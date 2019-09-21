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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 лис, 2022 13:33
Hotab написав: beee написав:
Если вам подходит, то вы интеллектуал уровня rjkz
Не знаю, підходить мені чи ні, я надто мало знаю про rjkz.
А ви що , вже компетентні і інтелект оцінювати?
Це вам тренер під штангою, підбадьорюючи, таке сказав?
beee написав:
У меня Германия, например, ассоциациирутся с
Kreator — немецкой трэш-метал-группы
А у мене з WAG та Airbus. А навіщо ви мені це повідомили? Це якось пояснює вашу дивну заяву "Польща ні у кого ні з чим
не асоціюється"??
Если у Hotab, Airbus ассоциациируется с Германией, то боинг, наверное с Польшей, бо про польшу він конкретно написати не знає що
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beee
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Додано: Нед 20 лис, 2022 13:35
beee написав: Hotab написав: beee написав:
Если вам подходит, то вы интеллектуал уровня rjkz
Не знаю, підходить мені чи ні, я надто мало знаю про rjkz.
А ви що , вже компетентні і інтелект оцінювати?
Це вам тренер під штангою, підбадьорюючи, таке сказав?
beee написав:
У меня Германия, например, ассоциациирутся с
Kreator — немецкой трэш-метал-группы
А у мене з WAG та Airbus. А навіщо ви мені це повідомили? Це якось пояснює вашу дивну заяву "Польща ні у кого ні з чим
не асоціюється"??
Если у Hotab, Airbus ассоциациируется с Германией, то боинг, наверное с Польшей, бо про польшу він конкретно написати не знає що
а ще в нього турецький пуховик у Херсоні.
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flyman
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Додано: Нед 20 лис, 2022 13:44
beee написав:
Всего хорошего
Ви вирішили продовжити?)
beee написав:
Если у Hotab, Airbus ассоциациируется с Германией, то боинг, наверное с Польшей
Ні, я володію інформацією про місця виробництва літальних апаратів. А у вас чому спрацювала зв'язка "Боїнг - Польща"? Бо ви колись на Боїнгу сідали там? Ні, це інший асоціативний ряд. Тут ви помилились.
Якщо вже авіаційна тематика, то "Польща - LOT".
beee написав:
Я выразил своё личное мнение
Ми всі тут висловлюємо свою думку, не чужу. Ви зараз кажете банальні речі.
beee написав:
Для таких как вы это нонсенс, понимаю
Висловлювати свою думку - нонсенс? Ви що, зовсім нещодавно навчились це робити? Бо для всіх це звична справа.
beee написав:
У вас лично ничего не спрашиваю. Вашим мнением не интесуюсь.
Как бы - идите мимо. Всего хорошего
Для того, щоб я казав свою думку (ви вже ж нарешті зрозуміли, що я роблю саме це? ) мені не потрібен від вас запит , чи прохання. Я роблю це самостійно, так як я не у вас вдома, а на загальному форумі.
flyman написав:
а ще в нього турецький пуховик у Херсоні
Так, "Херсон - Туреччина" теж можна. Бо з чорнобаївки були рейси на Стамбул.
Але це для тебе дорого. Як рейс, так і турецький пуховик. Не запам'ятовуй.
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