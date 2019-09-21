Додано: Нед 20 лис, 2022 06:20

beee написав: BIGor написав: beee написав: Он или я поедем унитазы паньству мыть? Он или я поедем унитазы паньству мыть?

Не хотите мыть унитазы - не идите на такую работу.

А о великих хирургах в Украине первый раз слышу - что-то все чинуши ездят в ЕС на операции и лечение. Оно и понятно что продолжительность жизни в Украине меньше европейских на 10 лет. Не хотите мыть унитазы - не идите на такую работу.А о великих хирургах в Украине первый раз слышу - что-то все чинуши ездят в ЕС на операции и лечение. Оно и понятно что продолжительность жизни в Украине меньше европейских на 10 лет.

1. Где я написал слово "великий " ?

2. К данному хирургу, ездят оперироваться со всей страны определённую железу.

В этом году его мотодолгию переводили на немецкий и английский для зарубежных вузов.

3. В Украине нет выдающихся людей?

Интересно.

А кто или что выдающегося есть в польше? Футболисты? Боксёры? Архитектура? Может кухня национальная известная?

кроме коперника никого не знаю. Польша- ровная, никакая страна.

4. Я пытаюсь отобразить плюсы, минусы. Привожу только примеры из лично своей жизни.



У тебя почему-то сторона порицания моей страны.



Если вы тут все умные, поделитесь жизненным опытом.

Травить саркастичные шутки днями на пролёт, я тоже умею 1. Где я написал слово "великий " ?2. К данному хирургу, ездят оперироваться со всей страны определённую железу.В этом году его мотодолгию переводили на немецкий и английский для зарубежных вузов.3. В Украине нет выдающихся людей?Интересно.А кто или что выдающегося есть в польше? Футболисты? Боксёры? Архитектура? Может кухня национальная известная?кроме коперника никого не знаю. Польша- ровная, никакая страна.4. Я пытаюсь отобразить плюсы, минусы. Привожу только примеры из лично своей жизни.У тебя почему-то сторона порицания моей страны.Если вы тут все умные, поделитесь жизненным опытом.Травить саркастичные шутки днями на пролёт, я тоже умею

Я не имею ничего ни ЗА Польшу ни ПРОТИВ, хотя более ста лет назад часть моих предков жила в Речи Посполитой.Мой список поляков, достойных упоминания.1. СтанИслав Лем. Один из любимейших писателей-фантастов моей юности.2. Мария Кюри(Склодовская) - первая женщина - Лауреат Нобелевской премии, первый дважды Лауреат Нобелевской премии. По физике и химии. Открыватель радиоактивности и самого термина "радиоактивность". Первая женщина-преподаватель Сорбонны и первая женщина- член Парижской медицинской академии.Одна из величайших в моем понимании ученых в истории человечества. В моем личном рейтинге ее однозначно превосходит разве что Эльберт Эйнштейн.3. Ва-банк и Ва-банк-2 величайшие шедевры польского кинематографа. Входят в топ=10 моих любимых фильмов.4.Иоан-Павел Второй. Я не католик, но для сотен миллионов католиков по всему миру он - Великий.5. Николая Коперника Вы упомянули. Один из Величайших ученый в истории человечества.6. Фредерик Шопен. Гениальный композитор 19 века. К сожалению, попытки моих родителей привить мне любовь к классической музыке не закончились успехом, но по крайней мере некоторый кругозор образовался, что-то люблю, но не Шопена. И тем не менее.7. Адам Мицкевич. Для меня лично - пустой звук, но в мировой литературе - личночть.8. Збигнев Бжезинский - американский политик, награжден медалью Свободы, приложил "руку" к развалу совка.9. Тадеуш Костющко - национальный герой. Его именем назван недавно построенный мост в Нью-Джерси в пригороде НЙ.10. Кухня? Не скажу. Но и в Киеве и в НЙ покупаем польский радомер. Обычный хороший радомер. Французские, швейцарские, датские сыры тоже иногда покупаем, но почему-то на каждый день польский. Стоят +/- одинаково, во всяком случае, на цену не смотрю. Помню, что когда приехали, стоил около 4 долларов за паунд, сейчас наверно...а сегодня купил, ща посмотрю...ой, 9,49 за паунд. Афигеть как все подорожало. Как дальше жить?11. Это уже полез в Энторнет.Фаренгейт. Оказывается тоже поляк. Пока в Киеве градусы Цельсия, в Америке живут по Фаренгейтам. Довольно сложно переводить, не прямая зависимость. Ноль по Цельсию равен 32 по Фаренгейту, а примерно 12-13 по Цельсию это 55 по Фаренгейту. Создал первый барометр. Вроде как.12. Анжей Вайда.13. Роман Полански.14. WOOOOW!!! А вот этого я не знал.Петер Шмейхель оказывается до 7 лет имел польское гражданство. Когда я еще интересовался футболом, его игра мне очень нравилась.Чемпион Европы 92 года вратарь сборной Дании (случайно прошли в Плей-офф и "случайно" стали чемпионами) и Манчестер Юнайтед.Считаю его одним из лучших вратарей мира того времени пока меня это интересовало. В подростковом возрасте я сам был хорощим защитником и вратарем.