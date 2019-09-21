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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 лис, 2022 04:07
барабашов написав:
Не впечатлило короче. Такое у нас и «па300» найти в Житомирской и Кировоградской областях можно
Как раз на порядок и будет дешевле
Такого класу житла в Украiнi взагалi нема, нi за 300 нi за 3000.
Схожi будинки десь може й можна найти.
А от навколишня iнфраструктура та логicтика зовсiм не та.
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Додано: Пон 21 лис, 2022 05:50
olhakofanova написав:
Доброго дня! Підкажіть, яким чином можна зараз розрахуватись за нерухомість за кордоном? Свіфт платежі заборонені наразі, то як це відбувається? кеш перевозити в руках за кілька поїздок по 10к/людину і потим класти на рахунок в місцевому банку? Чесно перечитала кілька тем і не знайшла подібних питань, не кидайте капцями
Схоже, що саме так: по 10К... Свого часу саме так виводили з Криму гроші мої приятелі за проданий будинок: чоловік та жінка попрацювали "човниками", кожен віз по 10К та повертався...
Ще роблять так:
- виводять гроші через кріпту - там є витрати, але працює.
- находять людей, яким треба передати валюту навпаки - в Україну - зустрічаються та вирішують те питання в он-лайн режимі.
Чекайте, хто підкаже щось краще...
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Додано: Пон 21 лис, 2022 09:21
little_wanderer написав: барабашов написав:
И расскажите за "риэлторские", налоги на покупку нерезидентом и прочие плюхи, которые на него упали при покупке.
Коммуналку за домик и налог на земельку и на недвигу он тоже дешевле чем у нас откашливает?
Я ж розповiв, що десь 50 куе все разом стало (1 внесок та нотарiально-рiелторськi).
50к тільки за оформлення
хатинки в селі... Тобто завтра тебе звільнили з твого супермаркету або галери, нову роботу знайти не можешь, треба переїжджати, але про тих 50к вже можна забути - готуй наступні, для нової хатинки, в новому селі.
І ці люди розповідають нам про "лохів, що купують квартири в Києві дорожче 100куе".
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Додано: Пон 21 лис, 2022 11:26
beee написав:
Наличие недвижимости в польше делает эту страну моей? Это тебя в школе научили?
Все идет к тому, что после войны связи с Польшей будут настолько тесными, что Украина-Польша(-Англия) будут составлять конкуренцию старым тяжеловесам Германии-Франции. Может Украина-Польша станут в некотором роде союзным государством. Так что Польша может станет "нашей" страной.
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Додано: Пон 21 лис, 2022 12:00
Vlad442 написав: beee написав:
Наличие недвижимости в польше делает эту страну моей? Это тебя в школе научили?
Все идет к тому, что после войны связи с Польшей будут настолько тесными, что Украина-Польша(-Англия) будут составлять конкуренцию старым тяжеловесам Германии-Франции. Может Украина-Польша станут в некотором роде союзным государством. Так что Польша может станет "нашей" страной.
Не может. Это детскии фантазии что нас усыновят и будут кормить, а чиновники продолжат пилить бюджет и делать коррупцию. Вы бы взяли на содержание здорового лба, который не хочет работать? А другие должны.
⚡ На сайті YASNO повідомили, що за вказівками «Укренерго» вводять у Києві аварійні відключення світла. Це потрібно, щоб збалансувати систему. Графіки планових відключень поки не діють.
@babel
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 21 лис, 2022 12:05, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 21 лис, 2022 12:00
airmax78 написав: little_wanderer написав: барабашов написав:
И расскажите за "риэлторские", налоги на покупку нерезидентом и прочие плюхи, которые на него упали при покупке.
Коммуналку за домик и налог на земельку и на недвигу он тоже дешевле чем у нас откашливает?
Я ж розповiв, що десь 50 куе все разом стало (1 внесок та нотарiально-рiелторськi).
50к тільки за оформлення
хатинки в селі... Тобто завтра тебе звільнили з твого супермаркету або галери, нову роботу знайти не можешь, треба переїжджати, але про тих 50к вже можна забути - готуй наступні, для нової хатинки, в новому селі.
І ці люди розповідають нам про "лохів, що купують квартири в Києві дорожче 100куе".
Что????
А разве в стране Эльфии,на берегу речки Молочненькой, на шоколадном её берегу в чудной части домика по 3.5куе/метр, не будет тумбочки, куда добрые гномы будут по ночам класть лавэ, а счастливый новый гражданин ЕС их утром там в неведении доставать? Надо вкалывать и пахать, и так лет сто, чтоб домик наконец стал твоим?
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Додано: Пон 21 лис, 2022 12:30
baraka написав: striped написав:
В новостях увидел еще один опус от риэлторов. На этот раз - за дешевей. Пишут, что количество сделок - 10-15% от довоенного уровня
, цены уже на 15% просели и продолжат снижение, потому что 65% и раньше было на квартиры для себя до 50К, а сейчас и подавно.
количество сделок упало в 8 раз
пару недель назад была официальная стата по нотариусам
Посмотрите на статистику сделок с недвигой в Лондоне в 1940-1945 гг. И с каким гэпом открылся рынок по окончании войны.
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Додано: Пон 21 лис, 2022 12:47
airmax78 написав: baraka написав: striped написав:
В новостях увидел еще один опус от риэлторов. На этот раз - за дешевей. Пишут, что количество сделок - 10-15% от довоенного уровня
, цены уже на 15% просели и продолжат снижение, потому что 65% и раньше было на квартиры для себя до 50К, а сейчас и подавно.
количество сделок упало в 8 раз
пару недель назад была официальная стата по нотариусам
Посмотрите на статистику сделок с недвигой в Лондоне в 1940-1945 гг. И с каким гэпом открылся рынок по окончании войны.
в Одессе по 10 семей селились в одну квартиру, пресловутые одесские комуналки как раз результат победы в 2мв. Вы должны помнить то время.
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Додано: Пон 21 лис, 2022 13:14
airmax78 написав: baraka написав: striped написав:
В новостях увидел еще один опус от риэлторов. На этот раз - за дешевей. Пишут, что количество сделок - 10-15% от довоенного уровня
, цены уже на 15% просели и продолжат снижение, потому что 65% и раньше было на квартиры для себя до 50К, а сейчас и подавно.
количество сделок упало в 8 раз
пару недель назад была официальная стата по нотариусам
Посмотрите на статистику сделок с недвигой в Лондоне в 1940-1945 гг. И с каким гэпом открылся рынок по окончании войны.
Давайте писати правду
Ціни Кржн впадуть вдвічі на ширпотреб і в чотири рази на преміум сегмент від рівня 2021. Цей процес йде, повним ходом
І лише через 3-4 роки післявійни, вони стануть повільно зростати.
Не бачу бажання у зеленої шулери боротись з корупцією. Відсутнє повністю. Вона продовжує традиції попередників. Укро-бидло-їліту, бувших трієшників, не можна допускати до керівництва державою - буде те, що маємо нині
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Додано: Пон 21 лис, 2022 14:21
Насправді, ми не знаємо фіналу війни. Що тут гадати?
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