадеуш Костющко - национальный герой. Его именем назван недавно построенный мост в Нью-Джерси в пригороде НЙ.
10. Кухня? Не скажу. Но и в Киеве и в НЙ покупаем польский радомер. Обычный хороший радомер. Французские, швейцарские, датские сыры тоже иногда покупаем, но почему-то на каждый день польский. Стоят +/- одинаково, во всяком случае, на цену не смотрю. Помню, что когда приехали, стоил около 4 долларов за паунд, сейчас наверно...а сегодня купил, ща посмотрю...ой, 9,49 за паунд. Афигеть как все подорожало. Как дальше жить? :lol:
11. Это уже полез в Энторнет.
Фаренгейт. Оказывается тоже поляк. Пока в Киеве градусы Цельсия, в Америке живут по Фаренгейтам. Довольно сложно переводить, не прямая зависимость. Ноль по Цельсию равен 32 по Фаренгейту, а примерно 12-13 по Цельсию это 55 по Фаренгейту. Создал первый барометр. Вроде как.
12. Анжей Вайда.
13. Роман Полански.
14. WOOOOW!!! А вот этого я не знал.
Петер Шмейхель оказывается до 7 лет имел польское гражданство. Когда я еще интересовался футболом, его игра мне очень нравилась.
Чемпион Европы 92 года вратарь сборной Дании (случайно прошли в Плей-офф и "случайно" стали чемпионами) и Манчестер Юнайтед.
Считаю его одним из лучших вратарей мира того времени пока меня это интересовало. В подростковом возрасте я сам был хорощим защитником и вратарем.

Вы извините, но при упоминании любой европейской страны, у всех есть ассоциации. С любой.
Это то, что на слуху у всего мира.
С польшей ассоциаций ни у кого нет никаких.
Я тоже могу в своей проф деятельности щас называть пауэрлифтеров польских и ими тут восхищаться. Но кому это нах интересно.
beee
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 09:54

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Даже Чехия - сразу ассоциируется с автомобилями skoda
beee
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 10:18

На вкус і цвєт таваріщєй нєт.

  beee написав:Даже Чехия - сразу ассоциируется с автомобилями skoda

Ясно, що Польща вам не зайшла.
Там інший підхід. Тре або його сприймати, але не лізти з своїм уставом в чужий монастир.

Так, з 100куе кешем там тяжко.
Тяжко, якщо порівняти з тим, як вна неньці робити бізнес фліперством.

Одним Польща заходить, іншим ні.

В мене сестра вже має громадянство. ЇЇ дітям одним сподобалося, іншим ні, вернулися в Україну. Двоєрідна тітка виїхала з України, бо їй тут геть було ніяк, сказала що не хоче тут залишатися зовсім ще 2 роки тому. Зараз в Польщі, каже, що тяжко їй, але вна Україну не вертається, і думаю, не вернеться. ЇЇ діти теж по різному, син лишався тут, а дочка ніби в Чехію вибралася.

Серед знайомих багато хто їздить в Польщу на півроку, а потім тут "проїдає" зароблене, то "дітей на ноги ставлять", то "ремонти" роблять в хатах. З одною балакав, то порахували, що їй за рік праці в Польщі може спокійно купити квартиру в Тернополі, а хату в селі використовувати як дачу. А довести хату до "городських удобств", буде десь в половину тих витрат по грошам, і в два рази довше в часі. І куча гемору знайти майстрів, матеріали, проконтролювати ті всі "ремонти".

От акуртові Туреччина найкраща в світі.

На вкус і цвєт таваріщєй нєт.
flyman
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