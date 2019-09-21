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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 лис, 2022 12:02
beee написав:
Если вам подходит, то вы интеллектуал уровня rjkz
Не знаю, підходить мені чи ні, я надто мало знаю про rjkz.
А ви що , вже компетентні і інтелект оцінювати?
Це вам тренер під штангою, підбадьорюючи, таке сказав?
beee написав:
У меня Германия, например, ассоциациирутся с
Kreator — немецкой трэш-метал-группы
А у мене з WAG та Airbus. А навіщо ви мені це повідомили? Це якось пояснює вашу дивну заяву "Польща ні у кого ні з чим
не асоціюється"??
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Додано: Нед 20 лис, 2022 12:27
beee написав: BIGor написав: beee написав:
Он или я поедем унитазы паньству мыть?
Не хотите мыть унитазы - не идите на такую работу.
А о великих хирургах в Украине первый раз слышу - что-то все чинуши ездят в ЕС на операции и лечение. Оно и понятно что продолжительность жизни в Украине меньше европейских на 10 лет.
1. Где я написал слово "великий " ?
2. К данному хирургу, ездят оперироваться со всей страны определённую железу.
В этом году его мотодолгию переводили на немецкий и английский для зарубежных вузов.
3. В Украине нет выдающихся людей?
Интересно.
А кто или что выдающегося есть в польше? Футболисты? Боксёры? Архитектура? Может кухня национальная известная?
кроме коперника никого не знаю. Польша- ровная, никакая страна.
4. Я пытаюсь отобразить плюсы, минусы. Привожу только примеры из лично своей жизни.
У тебя почему-то сторона порицания моей страны.
Если вы тут все умные, поделитесь жизненным опытом.
Травить саркастичные шутки днями на пролёт, я тоже умею
Интересно, Польша выходит по твоему намного
хуже Украины - но украинцы предпочитают жить в Польше. Миллионы сюда приехали жить еще до войны. Как так?
По кухне и архитектуре походу ты профан, так же как и в искусстве.
Миллионы выехали только в польшу по собственной воле?
Ты в адеквате?
На счёт искусства и остального мы в разных весовых категориях. Спускаться в твою - себя не уважать.
Но по Фрейду - болит не у меня. В себе разберись
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beee
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Додано: Нед 20 лис, 2022 12:53
beee написав:
Интересно, никто баллон пропановый 50 литровый, хоть, не припёр в квартиру
в ЖК Династія це з модними МЗК чи ні?
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flyman
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Додано: Нед 20 лис, 2022 13:13
Еще до войны народ массово выезжал в Польшу, так как больше некуда было, ну разве что в Венгрию.
Ехали в основном по картам поляка или сначала детей в польские гимназии-вузы, а потом за ними.
Остальные страны Европы такой широкой легальной возможности обосноваться в ЕС не предоставляли.
Сейчас ситуация изменилась. Гражданам Украины открылась возможность обустроиться в более благополучных европейских странах, куда сами поляки на заработки мотаются. Надо лишь язык выучить.
По рынку недвижимости Украины это ударит просто со страшной силой
Востаннє редагувалось antey1969
в Нед 20 лис, 2022 13:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 13:14
там даже Гоблін є
там ще є посилання на відео, які коментуються
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 20 лис, 2022 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:15
beee написав:
Може Airbus чіпи в кореї замовляє його тепер з ним асоціювати?
Ви ж здається трохи раніше вже і самі зрозуміли, що не може бути ніякого " його тепер з ним асоціювати?", бо асоціації - це річ індивідуальна. Щось у вас там помінялось за ніч??
Так, у мене Ейрбас саме з Німеччиною, а не Францією. Бо хелікоптерний підрозділ цієї компанії локалізований там. Комплектуючі везуть з Франції саме туди.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:22
flyman написав: beee написав:
Интересно, никто баллон пропановый 50 литровый, хоть, не припёр в квартиру
в ЖК Династія це з модними МЗК чи ні?
Ну, на скільки Ковальська змогла їх зробити модними - так, модні
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beee
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:30
Доброго дня! Підкажіть, яким чином можна зараз розрахуватись за нерухомість за кордоном? Свіфт платежі заборонені наразі, то як це відбувається? кеш перевозити в руках за кілька поїздок по 10к/людину і потим класти на рахунок в місцевому банку? Чесно перечитала кілька тем і не знайшла подібних питань, не кидайте капцями
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:36
flyman написав:
там даже Гоблін є
там ще є посилання на відео, які коментуються
Очень интересно.
Примечательно, как мы массово начали ценить свою родину, когда её чуть не потеряли. Правда?
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beee
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:42
beee написав: flyman написав:
там даже Гоблін є
там ще є посилання на відео, які коментуються
Очень интересно.
Примечательно, как мы массово начали ценить свою родину, когда её чуть не потеряли. Правда?
тут більше 30 років розказували, що безплатна освіта та медицина погано... тільки українців було 52 млн, а от перейшли на приватний .. цікаво, скільки вже 22 чи 18 млн?
тре розуміти що таке глобалізм...
бувший совок наближається до капіталізму,
а бувший капіталізм іде в совок.
Де і кому краще, хз.
Зрозуміло, що ліпше бути здоровим і багатим чим хворим і бідним.
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flyman
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