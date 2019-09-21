в ЖК Династія це з модними МЗК чи ні?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 лис, 2022 12:53
Додано: Нед 20 лис, 2022 13:13
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Еще до войны народ массово выезжал в Польшу, так как больше некуда было, ну разве что в Венгрию.
Ехали в основном по картам поляка или сначала детей в польские гимназии-вузы, а потом за ними.
Остальные страны Европы такой широкой легальной возможности обосноваться в ЕС не предоставляли.
Сейчас ситуация изменилась. Гражданам Украины открылась возможность обустроиться в более благополучных европейских странах, куда сами поляки на заработки мотаются. Надо лишь язык выучить.
По рынку недвижимости Украины это ударит просто со страшной силой
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 20 лис, 2022 13:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 лис, 2022 14:15
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Ви ж здається трохи раніше вже і самі зрозуміли, що не може бути ніякого " його тепер з ним асоціювати?", бо асоціації - це річ індивідуальна. Щось у вас там помінялось за ніч??
Так, у мене Ейрбас саме з Німеччиною, а не Францією. Бо хелікоптерний підрозділ цієї компанії локалізований там. Комплектуючі везуть з Франції саме туди.
Додано: Нед 20 лис, 2022 14:22
Додано: Нед 20 лис, 2022 14:30
Схема переказу грошей для купівли нерухомості за кордоном
Доброго дня! Підкажіть, яким чином можна зараз розрахуватись за нерухомість за кордоном? Свіфт платежі заборонені наразі, то як це відбувається? кеш перевозити в руках за кілька поїздок по 10к/людину і потим класти на рахунок в місцевому банку? Чесно перечитала кілька тем і не знайшла подібних питань, не кидайте капцями
Додано: Нед 20 лис, 2022 17:53
Вы б хоть бы здесь написали где лично вы обосновались, город какой, как он в аналогии с нашими, не копия ли какого то Тореза или СнежнОго, только ЕСовского, и по карману ли вам там такая же недвига, которая у вас была или осталась в Киеве?
Додано: Нед 20 лис, 2022 21:14
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Офіційно - ніяк в воєнний стан.
Є тільки один шлях - через криптовалюту. Я вивіз через неї декілька десятків. Але не рекомендую (тільки для професіоналів).
Селитись біля кордону, де найменша черга, брати родичів. На одну дитину теж діє норма 10 тис. (Перевірте інфу). Ми користувались ціє нормою.
Люди вкладаються по 3 ходки.
Если Польша: Головне - походження коштів.
договір продажу нерухомості перевести на польський з печаткою.
Обязательно счёт в польском банке. Комиссия при переводе с кассы продавцу на 12 тысяч долларов - 540 злотых(1%). А если со своего счёта - бесплатно.
Подробности, если нужны - пишите в личку
Додано: Нед 20 лис, 2022 21:36
Харків?
Всім привіт? Є думка придбати квартиру в Харкові, доки значні дисконти, що думаєте з цього приводу? Чи є сенс почекати ще нижчих цін?
Додано: Пон 21 лис, 2022 01:27
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