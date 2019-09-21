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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 82838485>
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 04:07

  барабашов написав:Не впечатлило короче. Такое у нас и «па300» найти в Житомирской и Кировоградской областях можно
Как раз на порядок и будет дешевле


Такого класу житла в Украiнi взагалi нема, нi за 300 нi за 3000.
Схожi будинки десь може й можна найти.
А от навколишня iнфраструктура та логicтика зовсiм не та.
little_wanderer
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 05:50

  olhakofanova написав:Доброго дня! Підкажіть, яким чином можна зараз розрахуватись за нерухомість за кордоном? Свіфт платежі заборонені наразі, то як це відбувається? кеш перевозити в руках за кілька поїздок по 10к/людину і потим класти на рахунок в місцевому банку? Чесно перечитала кілька тем і не знайшла подібних питань, не кидайте капцями

Схоже, що саме так: по 10К... Свого часу саме так виводили з Криму гроші мої приятелі за проданий будинок: чоловік та жінка попрацювали "човниками", кожен віз по 10К та повертався...
Ще роблять так:
- виводять гроші через кріпту - там є витрати, але працює.
- находять людей, яким треба передати валюту навпаки - в Україну - зустрічаються та вирішують те питання в он-лайн режимі.
Чекайте, хто підкаже щось краще...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 09:21

  little_wanderer написав:
  барабашов написав:И расскажите за "риэлторские", налоги на покупку нерезидентом и прочие плюхи, которые на него упали при покупке.
Коммуналку за домик и налог на земельку и на недвигу он тоже дешевле чем у нас откашливает?


Я ж розповiв, що десь 50 куе все разом стало (1 внесок та нотарiально-рiелторськi).

50к тільки за оформлення хатинки в селі... Тобто завтра тебе звільнили з твого супермаркету або галери, нову роботу знайти не можешь, треба переїжджати, але про тих 50к вже можна забути - готуй наступні, для нової хатинки, в новому селі.
І ці люди розповідають нам про "лохів, що купують квартири в Києві дорожче 100куе".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 11:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:Наличие недвижимости в польше делает эту страну моей? Это тебя в школе научили?

Все идет к тому, что после войны связи с Польшей будут настолько тесными, что Украина-Польша(-Англия) будут составлять конкуренцию старым тяжеловесам Германии-Франции. Может Украина-Польша станут в некотором роде союзным государством. Так что Польша может станет "нашей" страной.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 12:00

  Vlad442 написав:
  beee написав:Наличие недвижимости в польше делает эту страну моей? Это тебя в школе научили?

Все идет к тому, что после войны связи с Польшей будут настолько тесными, что Украина-Польша(-Англия) будут составлять конкуренцию старым тяжеловесам Германии-Франции. Может Украина-Польша станут в некотором роде союзным государством. Так что Польша может станет "нашей" страной.

Не может. Это детскии фантазии что нас усыновят и будут кормить, а чиновники продолжат пилить бюджет и делать коррупцию. Вы бы взяли на содержание здорового лба, который не хочет работать? А другие должны.

⚡ На сайті YASNO повідомили, що за вказівками «Укренерго» вводять у Києві аварійні відключення світла. Це потрібно, щоб збалансувати систему. Графіки планових відключень поки не діють.

@babel
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 21 лис, 2022 12:05, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 12:00

  airmax78 написав:
  little_wanderer написав:
  барабашов написав:И расскажите за "риэлторские", налоги на покупку нерезидентом и прочие плюхи, которые на него упали при покупке.
Коммуналку за домик и налог на земельку и на недвигу он тоже дешевле чем у нас откашливает?


Я ж розповiв, що десь 50 куе все разом стало (1 внесок та нотарiально-рiелторськi).

50к тільки за оформлення хатинки в селі... Тобто завтра тебе звільнили з твого супермаркету або галери, нову роботу знайти не можешь, треба переїжджати, але про тих 50к вже можна забути - готуй наступні, для нової хатинки, в новому селі.
І ці люди розповідають нам про "лохів, що купують квартири в Києві дорожче 100куе".

Что????
А разве в стране Эльфии,на берегу речки Молочненькой, на шоколадном её берегу в чудной части домика по 3.5куе/метр, не будет тумбочки, куда добрые гномы будут по ночам класть лавэ, а счастливый новый гражданин ЕС их утром там в неведении доставать? Надо вкалывать и пахать, и так лет сто, чтоб домик наконец стал твоим?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 12:30

  baraka написав:
  striped написав:В новостях увидел еще один опус от риэлторов. На этот раз - за дешевей. Пишут, что количество сделок - 10-15% от довоенного уровня, цены уже на 15% просели и продолжат снижение, потому что 65% и раньше было на квартиры для себя до 50К, а сейчас и подавно.


количество сделок упало в 8 раз
пару недель назад была официальная стата по нотариусам

Посмотрите на статистику сделок с недвигой в Лондоне в 1940-1945 гг. И с каким гэпом открылся рынок по окончании войны.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 12:47

  airmax78 написав:
  baraka написав:
  striped написав:В новостях увидел еще один опус от риэлторов. На этот раз - за дешевей. Пишут, что количество сделок - 10-15% от довоенного уровня, цены уже на 15% просели и продолжат снижение, потому что 65% и раньше было на квартиры для себя до 50К, а сейчас и подавно.


количество сделок упало в 8 раз
пару недель назад была официальная стата по нотариусам

Посмотрите на статистику сделок с недвигой в Лондоне в 1940-1945 гг. И с каким гэпом открылся рынок по окончании войны.
в Одессе по 10 семей селились в одну квартиру, пресловутые одесские комуналки как раз результат победы в 2мв. Вы должны помнить то время.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 13:14

  airmax78 написав:
  baraka написав:
  striped написав:В новостях увидел еще один опус от риэлторов. На этот раз - за дешевей. Пишут, что количество сделок - 10-15% от довоенного уровня, цены уже на 15% просели и продолжат снижение, потому что 65% и раньше было на квартиры для себя до 50К, а сейчас и подавно.


количество сделок упало в 8 раз
пару недель назад была официальная стата по нотариусам

Посмотрите на статистику сделок с недвигой в Лондоне в 1940-1945 гг. И с каким гэпом открылся рынок по окончании войны.

Давайте писати правду

Ціни Кржн впадуть вдвічі на ширпотреб і в чотири рази на преміум сегмент від рівня 2021. Цей процес йде, повним ходом
І лише через 3-4 роки післявійни, вони стануть повільно зростати.

Не бачу бажання у зеленої шулери боротись з корупцією. Відсутнє повністю. Вона продовжує традиції попередників. Укро-бидло-їліту, бувших трієшників, не можна допускати до керівництва державою - буде те, що маємо нині
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 14:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Насправді, ми не знаємо фіналу війни. Що тут гадати?
Investor_K
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