|
|
|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 лис, 2022 12:02
beee написав:
Если вам подходит, то вы интеллектуал уровня rjkz
Не знаю, підходить мені чи ні, я надто мало знаю про rjkz.
А ви що , вже компетентні і інтелект оцінювати?
Це вам тренер під штангою, підбадьорюючи, таке сказав?
beee написав:
У меня Германия, например, ассоциациирутся с
Kreator — немецкой трэш-метал-группы
А у мене з WAG та Airbus. А навіщо ви мені це повідомили? Це якось пояснює вашу дивну заяву "Польща ні у кого ні з чим
не асоціюється"??
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8306
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 549 раз.
- Подякували: 1903 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 20 лис, 2022 12:27
beee написав: BIGor написав: beee написав:
Он или я поедем унитазы паньству мыть?
Не хотите мыть унитазы - не идите на такую работу.
А о великих хирургах в Украине первый раз слышу - что-то все чинуши ездят в ЕС на операции и лечение. Оно и понятно что продолжительность жизни в Украине меньше европейских на 10 лет.
1. Где я написал слово "великий " ?
2. К данному хирургу, ездят оперироваться со всей страны определённую железу.
В этом году его мотодолгию переводили на немецкий и английский для зарубежных вузов.
3. В Украине нет выдающихся людей?
Интересно.
А кто или что выдающегося есть в польше? Футболисты? Боксёры? Архитектура? Может кухня национальная известная?
кроме коперника никого не знаю. Польша- ровная, никакая страна.
4. Я пытаюсь отобразить плюсы, минусы. Привожу только примеры из лично своей жизни.
У тебя почему-то сторона порицания моей страны.
Если вы тут все умные, поделитесь жизненным опытом.
Травить саркастичные шутки днями на пролёт, я тоже умею
Интересно, Польша выходит по твоему намного
хуже Украины - но украинцы предпочитают жить в Польше. Миллионы сюда приехали жить еще до войны. Как так?
По кухне и архитектуре походу ты профан, так же как и в искусстве.
Миллионы выехали только в польшу по собственной воле?
Ты в адеквате?
На счёт искусства и остального мы в разных весовых категориях. Спускаться в твою - себя не уважать.
Но по Фрейду - болит не у меня. В себе разберись
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1090
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 249 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 лис, 2022 12:53
beee написав:
Интересно, никто баллон пропановый 50 литровый, хоть, не припёр в квартиру
в ЖК Династія це з модними МЗК чи ні?
-
flyman
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 30029
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1443 раз.
- Подякували: 2587 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 20 лис, 2022 13:13
Еще до войны народ массово выезжал в Польшу, так как больше некуда было, ну разве что в Венгрию.
Ехали в основном по картам поляка или сначала детей в польские гимназии-вузы, а потом за ними.
Остальные страны Европы такой широкой легальной возможности обосноваться в ЕС не предоставляли.
Сейчас ситуация изменилась. Гражданам Украины открылась возможность обустроиться в более благополучных европейских странах, куда сами поляки на заработки мотаются. Надо лишь язык выучить.
По рынку недвижимости Украины это ударит просто со страшной силой
Востаннє редагувалось antey1969
в Нед 20 лис, 2022 13:15, всього редагувалось 1 раз.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11571
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 3467 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Нед 20 лис, 2022 14:15
beee написав:
Може Airbus чіпи в кореї замовляє його тепер з ним асоціювати?
Ви ж здається трохи раніше вже і самі зрозуміли, що не може бути ніякого " його тепер з ним асоціювати?", бо асоціації - це річ індивідуальна. Щось у вас там помінялось за ніч??
Так, у мене Ейрбас саме з Німеччиною, а не Францією. Бо хелікоптерний підрозділ цієї компанії локалізований там. Комплектуючі везуть з Франції саме туди.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8306
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 549 раз.
- Подякували: 1903 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 20 лис, 2022 14:22
flyman написав: beee написав:
Интересно, никто баллон пропановый 50 литровый, хоть, не припёр в квартиру
в ЖК Династія це з модними МЗК чи ні?
Ну, на скільки Ковальська змогла їх зробити модними - так, модні
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1090
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 249 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 лис, 2022 14:30
Доброго дня! Підкажіть, яким чином можна зараз розрахуватись за нерухомість за кордоном? Свіфт платежі заборонені наразі, то як це відбувається? кеш перевозити в руках за кілька поїздок по 10к/людину і потим класти на рахунок в місцевому банку? Чесно перечитала кілька тем і не знайшла подібних питань, не кидайте капцями
-
olhakofanova
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 20.11.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 лис, 2022 17:53
antey1969 написав:
Еще до войны народ массово выезжал в Польшу, так как больше некуда было, ну разве что в Венгрию.
Ехали в основном по картам поляка или сначала детей в польские гимназии-вузы, а потом за ними.
Остальные страны Европы такой широкой легальной возможности обосноваться в ЕС не предоставляли.
Сейчас ситуация изменилась. Гражданам Украины открылась возможность обустроиться в более благополучных европейских странах, куда сами поляки на заработки мотаются. Надо лишь язык выучить.
По рынку недвижимости Украины это ударит просто со страшной силой
Вы б хоть бы здесь написали где лично вы обосновались, город какой, как он в аналогии с нашими, не копия ли какого то Тореза или СнежнОго, только ЕСовского, и по карману ли вам там такая же недвига, которая у вас была или осталась в Киеве?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2682
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|128
|14816
|
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
|
|79
|22409
|
|
|212
|44780
|
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab
|