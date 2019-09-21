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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 лис, 2022 11:52
Hotab написав: beee написав:
С польшей ассоциаций ни у кого
нет никаких
Отже rjkz ніхто
. Його список асоціацій не підходить.
Если вам подходит, то вы интеллектуал уровня rjkz.
У меня Германия, например, ассоциациирутся с
Kreator — немецкой трэш-метал-группы
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beee
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Додано: Нед 20 лис, 2022 11:56
beee написав: BIGor написав: beee написав:
Он или я поедем унитазы паньству мыть?
Не хотите мыть унитазы - не идите на такую работу.
А о великих хирургах в Украине первый раз слышу - что-то все чинуши ездят в ЕС на операции и лечение. Оно и понятно что продолжительность жизни в Украине меньше европейских на 10 лет.
1. Где я написал слово "великий " ?
2. К данному хирургу, ездят оперироваться со всей страны определённую железу.
В этом году его мотодолгию переводили на немецкий и английский для зарубежных вузов.
3. В Украине нет выдающихся людей?
Интересно.
А кто или что выдающегося есть в польше? Футболисты? Боксёры? Архитектура? Может кухня национальная известная?
кроме коперника никого не знаю. Польша- ровная, никакая страна.
4. Я пытаюсь отобразить плюсы, минусы. Привожу только примеры из лично своей жизни.
У тебя почему-то сторона порицания моей страны.
Если вы тут все умные, поделитесь жизненным опытом.
Травить саркастичные шутки днями на пролёт, я тоже умею
Интересно, Польша выходит по твоему намного
хуже Украины - но украинцы предпочитают жить в Польше. Миллионы сюда приехали жить еще до войны. Как так?
По кухне и архитектуре походу ты профан, так же как и в искусстве.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 12:02
beee написав:
Если вам подходит, то вы интеллектуал уровня rjkz
Не знаю, підходить мені чи ні, я надто мало знаю про rjkz.
А ви що , вже компетентні і інтелект оцінювати?
Це вам тренер під штангою, підбадьорюючи, таке сказав?
beee написав:
У меня Германия, например, ассоциациирутся с
Kreator — немецкой трэш-метал-группы
А у мене з WAG та Airbus. А навіщо ви мені це повідомили? Це якось пояснює вашу дивну заяву "Польща ні у кого ні з чим
не асоціюється"??
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Hotab
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Додано: Нед 20 лис, 2022 12:27
beee написав: BIGor написав: beee написав:
Он или я поедем унитазы паньству мыть?
Не хотите мыть унитазы - не идите на такую работу.
А о великих хирургах в Украине первый раз слышу - что-то все чинуши ездят в ЕС на операции и лечение. Оно и понятно что продолжительность жизни в Украине меньше европейских на 10 лет.
1. Где я написал слово "великий " ?
2. К данному хирургу, ездят оперироваться со всей страны определённую железу.
В этом году его мотодолгию переводили на немецкий и английский для зарубежных вузов.
3. В Украине нет выдающихся людей?
Интересно.
А кто или что выдающегося есть в польше? Футболисты? Боксёры? Архитектура? Может кухня национальная известная?
кроме коперника никого не знаю. Польша- ровная, никакая страна.
4. Я пытаюсь отобразить плюсы, минусы. Привожу только примеры из лично своей жизни.
У тебя почему-то сторона порицания моей страны.
Если вы тут все умные, поделитесь жизненным опытом.
Травить саркастичные шутки днями на пролёт, я тоже умею
Интересно, Польша выходит по твоему намного
хуже Украины - но украинцы предпочитают жить в Польше. Миллионы сюда приехали жить еще до войны. Как так?
По кухне и архитектуре походу ты профан, так же как и в искусстве.
Миллионы выехали только в польшу по собственной воле?
Ты в адеквате?
На счёт искусства и остального мы в разных весовых категориях. Спускаться в твою - себя не уважать.
Но по Фрейду - болит не у меня. В себе разберись
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beee
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Додано: Нед 20 лис, 2022 12:32
beee написав:
Миллионы выехали только в польшу по собственной воле?
Ты в адеквате?
Не, насильно в рабство, ты неадекватен. Видно еще то знаток искусства
Давай дальше педаль свой говно-севен в киеве.
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BIGor
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Додано: Нед 20 лис, 2022 12:37
Hotab написав: beee написав:
Если вам подходит, то вы интеллектуал уровня rjkz
Не знаю, підходить мені чи ні, я надто мало знаю про rjkz.
А ви що , вже компетентні і інтелект оцінювати?
Це вам тренер під штангою, підбадьорюючи, таке сказав?
beee написав:
У меня Германия, например, ассоциациирутся с
Kreator — немецкой трэш-метал-группы
А у мене з WAG та Airbus. А навіщо ви мені це повідомили? Це якось пояснює вашу дивну заяву "Польща ні у кого ні з чим
не асоціюється"??
Я выразил своё личное мнение.
Для таких как вы это нонсенс, понимаю.
У вас лично ничего не спрашиваю. Вашим мнением не интесуюсь.
Как бы - идите мимо. Всего хорошего
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beee
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Додано: Нед 20 лис, 2022 12:40
BIGor написав: beee написав:
Миллионы выехали только в польшу по собственной воле?
Ты в адеквате?
Не, насильно в рабство, ты неадекватен. Видно еще то знаток искусства
Давай дальше педаль свой говно-севен в киеве.
Иди бутылки собирай и мой унитазы. Тебе некогда
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beee
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Додано: Нед 20 лис, 2022 12:53
beee написав:
Интересно, никто баллон пропановый 50 литровый, хоть, не припёр в квартиру
в ЖК Династія це з модними МЗК чи ні?
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flyman
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Додано: Нед 20 лис, 2022 13:13
Еще до войны народ массово выезжал в Польшу, так как больше некуда было, ну разве что в Венгрию.
Ехали в основном по картам поляка или сначала детей в польские гимназии-вузы, а потом за ними.
Остальные страны Европы такой широкой легальной возможности обосноваться в ЕС не предоставляли.
Сейчас ситуация изменилась. Гражданам Украины открылась возможность обустроиться в более благополучных европейских странах, куда сами поляки на заработки мотаются. Надо лишь язык выучить.
По рынку недвижимости Украины это ударит просто со страшной силой
Востаннє редагувалось antey1969
в Нед 20 лис, 2022 13:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 13:14
там даже Гоблін є
там ще є посилання на відео, які коментуються
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 20 лис, 2022 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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