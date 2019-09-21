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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 80818283
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 13:33

  Hotab написав:
  beee написав:Если вам подходит, то вы интеллектуал уровня rjkz

Не знаю, підходить мені чи ні, я надто мало знаю про rjkz.
А ви що , вже компетентні і інтелект оцінювати?
Це вам тренер під штангою, підбадьорюючи, таке сказав?


  beee написав:У меня Германия, например, ассоциациирутся с
Kreator — немецкой трэш-метал-группы

А у мене з WAG та Airbus. А навіщо ви мені це повідомили? Це якось пояснює вашу дивну заяву "Польща ні у кого ні з чим не асоціюється"??

Если у Hotab, Airbus ассоциациируется с Германией, то боинг, наверное с Польшей, бо про польшу він конкретно написати не знає що
beee
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 13:35

  beee написав:
  Hotab написав:
  beee написав:Если вам подходит, то вы интеллектуал уровня rjkz

Не знаю, підходить мені чи ні, я надто мало знаю про rjkz.
А ви що , вже компетентні і інтелект оцінювати?
Це вам тренер під штангою, підбадьорюючи, таке сказав?


  beee написав:У меня Германия, например, ассоциациирутся с
Kreator — немецкой трэш-метал-группы

А у мене з WAG та Airbus. А навіщо ви мені це повідомили? Це якось пояснює вашу дивну заяву "Польща ні у кого ні з чим не асоціюється"??

Если у Hotab, Airbus ассоциациируется с Германией, то боинг, наверное с Польшей, бо про польшу він конкретно написати не знає що

а ще в нього турецький пуховик у Херсоні.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 13:44

Ему сказала я "всего хорошего", а он прощения не попросил..

  beee написав:Всего хорошего

Ви вирішили продовжити?)


  beee написав:Если у Hotab, Airbus ассоциациируется с Германией, то боинг, наверное с Польшей


Ні, я володію інформацією про місця виробництва літальних апаратів. А у вас чому спрацювала зв'язка "Боїнг - Польща"? Бо ви колись на Боїнгу сідали там? Ні, це інший асоціативний ряд. Тут ви помилились.
Якщо вже авіаційна тематика, то "Польща - LOT".






  beee написав:Я выразил своё личное мнение

Ми всі тут висловлюємо свою думку, не чужу. Ви зараз кажете банальні речі.
  beee написав:Для таких как вы это нонсенс, понимаю

Висловлювати свою думку - нонсенс? Ви що, зовсім нещодавно навчились це робити? Бо для всіх це звична справа.

  beee написав:У вас лично ничего не спрашиваю. Вашим мнением не интесуюсь.
Как бы - идите мимо. Всего хорошего

Для того, щоб я казав свою думку (ви вже ж нарешті зрозуміли, що я роблю саме це? ) мені не потрібен від вас запит , чи прохання. Я роблю це самостійно, так як я не у вас вдома, а на загальному форумі.

:mrgreen:

  flyman написав:а ще в нього турецький пуховик у Херсоні

Так, "Херсон - Туреччина" теж можна. Бо з чорнобаївки були рейси на Стамбул.
Але це для тебе дорого. Як рейс, так і турецький пуховик. Не запам'ятовуй.
Hotab
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