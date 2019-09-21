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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 82838485
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 14:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:Не может. Это детскии фантазии что нас усыновят и будут кормить, а чиновники продолжат пилить бюджет и делать коррупцию. Вы бы взяли на содержание здорового лба, который не хочет работать? А другие должны.

Я вижу это скорей как польская фирма не будет нанимать украинцев в Польше, а придет и откроется в Чернигове чтобы нанять тех же украинцев. А если придет "пожарный" и начнет вымогать взятку, подключатся антикоррупционные органы ЕС или их украинские представители.
Кто из частников будет инвестировать в Украину после войны? Уверен, что в первую очередь поляки.
  striped написав:В новостях увидел еще один опус от риэлторов. На этот раз - за дешевей. Пишут, что количество сделок - 10-15% от довоенного уровня, цены уже на 15% просели и продолжат снижение, потому что 65% и раньше было на квартиры для себя до 50К, а сейчас и подавно.

Не удивительно. С рынка полностью ушли "инвесторы". Что с первички, что со вторички под аренду, а продавцы всегда есть. Всегда кому-то нужны деньги "на вчера". Особенно когда квартира не единственная. Даже Аирмакс играется с идеей продажи своей прелести вместо того чтобы сидеть ровно и ждать победы.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Пон 21 лис, 2022 14:31, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 14:24

  Investor_K написав:Насправді, ми не знаємо фіналу війни. Що тут гадати?

Реперна точка, про яку я писав - звільнення Херсону.
Це відбулось, і швидше, ніж я думав.
Перемога буде, схоже за нами. Проте - дорогою ціною.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 14:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Перемога за нами. Але якою ціною і з якими втратами, компенсаціями та наслідками?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 14:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Investor_K написав:Перемога за нами. Але якою ціною і з якими втратами, компенсаціями та наслідками?

Я боюсь бути таким оптимістом. Все може буте не так гарно. Війну можуть законсервувати, тоді ми опинимось у сірій зоні. А у сірій зоні життя нема.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 15:26

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:Не может. Это детскии фантазии что нас усыновят и будут кормить, а чиновники продолжат пилить бюджет и делать коррупцию. Вы бы взяли на содержание здорового лба, который не хочет работать? А другие должны.

Я вижу это скорей как польская фирма не будет нанимать украинцев в Польше, а придет и откроется в Чернигове чтобы нанять тех же украинцев. А если придет "пожарный" и начнет вымогать взятку, подключатся антикоррупционные органы ЕС или их украинские представители.
Кто из частников будет инвестировать в Украину после войны? Уверен, что в первую очередь поляки.

Интересно, чего будут инвестировать поляки в Украину если сами украинцы предпочитают инвестировать в зарубеж?
BIGor
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