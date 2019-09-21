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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 лис, 2022 16:48
Hotab написав: beee написав:
Если вам подходит, то вы интеллектуал уровня rjkz
Не знаю, підходить мені чи ні, я надто мало знаю про rjkz.
А ви що , вже компетентні і інтелект оцінювати?
Це вам тренер під штангою, підбадьорюючи, таке сказав?
beee написав:
У меня Германия, например, ассоциациирутся с
Kreator — немецкой трэш-метал-группы
А у мене з WAG та Airbus. А навіщо ви мені це повідомили? Це якось пояснює вашу дивну заяву "Польща ні у кого ні з чим
не асоціюється"??
Означений пан, за сумісництвом, ріелтор-новобудівець. "Фізик теоретик" і син "фізика-теоретика"))) Хамити він , очевидно, навчився, коли торгував кальсонами на ринку.
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